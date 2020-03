Stoch przyznał, że to był wyjątkowy sezon. "Zrobiłem to chyba po raz pierwszy"

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Stoch zakończył cykl Pucharu Świata na piątym miejscu. W Raw Air przed konkursem w Trondheim prowadził. I norweskie zawody ostatecznie wygrał, gdy w czwartek zapadła decyzja o tym, że impreza i cały sezon muszą zostać zakończone.

Uczucia z tego powodu ma mieszane.

- Trudno sytuacja. Nie wiadomo czy się cieszyć, czy się martwić, o czym w ogóle myśleć. Z jednej strony chciałbym świętować sukces, bo to jest sukces, a z drugiej mam świadomość, że turniej był ucięty. Na dodatek do wszystkiego doszło w okolicznościach trudnych i dla wielu przykrych - mówi.

"To było wyzwaniem"

To definitywny koniec skakania tej zimy, bo w czwartek postanowiono też, że do skutku nie dojdą mistrzostwa świata w lotach w Planicy. Stoch już teraz mógł więc podsumować sezon.

Doleżal zadowolony z sezonu, choć widzi obszary do poprawy. "Cały czas się siebie uczymy" Wygraną w dwóch... czytaj dalej » - Był bardzo, bardzo udany. Równy, stabilny, może bez błysku, bo nie walczyłem o zwycięstwo w Pucharze Świata, ale jeden z najlepszych w mojej karierze. Przede wszystkim dlatego, że punktowałem w każdym konkursie, zrobiłem to chyba po raz pierwszy, a to było dla mnie wyzwaniem. Piąte miejsce na koniec to bardzo duży sukces - podsumowuje.

- Trudno sobie szczegółowo zaplanować jak potoczy się sezon. Było dużo szukania, nerwów, ambicji, które chciałem spełnić, ale nie moglem. W pewnym momencie, na sam koniec, się odnalazłem i zakończyłem mocnym, sportowym akcentem - uważa.

Docenił Raw Air, wybrał najlepsze momenty sezonu

W Słowenii byłby z pewnością jednym z faworytów imprezy, bo w ostatnich tygodniach jego forma wzrosła. Nie ukrywał, że to na loty głównie się nastawiał, przygotowując się do sezonu.

- Chciałem być w superdyspozycji. I na Planicę, i na Raw Air. Traktuję tę drugą imprezę bardzo poważnie. Być może nie jest jeszcze tak doceniana jak Turniej Czterech Skoczni, ale w mojej opinii jest jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą - uważa.

Reporterowi Eurosportu zdradził też, które chwile cyklu Pucharu Świata były dla niego szczególne.



- Zdecydowanie Zakopane. Ale też Engelberg, bo to był przełom. Z kolei drugi skok w Lillehammer dał mi poczucie, że jestem na bardzo wysokim poziomie. To był też taki skok, na który bardzo długo czekałem - wyznał.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2019/20 miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Stefan Kraft (Austria) 1659 2.

Karl Geiger (Niemcy) 1519 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1178 4. Dawid Kubacki (Polska)

1169 5. Kamil Stoch (Polska) 1031 6. Stephan Leyhe (Niemcy)

917 7. Marius Lindvik (Norwegia) 906 8. Peter Prevc (Słowenia)

789 9. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 721 10.

Philipp Aschenwald (Austria)

622 11.

Piotr Żyła (Polska)

617

... 38. Jakub Wolny (Polska) 58 42. Maciej Kot (Polska) 40 46. Stefan Hula (Polska) 31 51. Aleksander Zniszczoł (Polska) 18

61. Klemens Murańka (Polska) 8