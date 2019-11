Kubacki rozgryzł przeklętą skocznię. "Jak się to wytrzyma, to można odlecieć"

Piotr Żyła skoczył 133,5 metra w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata w Ruce. Transmisje z Pucharu Świata w skokach narciarskich w Eurosporcie 1ustu i Eurosport Playerze.

Markus Eisenbichler skoczył 129,5 metra i zaliczył upadek w kwalifikacjach do konkursu PŚ w Ruce. Mimo tego Niemiec awansował.

Jakub Wolny skoczył 139,5 metra w kwalifikacjach do sobotniego konkursu PŚ w Ruce.

Kamil Stoch skoczył 124,5 metra w kwalifikacjach do konkursu w Ruce.

Jakub Wolny był najlepszym z polskich skoczków w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w fińskiej Ruce.

Selekcjoner polskich skoczków Michal Doleżal podsumował piątkowe kwalifikacje do konkursu Pucharu Świata w fińskiej Ruce.

Piotr Żyła podsumował swój występ w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w fińskiej Ruce.

Bardzo dobre kwalifikacje Polaków. Wszyscy skoczą w konkursie Polacy w... czytaj dalej » - Jeszcze mamy dwa dni - mówi z optymizmem Kamil Stoch przed konkursami na skoczni w Ruce. Polskim skoczkom jeszcze nigdy nie udało się wygrać na tym obiekcie.

- Możliwe, że wcześniej nie byliśmy tutaj na dobrym poziomie sportowym. A kiedy ten poziom już osiągnęliśmy, zabrakło trochę szczęścia - analizuje dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli, który w piątek uzyskał 124,5 m.

Swój kwalifikacyjny skok ocenia jako solidny, choć nie idealny. - Szukam jeszcze lepszego odbicia, lepszej rotacji na progu - mówi w rozmowie z reporterem Eurosportu Kacprem Merkiem.

Musimy sprawdzić co się stało na progu

Swój piątkowy występ analizował także Dawid Kubacki. Pierwszy skok, treningowy, nieco zepsuł, ale kolejne, w tym kwalifikacyjny na odległość 133 m, uważa za znacznie lepsze, choć również dalekie od ideału.

- Zabrało mi trochę nartę za progiem i na tym sporo straciłem. Ale walczyłem do końca i myślę, że jak na kwalifikacje wyszło OK. Na pewno jednak przed konkursem będziemy musieli przeanalizować z trenerem co się stało za progiem i dlaczego miałem problemy - dodaje Kubacki.

Mistrz świata z Seefeld zwraca też uwagę na nieco nietypowy kształt skoczni Rukatunturi.

- Można powiedzieć, że przypomina mamuta. Bula jest długa, nieco wypłaszczona. Z góry wydaje się, że jest wysoko, ale szybko się zbliża i człowiek ma wrażenie, że jej nie przeskoczy. Jak się to wytrzyma, to można odlecieć.

Dwóch najlepszych polskich skoczków wystąpi w sobotnim konkursie wraz z pozostałymi pięcioma Polakami, którzy w komplecie przebrnęli kwalifikacje.

Początek zawodów w Kuusamo w sobotę o godzinie 16:30.

