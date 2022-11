Moda, japoński rap i Formuła 1. Kacper Merk przepytuje mistrza skoków

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Kobayashi to jeden z najwybitniejszych obecnie zawodników na świecie, dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli, a także dwukrotny zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni czy choćby tegoroczny mistrz olimpijski z Pekinu.

Pomimo arcyciekawej kariery i równie ciekawej osobowości czy niebanalnych zainteresowań bardzo rzadko ma okazję pomówić o nich z dziennikarzami z Europy.

Tłumaczy się słabą znajomością języka angielskiego, także po konkursach, gdy, owszem, można z nim pomówić, ale… po japońsku, najczęściej dzięki uprzejmości tłumacza kadry.

Ekipie Eurosportu, na czele z naszym reporterem Kacprem Merkiem, udało się jednak umówić na wywiad, który został przeprowadzony w jedynych w swoim rodzaju warunkach, ale też w wyjątkowej atmosferze. Jakiej dokładnie? Przekonajcie się sami, zapis całej rozmowy z Japończykiem, obrońcą tytułu dla najlepszego skoczka Pucharu Świata, poniżej.

Kacper Merk: Czy jesteś gotowy do obrony pozycji najlepszego skoczka narciarskiego na świecie?

Ryoyu Kobayashi: Szczerze mówiąc, latem nie spędziłem na treningach aż tak dużo czasu, jak wcześniej. Miałem wiele innych obowiązków, czy to sponsorskich, czy medialnych. Jednak mimo wyraźnych braków prezentowałem się dokładnie tak, jak tego oczekiwałem. Czuję się dobrze, cieszę się swoimi występami i myślę, że to jest to, co cenię sobie najbardziej.

A który z Twoich dotychczasowych sukcesów jest dla Ciebie najważniejszy?

Zdecydowanie igrzyska olimpijskie, złoty medal to moje największe osiągnięcie. Udało mi się złapać tam dobre flow, co wcale nie było takie oczywiste, bo podczas ostatniego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen skakałem strasznie. Ale w ciągu miesiąca udało mi się zebrać w sobie i wrócić na poziom, który był niezbędny do walki na igrzyskach.

Czy tytuł mistrza olimpijskiego sprawił, że stałeś się jeszcze bardziej rozpoznawalny w Japonii?

Nie czuję się specjalnie popularny w moim kraju. Skoki narciarskie nie są u nas transmitowane, może poza igrzyskami właśnie czy konkursami w Sapporo. Dlatego jeśli ktoś mnie zna, to głównie z moich mediów społecznościowych: jestem aktywny na YouTubie czy Instagramie. Spędzam zresztą dużo czasu w sieci - surfuję, oglądam filmy, gram w gry.

Na podstawie Instagrama wnioskuję jednak, że jesteś też aktywny w prawdziwym świecie.

Faktycznie, interesuję się modą i japońskim rapem. Poza skokami narciarskimi frajdę sprawia mi ostatnio granie w golfa. No i Formuła 1, dzięki mojemu sponsorowi mogłem przylecieć do Europy na jeden z wyścigów, byłem też zresztą na Grand Prix Japonii. Znamy się z Yukim Tsunodą, jesteśmy w podobnym wieku i oczywiście mocno mu kibicuję.

Wracając do skoków: jak oceniasz pomysł rozpoczęcia Pucharu Świata na igielicie?

Moim zdaniem nie trzeba było zaczynać sezonu w takim pośpiechu. To spory eksperyment i tak naprawdę dopóki konkursy w Wiśle się nie odbędą, nikt do końca nie wie, jak będzie. Spoglądam na nie z ciekawością i oczywiście zrobię wszystko, co w mojej mocy, by wygrać chociaż jeden z nich.

A czy po takim zwycięstwie będziemy mogli liczyć także na rozmowę po angielsku?

Raczej wciąż będzie o to trudno. Staram się stopniowo pracować nad moim angielskim. Jest trochę lepiej, ale mówienie wciąż przychodzi mi ze sporym trudem.

