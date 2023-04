Nowy trener, starzy mistrzowie. Najdłuższy w historii sezon Pucharu Świata za nami

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po niedzielnym konkursie w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie w Planicy.

Zobacz, co powiedział Thomas Thurnbichler po niedzielnym konkursie w Planicy.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po niedzielnym konkursie w Planicy.

Fantastyczny finał sezonu w Planicy. Piotr Żyła był najlepszym z Polaków. Wielkim nieobecnym był Dawid Kubacki. Pięknie zachował się wobec niego Anže Lanisek, który wyprzedził Kubackiego w klasyfikacji generalnej po tym, jak Polak wycofał się z pucharowej rywalizacji. Słoweniec wniósł na podium kartonowy baner przedstawiający Kubackiego - nie krył wzruszenia, kiedy dawał światu znać, że na jego miejscu powinien stać właśnie polski skoczek. W norweskim Vikersund Kubacki dowiedział się, ze jego żona Marta z przyczyn kardiologicznych trafiła do szpitala, jest w ciężkim stanie, a lekarze walczą o jej życie. Skoczek natychmiast wrócił do Polski, żeby być ze swoją żoną. Na szczęście wreszcie mógł poinformować, że jej stan z dnia na dzień się poprawia.

Thurbichler przychodził do kadry Biało-Czerwonych w kwietniu poprzedniego roku, dwa miesiące przed zaledwie 33. urodzinami. Choć jest młodszy od części liderów ekipy, mógł pochwalić się już sporym doświadczeniem w pracy asystenta w kadrze austriackiej.

I właśnie młodzieńczą energią oraz nowym spojrzeniem na zespół zarazić miał polski obóz, wypalony po latach pracy z Michalem Doleżalem. Obóz także skłócony wewnętrznie - skoczkowie byli za pozostaniem Czecha, niekoniecznie zgadzali się też z innymi działaniami związku, PZN miał na całą sprawę zupełnie inną optykę.

Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę, zwłaszcza w pierwszej fazie sezonu. Wtedy to z ośmiu konkursów poprzedzających Turniej Czterech Skoczni Kubacki wygrał aż cztery, z czego dwa na inaugurację w Wiśle, dorzucił też dwa drugie miejsca. Dwukrotnie z kolei na najniższym stopniu podium uplasował się Żyła.

Reprezentacja znów wyglądała na pojednaną, skupioną na wspólnym sukcesie i osiąganiu, krok po kroku, kolejnych celów. A ten nadchodził tradycyjnie na przełomie lat. Zawodnik z Nowego Targu na Turniej jechał więc jako jeden z głównych faworytów.

Oglądasz Wideo: Eurosport Skok Kubackiego z 2. serii niedzielnego konkursu w Engelbergu

Cztery skocznie dla Graneruda

Na 71. edycję Vierschanzentournee w doskonałej dyspozycji przyjeżdżał też Halvor Egner Granerud. I Norwegowi faktycznie udało się zdystansować Polaka w najbardziej prestiżowej imprezie pucharowego maratonu. Na niemieckich i austriackich skoczniach wygrał trzy konkursy, a gdyby nie porażka z Dawidem w Innsbrucku, mógłby dołączyć do elitarnego grona i w Turnieju zgarnąć Wielkiego Szlema.

Kubacki mimo to początek roku miał jak najbardziej udany. W klasyfikacji generalnej TCS zajął drugie miejsce, a w żadnym z konkursów nie schodził też z podium. To turniejowe z kolei uzupełnił Anże Lanisek, kolejny z niekwestionowanych bohaterów sezonu.

Prestiżowa impreza zwiastowała przy okazji absolutną dominację, jaką w drugiej części Pucharu Świata popisywał się Granerud. Skoczek z Oslo z najlepszej trójki nie wypadał przez niemalże półtora miesiąca, bite dwanaście konkursów. Wygrał aż osiem z nich i zaczął coraz wyraźniej uciekać liderowi naszej reprezentacji w klasyfikacji generalnej. Czym bliżej było jednak mistrzostw świata w Planicy, tym tytuł 26-latka w imprezie roku zdawał się coraz większą zagadką.

Oglądasz Wideo: Eurosport Granerud odebrał Złotego Orła za triumf w TCS

Nikt nie miał bowiem zamiaru konkursów na słoweńskiej skoczni oddawać za bezcen. Zwłaszcza ten zawodnik, po którym można spodziewać się dosłownie wszystkiego. Piotr Żyła bronił złota zdobytego w Oberstdorfie na skoczni normalnej i nie byłby sobą, gdyby i w Słowenii nie dokonał czegoś spektakularnego oraz na swój sposób sensacyjnego. Jak inaczej nazwać bowiem zdobycie kolejnego mistrzostwa, i to pomimo zajmowania 13. miejsca na półmetku zawodów?

Szalona radość "Wewióra" na skoczni, podczas wywiadów, ceremonii medalowej i w hotelu reprezentacji obiegła całą Polskę, lecz nim opadł bitewny kurz, skoczkowie musieli już podejść do zawodów na obiekcie dużym. A tam także mieliśmy swój sukces - Kubacki do złota z Seefeld z 2019 roku dorzucił brąz w Planicy. Na Bloudkovej velikance zwyciężył Timi Zajc, przedstawiciel gospodarzy, którzy w wielkim stylu triumfowali w rywalizacji drużynowej. Tam podopieczni Thurnbichlera byli czwarci.

Oglądasz Wideo: Jan Błaszkowski/Fakty TVN 26.02.2023 | Z trzynastej pozycji na pierwszą. Tym skokiem Piotr Żyła zapewnił sobie zwycięstwo

Niedosyt Stocha

Jednym z zawodników, którzy mogli mówić o największym pechu w kontekście nie tylko mistrzostw, ale i całego sezonu, okazał się Stoch. Mistrz z Zębu, znajdujący się w czołówce najwybitniejszych przedstawicieli tej dyscypliny w dziejach, po raz pierwszy od siedmiu lat na przestrzeni kilkumiesięcznego cyklu ani razu nie znalazł się na podium.

Szczęście nie dopisywało mu także w kolejnej imprezie roku: na MŚ był kolejno szósty i czwarty, powtórzył zatem wynik sprzed roku z igrzysk olimpijskich w Pekinie.

Oglądasz Wideo: Eurosport Stoch po konkursie na skoczni dużej na MŚ w Planicy

Rodzinny dramat i nagła ewakuacja

Trochę gorsze wyniki i nie w pełni zaspokajanie własnych ambicji w wykonaniu Stocha były jednak niczym przy tym, co pod koniec Raw Air spotkało Kubackiego. 33-latek przed decydującym konkursem w Vikersund, choć mógł jeszcze walczyć o końcowe podium norweskiego maratonu, zdecydował się w trybie awaryjnym na powrót do Polski.

Z czasem okazało się, że powodem wyjazdu była poważna choroba żony Marty, którą Dawid wspierał do końca sezonu, rezygnując ze startów. Jak poinformował już na początku kwietnia, na szczęście stan małżonki poprawia się z dnia na dzień.

Oglądasz Wideo: Eurosport Rozmowa z Kubackim o zakończeniu sezonu, stanie zdrowia żony i przyszłości

Wielka Trójca

Pod jego nieobecność rywalizacja upływała pod znakiem właściwie trzech skoczków. Granerud wygrał Raw Air, wszystko zwieńczył też jak najbardziej zasłużoną Kryształową Kulą za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej.

Kroczący po kolejne dziejowe osiągnięcia, będący już samodzielnie na historycznie drugim miejscu liczby podiów w karierze Stefan Kraft (98 razy w trójce) triumfował w kończącym wszystko cyklu Planica 7 oraz w Pucharze Świata w lotach.

Oglądasz Wideo: Eurosport Granerud odebrał Kryształową Kulę za sezon 2022/2023

Swoją nieocenioną rolę odegrał też Lanisek. Słoweniec znalazł się w Top 3 turnieju w Planicy, klasyfikacji lotów oraz w "generalce" PŚ (za Granerudem oraz Kraftem). I gdy też wkraczał na podium, zasłynął jedną z najpiękniejszych scen w całym sezonie.

Na "pudło", na którym później nie mógł powstrzymać łez, wniósł ze sobą tekturową podobiznę polskiego mistrza.

"Dla mnie był drugi w całym sezonie, nawet nie trzeci. Pokazał, jak wielkim sportowcem i człowiekiem jest. Życzę jemu, Marcie i dzieciom wszystkiego najlepszego" - mówił, znów próbując wygrać ze wzruszeniem.

I takim oto niezapomnianym obrazkiem najdłuższy sezon Pucharu Świata w dziejach, który trwał niemalże pięć miesięcy, od 5 listopada do 2 kwietnia, został spuentowany.

Polacy wrócili do walki o najważniejsze laury, a część z nich padła ich łupem. Równie ważne jest też to, że dzięki pomysłom i entuzjazmowi nowego szkoleniowca główni napędowi kadry, z których każdy jest już przecież po trzydziestce, ani myślą o zakończeniu kariery, chcąc zapewnić sporo radości sobie, a młodszym kolegom sporo okazji do nauki.

Polskie złote pokolenie skoków narciarskich pozostaje na światowych obiektach. Razem z transmisjami w Eurosporcie, Eurosporcie Extra w Playerze i TVN.