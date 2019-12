Stoch nie lubi skakać w Rosji. "Wystarczy pojechać do Huty Sendzimira"

Dobry występ Piotra Żyły w pierwszej serii sobotniego konkursu indywidualnego w Ruce. Polak oddał skok na odległość 123,5 m, co dało mu awans do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Świetna postawa Jakuba Wolnego w pierwszej serii sobotniego konkursu indywidualnego w Ruce. Polak oddał skok na odległość 127 m, co dało mu awans do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Myślałem o tym, co zrobiłem źle przy drugim skoku, ale nie widzę większych błędów. Może minimalnie opóźniłem wybicie. Przy normalnych warunkach poleciałbym dalej. Na razie brakuje mi "kopa" w moich skokach. A Norwegowie? "Not my business" - powiedział Kamil Stoch po sobotnim konkursie w Ruce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział triumfator sobotniego konkursu indywidualnego w Ruce Daniel Andre Tande. To drugie zwycięstwo z rzędu Norwega. Wcześniej zwyciężył w Wiśle. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Polacy skoczni szybko nie opuścili. "Czasami trzeba sobie pożartować, no bo co nam zostało" Tylko jeden... czytaj dalej » Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli nie ma dobrych wspomnień z obiektem o nazwie Aist. Nigdy nie stanął tam na podium, a zmagania w ramach Pucharu Świata odbywały się tam już w czterech sezonach.

Teraz czas na piątą edycję.

Sympatyczni tylko ludzie

- To nie jest tak, że całkowicie nie lubię tego miejsca. Skocznia jest w porządku i ludzie również są sympatyczni - przyznał w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu Stoch.

Ale na tym miłe związki z konkursem skoków w tym miejscu się kończą.

- Sama podróż jest po prostu długa i męcząca. Natomiast miejsce jest też średnio przyjazne. Wszyscy wiedzą, jak tam jest. Wystarczy pojechać w Polsce do Huty imienia Sendzimira do Krakowa i możesz poczuć się tak, jakbyś znalazł się w centrum Niżnego Tagiła. Nie obrażając przy tym nikogo. Na dodatek jedzenie tam również jest kiepskie i to jest chyba coś, co mnie najbardziej zniechęca do jeżdżenia tam - wymieniał długą listę niedoskonałości Stoch.

Fabryka czołgów

Niżny Tagił leży w azjatyckiej części Rosji. To jeden z największych ośrodków górniczych w rejonie Uralu, z najpotężniejszą na świecie fabryką czołgów.

Źródło: Maxim Shipenkov/PAP/EPA Niżny Tagił i królujące tam huty miedzi i żelaza

- To miejsce w pucharowym kalendarzu, do którego trzeba jechać i zrobić to, co do nas należy i tyle - zakończył polski skoczek.

Stoch w sobotę w Ruce zajął 16. miejsce. Niedzielne zawody z powodu zbyt silnych porywów wiatru odwołano.

Polak w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajmuje piąte miejsce. Jest w tym momencie najwyżej notowanym Biało-Czerwonym w stawce. Liderem jest Norweg Daniel-Andre Tande, który wygrał dwa dotychczasowe konkursy.

Plan Pucharu Świata w Niżnym Tagile:

Piątek, 06.12.2019

15:30 – Kwalifikacje – tylko w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze

Sobota, 07.12.2019

15:30 - Pierwsza seria konkursowa – Eurosport 1 i Eurosport Player.

Niedziela, 08.12.2019

15:30 - Pierwsza seria konkursowa – Eurosport 1 i Eurosport Player.

Klasyfikacja Pucharu Świata (po 2 zawodach):

1. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 200 pkt

2. Anze Lanisek (Słowenia) 140

3. Philipp Aschenwald (Austria) 93

4. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 90

5. Kamil Stoch (Polska) 75

6. Karl Geiger (Niemcy) 72

. Timi Zajc (Słowenia) 72

8. Stefan Kraft (Austria) 60

9. Dawid Kubacki (Polska) 58

10. Daniel Huber (Austria) 57

...

19. Piotr Żyła (Polska) 20

22. Maciej Kot (Polska) 19

31. Stefan Hula (Polska) 9

35. Jakub Wolny (Polska) 4