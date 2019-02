Lahti wzlotów i upadków Stocha. Podsumowanie weekendu ze skokami

121 metrów w kwalifkacjach w Lahti skoczył Maciej Kot, co dało mu spokojny awans do niedzielnego konkursu głównego.

Tylko 111 metrów skoczył w kwalifikacjach w Lahti Piotr Żyła. Zapewniło mu to awans do konkursu niedzielnego, ale też sporo powodów do niepokoju.

Zawodnicy Stefana Horngachera do Finlandii przyjechali pobudzeni weekendem z lotami w Oberstdorfie. Stoch jeden z konkursów wygrał, dwa podia zanotował Dawid Kubacki, Piotr Żyła był trzykrotnie czwarty, a Jakub Wolny raz znalazł się na miejscu szóstym. Dlatego też oczekiwania przed sobotą musiały być duże, niestety tym razem nie udało się ich spełnić.

Drużynówkę po pasjonującej batalii z Niemcami wygrali Austriacy, podium uzupełnili Japończycy. Dla Polaków już miejsca nie starczyło. Nie można tego nazwać inaczej niż rozczarowaniem, zważywszy na to, że nasi reprezentanci są liderami Pucharu Narodów, a w rozgrywanym sześć dni wcześniej konkursie na mamucie w Oberstdorfie aż czterech z nich znalazło się w czołowej szóstce.

Wtedy jednak wszyscy skakali równo i bardzo daleko. A w Lahti problem z tym miał Wolny. Najmłodszemu członkowi kadry Horngachera nie szło na specyficznym fińskim obiekcie. Poleciał 112 i 106 metrów, indywidualnie byłby dopiero 25. Nawet pomimo tego Polacy mogli w finale wskoczyć do czołowej trójki, wtedy jednak zawiódł Stoch, czyli ten, po którym można się czegoś podobnego najmniej spodziewać.

Irytacja, która pomogła

W drugiej serii poleciał 119 metrów. Nieźle, lecz wobec 125 metrów, które osiągnął chwilę wcześniej Ryoyu Kobayashi, było to za mało na to, aby zapewnić podium.

Stoch zrównał się z legendą. Jest coraz bliżej Małysza Kamil Stoch,... czytaj dalej » Za trwającej już trzeci sezon kadencji austriackiego trenera jego podopieczni dopiero po raz trzeci w ogóle i pierwszy od niemal roku nie znaleźli się wśród trzech najlepszych zespołów w konkursie drużynowym. Nie może więc dziwić, że po zawodach byli poirytowani. Na tradycyjne wywiady po konkursie zgodził się tylko Dawid Kubacki. Wyjątkowa przerwa od mediów przydała się Polakom. Najbardziej najlepszemu z nich.

Coś przestało umykać

- Od piątku mi czegoś tutaj brakowało. Chociaż pierwsze skoki i w piątkowych, i w sobotnich treningach były super, to w samych zawodach coś wychodziło nie tak. Czułem to w locie, ale gdy oglądałem w powtórkach, to tego nie było widać. Wiedziałem, że to coś drobnego, ale przez to coś mi umyka. Porozmawialiśmy więc z trenerem Stefanem Horngacherem, przeanalizowaliśmy i poskutkowało - Stoch już z szerokim uśmiechem opowiadał reporterowi Eurosportu w niedzielę.

Oglądaj Stoch po konkursie w Lahti

Przemianę, jaką przeszedł, dało się dostrzec w samym konkursie. W nim latał po prostu fenomenalnie. Zaczął od odległości 132,5 metra, potem uzyskał 129, otrzymując za każdym razem bardzo wysokie noty za styl.

Nad drugim tego dnia Kobayashim miał siedemnaście, a nad trzecim Robertem Johanssonem dwadzieścia punktów przewagi. Cieszył się więc z drugiego z rzędu i 33. ogólnie pucharowego zwycięstwa w karierze. Pod tym względem zrównał się z legendarnym Jensem Weissflogiem. Na liście wszech czasów Niemiec i Polak zajmują wspólnie piąte miejsce.

Wietrzne perypetie Kubackiego

Reprezentacyjni koledzy znaleźli się trochę w cieniu Stocha. Piotrowi Żyle (121 i 120 metrów) brakowało błysku, przez co w niedzielę jedynie zamknął czołową dziesiątkę. Wolny (121,5 oraz 121 metrów) poprawił się w porównaniu do poprzedniego dnia, był czternasty.

Ogromnego pecha miał Kubacki. W drugiej serii poleciał tylko 103 metry i spadł z dziewiątego na dopiero 28. miejsce. Skakał jednak wówczas w bardzo trudnych, zmiennych warunkach. Według wskaźników tuż przed zapaleniem zielonego światła nowotarżanin miał wiatr pod narty, który jednak kompletnie zmienił kierunek, gdy Kubacki był już w trakcie dojazdu. Podczas lotu trafił więc na mocny podmuch i nie miał kompletnie z czego odlecieć. Po skoku tylko wymownie machnął rękami ze zrezygnowaniem.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Dawida Kubackiego z 2. serii niedzielnego konkursu w Lahti

Teraz skoczków Pucharu Świata czeka ostatni akord przygotowań do mistrzostw świata w Seefeld i kolejny bardzo wymagający weekend. Od piątku do niedzieli odbędą się aż trzy konkursy (dwa indywidualne i jeden drużynowy) w Willingen.

Wyniki konkursu w Lahti miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Kamil Stoch (Polska) 280,9 (132,5/129)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 263,7 (124/129,5)

3. Robert Johansson (Norwegia)

260,1 (127,5/124)

4. Stefan Kraft (Austria)

257,1 (128/120)

5. Halvor Egner Granerud (Norwegia)

255,7 (118,5/128)

6. Karl Geiger (Niemcy)

255,2 (118,5/129)

7. Johann Andre Forfang (Norwegia)

254,6 (122,5/125,5)

8. Killian Peier (Niemcy)

248,8 (122,5/122,5)

9. Antti Aalto (Finlandia)

246,5 (122/122)

10. Piotr Żyła (Polska)

243,5 (121/120)

14. Jakub Wolny (Polska)

242,7 (121,5/121)

28. Dawid Kubacki (Polska)

210,7 (124,5/103)

33. Maciej Kot (Polska)

101,8 (111)

43. Paweł Wąsek (Polska)

82,3 (103)