Sezon skoków bez mistrza olimpijskiego. "Nie ma najmniejszego sensu"

"Widziałem co się działo. (...) Aż strach się bać, co by było"

Video: tvn24

24.03 | Pewien kibic tak dał się ponieść sportowym emocjom w Planicy, podczas ostatniego konkursu z cyklu Pucharu Świata na skoczni mamuciej, że wybiegł na zaskok zupełnie nago. Zrobił to akurat gdy na swoje wyniki czekał Piotr Żyła. - Widziałem co się działo. Jakiś golas biegł w moją stronę. Myślałem sobie, że trzeba będzie jakoś uciekać. Ale Walter Hofer (dyrektor Pucharu Świata - red.) wyszedł i golas zmienił kierunek. Aż strach się bać, co by było - żartował w rozmowie z TVN24 skoczek.

