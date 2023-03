Kto wystąpi w konkursie drużynowym? Trener Polaków o schemacie wyboru

Skoki narciarskie Lahti 2023. Kiedy i o której godzinie kwalifikacje i konkursy Pucharu Świata? Skoki narciarskie... czytaj dalej »

Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie i w Eurosporcie Extra w Playerze

W Finlandii są Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczoł, Jan Habdas i Tomasz Pilch. Thurnbichler skład na sobotnie zawody drużynowe ogłosi kilka godzin przed konkursem, który rozpocznie się o godzinie 16.15.

Największe szanse na znalezienie się w drużynie mają Stoch, Żyła, Wąsek i Zniszczoł.

4 marca podczas mistrzostw świata w Planicy Polacy zajęli czwarte miejsce w konkursie drużynowym. Natomiast 15 stycznia w Pucharze Świata w Zakopanem uplasowali się na drugiej pozycji.

Thurnbichler: kompaktowy weekend ze skokami

- Te dwa dni w Lahti to dla nas prawie jak mała przerwa w podróży. Ale jest jak jest. Mamy dość kompaktowy weekend z treningiem i konkursem drużynowym w sobotę oraz zawodami indywidualnymi w niedzielę. Bierzemy, co nam los przynosi. Jak zawsze będziemy walczyć o najwyższe możliwe miejsca. Jesteśmy cały czas w grze - powiedział w rozmowie z Eurosportem Thurnbichler.

Biało-Czerwoni mają 4096 punktów w Pucharze Narodów i zajmują czwarte miejsce. W Lahti postarają się zmniejszyć stratę do trzecich Słoweńców, którzy zdobyli 4319 pkt. Prowadzą Austriacy - 5762, przed Norwegami - 4818. Za zwycięstwo w konkursie drużynowym otrzymuje się 400 pkt, a za pozostałe miejsca odpowiednio o 50 pkt mniej.

Thomas Thurnbichler przed weekendem PŚ w Lahti

Austriacki szkoleniowiec liczy na dobre występy Żyły i Stocha.

- Piotrek i Kamil cały czas pracują nad skokami. Dla mnie najważniejsze jest, żebyśmy się trzymali nakreślonego planu i robili wszystko, by go jak najlepiej zrealizować. Przygotowaliśmy dla każdego z zawodników indywidualne analizy, żeby każdy miał pewność, co powinien robić. W sobotę po południu spróbujemy pierwszych skoków, a potem szybko będziemy się musieli przygotować do "drużynówki". W konkursie drużynowym wystąpi najlepsza czwórka po skokach treningowych. I oczywiście ci, którzy będą najbliżej swojego najwyższego poziomu. Wiemy, jak to zmierzyć, więc szansę dostaną najlepsi - zaznaczył Thurnbichler.

Thurnbichler: bez Dawida nasz potencjał jest mniejszy

Do Lahti nie poleciał wicelider Pucharu Świata Dawid Kubacki, który w zeszłą niedzielę wycofał się z rywalizacji w Vikersund z powodu poważnych problemów zdrowotnych swojej żony.

- Bez Dawida oczywiście nasz potencjał jest mniejszy. Austria jest tutaj z czwórką skoczków potrafiących skakać na poziomie najlepszej dziesiątki. W walce o podium będą się liczyć Norwegowie, Słoweńcy, może też Niemcy. Ale z drugiej strony, to jest mała skocznia. Sprawa jest cały czas otwarta. Jeśli będziemy mieli dobry dzień, wciąż będziemy mogli walczyć o podium - stwierdził trener Biało-Czerwonych.

Całe środowisko skoków narciarskich jest poruszone sytuacją związaną z żoną Kubackiego.

- Z tego, co wiem, to Halvor (Egner Granerud - red.) był cały czas w kontakcie z Dawidem. Karl (Geiger - red.) często pytał, jak czuje się jego żona. Wszyscy się tym interesują. Przez cały sezon wszyscy jesteśmy razem, wszędzie razem podróżujemy. Jesteśmy trochę jak rodzina, więc to zainteresowanie jest czymś naturalnym i miłym - dodał Thurnbichler.

W sobotę w Lahti odbędzie się konkurs drużynowy, a w niedzielę - indywidualny, poprzedzony kwalifikacjami. Będzie to przedostatnia runda Pucharu Świata w tym sezonie. Cykl zakończy się w przyszłym tygodniu w Planicy. Transmisje w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze, relacje i wyniki na żywo w eurosport.pl.

Skoki narciarskie Lahti 2023: program zawodów

sobota, 25 marca

13.30 - oficjalny trening

16.15 - konkurs drużynowy

niedziela, 26 marca

13.30 - kwalifikacje

15.15 - konkurs indywidualny