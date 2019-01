Latał daleko, w sobotę będzie tylko kibicem. Eisenbichler zdyskwalifikowany

Dobry skok i jest kwalifikacja z trzeciego miejsca! Zobacz, jak Dawid Kubacki poradził sobie w kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Predazzo.

Kamil Stoch w kwalifikacjach do sobotnich zmagań na skoczni w Predazzo osiągnął 129 m i z piątego miejsca zapewnił sobie miejsce w pierwszej serii.

Dawid Kubacki ukończył piątkowe kwalifikacje na skoczni Val di Fiemme na trzecim miejscu. Oto co powiedział po oddanej próbie.

On znowu to zrobił! Ryoyu Kobayashi skoczył na odległość 134,5 m, zwyciężając w kwalifikacjach na skoczni w Predazzo.

To właśnie on w zakończonym niedawno Turnieju Czterech Skoczni jako jedyny długo dotrzymywał kroku rewelacyjnemu Ryoyu Kobayashiemu. Rywalizację zakończył ostatecznie na drugim miejscu. W klasyfikacji generalnej PŚ jest dziewiąty.

Pewna wygrana Kobayashiego w kwalifikacjach. Sześciu Polaków w konkursie w Val di Fiemme Ryoyu Kobayashi z... czytaj dalej » Szanse na dopisanie kolejnych punktów zaprzepaścił błyskawicznie, choć z początku nic na to nie wskazywało.

27-latek oddał skok na odległość 127,5 metra, co dawało mu pewny udział w sobotnich zawodach. Potem okazało się, że jako jedyny z grona 59 zawodników, którzy wzięli udział w kwalifikacjach, został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon.

Dodatkowy atut

W skokach uważane są one za dodatkowy atut, bo mogą wpływać na długość skoku. Zawodnicy w swoich strojach są poddawani kontroli dwukrotnie - przed (wszyscy) i po swojej próbie (wybrani).

Według przepisów grubość kombinezonu może wynosić od czterech do sześciu milimetrów. Może on odstawać od ciała skoczka od jednego do trzech centymetrów, taki strój pracuje przy każdym ruchu skaczącego.

Szło mu świetnie

Eisenbichler ma czego żałować. Wydawało się, że skocznia w Predazzo mu leży. Na pierwszym z piątkowych treningów poleciał aż 136 metrów i oczywiście go wygrał. Co więcej, później okazało się to najlepszą odległością całego dnia. Drugim treningowym skokiem udowodnił, że nie było w tym przypadku - 129 metrów okazało się być trzecim wynikiem.

W czołowej dziesiątce uplasowało się dwóch niemieckich zawodników. Karl Geiger był dziewiąty, Leyhe - ósmy. Trener Werner Schuster może być zadowolony z jeszcze jednego powodu - czternaste miejsce zajął Andreas Wellinger, który kompletnie zawiódł podczas niedawnego TCS.

Na pechu Eisenbichlera skorzystał weteran skoków Noriaki Kasai. Japończyk przesunął się z 51. na 50. miejsce - ostatnie gwarantujące udział w sobotnim konkursie.

Powrót do Włoch

Konkursy w Val di Fiemme do pucharowego kalendarza wróciły po siedmioletniej przerwie. Kompleks skoczni Trampolino Dal Ben jest szczęśliwy dla Polaków. W 2003 roku dwa złote medale mistrzostw świata wywalczył tu Adam Małysz, a 10 lat później na dużym obiekcie triumfował Stoch.

Pierwsza seria sobotniego konkursu zaplanowana jest na godz. 16. W niedzielę odbędą się kolejne zawody, przed którymi odbędą się kwalifikacje. Transmisje ze skoczni w Eurosporcie i usłudze Eurosport Plater. Relacje w eurosport.pl.

Program konkursów:

sobota, 12 stycznia

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursowa



niedziela, 13 stycznia

16.00 - kwalifikacje

17.00 - pierwsza seria konkursowa