Odwołano skakanie w Engelbergu. Małysz zdradza, kto za tym stoi

Video: Eurosport

Murańka: wynik z Klingenthal zmotywuje mnie do dalszej pracy

- Już nie pamiętam, kiedy ostatnio zdobyłem punkty w Pucharze Świata. 27. miejsce to może nie jest jakiś wielki sukces, ale ja się bardzo cieszę. Ten wynik to dla mnie duży krok. To tylko zmotywuje mnie do dalszej pracy - powiedział Klemens Murańka po niedzielnym konkursie w Klingenthal. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

