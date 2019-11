Doleżal optymistą przed konkursem w Wiśle. "Jesteśmy gotowi"

- Jesteśmy gotowi. Ustabilizowaliśmy sprawy techniczne i fizyczne. Zresztą bez względu na wszystko, jutro zaczynamy. Wszystko jednak idzie w dobrym kierunku - powiedział Doleżal.

Jego zdaniem w okresie przygotowawczym udało się zrealizować 95 procent planów mimo niesprzyjającej pogody. Przyznał, że w nadchodzącym sezonie najważniejszą imprezą będą mistrzostwa świata w lotach narciarskich. Jednak podkreślił, że nie da się przygotować formy tylko na jedną imprezę.

- Nie ma specjalnego znaczenia, czy w danym sezonie są mistrzostwa świata, igrzyska olimpijskie czy inna impreza. My w tym walczymy też o Kryształową Kulę, Puchar Narodów, o zwycięstwo w Turnieju Czterech Skoczni. Chcę, abyśmy wytrzymali cały sezon w dobrej dyspozycji - dodał czeski szkoleniowiec.

Kamil Stoch podekscytowany przed startem

- Czuję się dobrze. Cieszę się, że zaczynam to, na co długo i ciężko pracowaliśmy. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i będziemy mogli się cieszyć świętem w postaci inauguracji sezonu zimowego - powiedział Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski dodał, że odczuwa przez pierwszymi zawodami "trochę ekscytacji, trochę stresu".

Stoch zwrócił również uwagę, że sztuczny śnieg, którym jest pokryty zeskok obiektu w Wiśle-Malince, jest inny niż naturalny, a zawodnicy muszą być bardziej ostrożni przy lądowaniu.

- Zdajemy sobie sprawę, że to nie jest tak, że na takiej nawierzchni narta jedzie równym torem. Jednak wszystko jest do opanowania – dodał.

Dawid Kubacki przyznał, że czekał z niecierpliwością na sprawdzenie się w boju. Zauważył, że korzystnym dla Polaków jest fakt, iż inauguracja cyklu PŚ będzie miała miejsce ponownie na obiekcie im. Adama Małysza.

- Nie mamy elementu podróży, przez co stracilibyśmy jeden dzień treningowy. Możemy się przygotować niemal do samych zawodów. Przyjazd do Wisły z miejsca zamieszkania to w większości przypadków maksymalnie dwie i pół godziny - zaznaczył tegoroczny mistrz świata z Seefeld na skoczni normalnej. Dodał, że liczy na gorący doping polskich kibiców.

W piątek na obiekcie im. Adam Małysza odbędą się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego, a w sobotę kibice obejrzą rywalizację drużynową.

piątek, 22 listopada

16.30 - oficjalny trening

18.00 – kwalifikacje

sobota, 23 listopada

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 24 listopada

10.30 - seria próbna

11.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Transmisje z konkursów w Wiśle w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze