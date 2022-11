Pierwszy taki weekend skoków Adama Małysza. "Trochę tremy jest"

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

Małysz pełnił w trakcie sportowej i okołosportowej kariery właściwie każdą funkcję. Był i nastoletnim talentem, i epokową rewelacją wykraczającą daleko poza ramy sportu, i starszym mistrzem, a przy tym idolem młodszych zawodników, i dyrektorem związku. Teraz przyszedł czas na nową rolę.

- Trochę tremy jest, tym bardziej, że moja rola jest inna niż zwykle - powiedział przed wyjątkowym dla siebie debiutem. - To chłopaki skaczą, ja mogę ich teraz tylko wspierać - dodał.

Obecni zawodnicy Pucharu Świata skakać będą w realiach, o jakich za czasów Małysza zapewne nawet nie myślano. Konkursy w Wiśle odbędą się bowiem w systemie hybrydowym, czyli na lodowych torach dojazdowych i igelitowym zeskoku.

- Byłem początkowo trochę przeciwny temu rozwiązaniu, bo to jednak sport zimowy i fajnie byłoby, żeby sezon rozpoczął się na śniegu. Patrząc na to, co mamy za oknem oraz na ceny prądu, wody i wszystkiego, to prawdopodobnie te zawody by się nie odbyły. Jest to jakieś rozwiązanie - ocenił prezes PZN.

Przyznał też, że skoki - ze względu na zmianę klimatu i częste problemy ze śniegiem - mogą iść w tym kierunku. - Dla zawodników nie jest to jednak nic nowego, już skakali w takich warunkach - zaznaczył Małysz.

Trzy dni skoków

Dwa indywidualne konkursy na obiekcie im. Adama Małysza odbędą się w sobotę i niedzielę (5-6 listopada). Jeszcze nigdy Puchar Świata w skokach narciarskich nie startował tak wcześnie. Potem, po trzech tygodniach przerwy, cykl przeniesie się do fińskiej Ruki.

Małysz prezesem PZN został w czerwcu. Zastąpił na tym stanowisku Apoloniusza Tajnera. Jako zawodnik zdobył cztery medale olimpijskie (trzy srebrne i brązowy), sześć mistrzostw świata (w tym cztery złote) i czterokrotnie triumfował w Pucharze Świata. W 2016 roku został dyrektorem związku ds. skoków narciarskich i kombinacji norweskiej.

W piątek odbędą się kwalifikacje do sobotnich konkursów indywidualnych, zaś w niedzielę - zarówno kwalifikacje, jak i kolejne konkursy indywidualne. Transmisje w Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

