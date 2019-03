Miłe złego początki w Oslo. Wąsaty lotnik pokazał Polakom miejsce w szeregu

- To bardzo dobrze opłacany turniej. Jeśli popatrzymy, to skocznie są bardzo zróżnicowane. Trzeba utrzymać wysoką formę przez krótki okres - ocenia norweski cykl Adam Małysz w rozmowie z reporterem Eurosportu. Transmisje z Raw Air w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Raw Air jest dużym wyzwaniem dla zawodników i wszystkich ludzi związanych z nami. Codziennie mamy zawody, praktycznie co drugi dzień przejazdy, a to trzeba logistycznie jak najlepiej rozwiązać. To wszystko wymaga odpowiedniego rozkładania sił. Nie wiem jak będzie, ale na razie czuję się dobrze - powiedział Kamil Stoch przed rozpoczęciem Raw Air. Cały cykl na żywo w Eurosporcie 1.

W piątkowych kwalifikacjach do niedzielnego konkursu indywidualnego w Oslo Stefan Hula oddał skok na odległość 122,5 m. To zapewniło Polakowi awans. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Bardzo dobra postawa Kamila Stocha w piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Oslo. Polak oddał skok na odległość 130 m, co dało mu 2. miejsce. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Oslo Piotr Żyła oddał skok na odległość 120 metrów. To dało Polakowi 23. lokatę. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

- Dla nas to jest ogromna nagroda. Nie było początkowo planów, abyśmy przyjeżdżali do Norwegii. Cały ten sezon jest dla nas nowością - powiedziała Kamila Karpiel w rozmowie z reporterem Eurosportu.

Podczas sobotniego konkursu drużynowego w Oslo warunki atmosferyczne nie były najlepsze. Mocny wiatr często doprowadzał do niebezpiecznych sytuacji. Na podmuch trafił Stephan Leyhe. Przy próbie lądowania Niemiec został dociśnięty do zeskoku i uderezył twarzą w śnieg. Leyhe opuścił skocznię z pomocą służb medycznych. Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Biało-Czerwoni przyjechali do Norwegii w znakomitych humorach, tuż po mistrzostwach świata w Seefeld i zwariowanym konkursie na skoczni normalnej, który skończyli z dwoma medalami. Dawid Kubacki zgarnął złoto, Stoch srebro, można było więc mieć nadzieję, że dobrą serię kontynuować będą podczas morderczego, dziesięciodniowego turnieju w kraju fiordów.

W piątek nasi reprezentanci zaprezentowali się co najmniej przyzwoicie. Najlepiej radził sobie Stoch, który na wstępie zasygnalizował, że spróbuje powalczyć o obronę tytułu w Raw Air. Świetnie skakał w treningach, w których był kolejno trzeci i drugi. Dobrą passę podtrzymał w prologu, w którym ponownie zajął drugie miejsce. Z optymizmem można było myśleć o Jakubie Wolnym, który skakał równo, daleko, w prologu nawet najdalej z całej reprezentacji (130,5 metra). Dziewiątym miejscem udowodnił, że zasłużył na powrót do drużyny.

W sobotę na Holmenkollen bardzo mocno wiało, ale przez większość czasu Polakom to nie przeszkadzało. Kolejno Piotr Żyła (122,5 metra), wspominany Wolny (125 metrów), a przede wszystkim Dawid Kubacki (133 m) spełniali swoje zadania i po trzech czwartych pierwszej serii prowadziliśmy w konkursie, mając pięć punktów przewagi nad drugą Austrią. W decydującym momencie rozczarował jednak ten, po którym można się tego spodziewać najmniej.

Cierpki uśmiech mistrza

Stoch natrafił na kiepskie warunki, lecz osiągniętych przez niego 112 metrów to nie broni. Po słabiutkiej próbie lidera Polacy spadli poza podium zakończonego przedwcześnie konkursu. Organizatorzy nie radzili sobie z kręcącym wiatrem i postanowili ograniczyć zawody tylko do jednej serii. Trzykrotny mistrz olimpijski nie miał zatem nawet okazji, aby wyciągnąć kolegów z kłopotów, w które sam ich wprowadził.

Oglądaj Kamil Stoch po konkursie drużynowym w Oslo

- Zawaliłem i nie jestem szczęśliwy, że znów przytrafia mi się to w drużynie - żałował w rozmowie z reporterem Eurosportu Kacprem Merkiem. Na pytanie o to, czy jest wściekły, tylko wymownie się uśmiechnął. Nazajutrz nastroju sobie nie poprawił.

Trzynastka podwójnie pechowa

Jeszcze po pierwszej serii konkursu indywidualnego wydawało się, że Stoch wraca do optymalnej dyspozycji. Po skoku na 125,5 metra zajmował szóste miejsce i mógł spokojnie myśleć o zaatakowaniu podium. Niestety, w finale zawodów znów pogrążyło go to samo, co dzień wcześniej. Ponownie natrafił na słabe warunki, ponownie popełnił błąd przy wybiciu i poszybował tylko na 117. metr. Spadł przez to na 13. miejsce.

Oglądaj Kamil Stoch poza dziesiątką w Oslo

Trzynastka była dla najbardziej utytułowanego z Polaków podwójnie pechowa. Aby wciąż marzyć o dogonieniu Kobayashiego w walce o Kryształową Kulę, nie mógł stracić tego dnia do Japończyka 25 punktów. A jak na ironię piąty w niedzielę Kobayashi przewagę nad Stochem powiększył właśnie o 25 pktów. Lider Pucharu Świata stał się więc także zwycięzcą Pucharu Świata i zgarnął tym samym kolejną - po Turnieju Czterech Skoczni i cyklu Willingen Five - nagrodę indywidualną za ten sezon. Tym razem już najważniejszą z nich.

Inni podopieczni Stefana Horngachera dostosowali się poziomem do swojego lidera. Wolny nie walczył już o pierwszą dziesiątkę, musiał się martwić o to, aby utrzymać się w drugiej. Ostatecznie był 19. Z kolei Żyła i Kubacki nie przypominali skoczków z pierwszej piątki Pucharu Świata. Zajęli kolejno 26. i 24. miejsce. Paweł Wąsek i Stefan Hula nie przeszli nawet przez pierwszą serię. Brak jakiegokolwiek Biało-Czerwonego w czołowej dziesiątce Raw Air po konkursach w Oslo nie powinien więc nikogo dziwić.

Król Holmenkollen

Pomimo historycznego sukcesu Kobayashiego ten weekend należał do kogo innego. Robert Johansson przez trzy dni latał właściwie we własnej lidze. Norweg wygrał piątkowy prolog, w sobotę po genialnej 144-metrowej próbie pobił rekord skoczni, w niedzielę natomiast po pasjonującej walce wygrał pojedynek o zwycięstwo ze Stefanem Kraftem.

Oglądaj Kosmiczny skok Johanssona! Rekord poprawiony o trzy metry

Johansson po trzech dniach w Oslo jest liderem Raw Air i niewykluczone, że pozostanie nim do samego końca.

Teraz norweski maraton przenosi się do Lillehammer, czyli rodzinnego miasta Johanssona, a w kolejnych dniach wąsaty lotnik sprawdzi się jeszcze w Trondheim i Vikersund. Na obu skoczniach uwielbia latać i na obu był kiedyś rekordzistą.

Dalszy ciąg Raw Air już w poniedziałek w Lillehammer, gdzie o 17:15 rozpocznie się prolog do wtorkowego konkursu. Transmisja w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze, relacja na żywo w Eurosport.pl.