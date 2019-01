Nie tym razem, panie Kobayashi. Kubacki królem Predazzo, na podium jeszcze Stoch

On znowu to zrobił! Ryoyu Kobayashi skoczył na odległość 134,5 m, zwyciężając w kwalifikacjach na skoczni w Predazzo.

Zanim Biało-Czerwoni dali popis, pierwszoplanową rolę odgrywała w Predazzo pogoda. Na skoczni dmuchało - w plecy, potem pod narty. Gdy w końcu uznano, że skakanie zrobiło się zbyt niebezpieczne, przerwano je, a następnie odwołano. Pozostało wyczekiwać w niepewności na sam konkurs, w którym miał oczywiście wystąpić komplet 59 zawodników.

Warunki znów się zmieniły. Wiało słabiej, a jeśli już, to w plecy. W końcu zaczęli. O dalekich lotach można było zapomnieć. Nikogo na kolana nie rzucili pierwsi Polacy. Maciej Kot, Stefan Hula i Jakub Wolny zgodnie lądowali w okolicach 116 metra. Jak się później okazało każdy z nich wywalczył niezbędne punktowe minimum, żeby znaleźć się w drugiej serii. W przypadku przeciętnego w tym sezonie Kota był to sukces.

Kubacki uciekł

Na pierwszym miejscu długo utrzymywał się Niemiec David Siegel. Wyprzedził go dopiero Stefan Kraft. Austriak cieszył się z prowadzenia króciutko. Wszystko za sprawą Dawida Kubackiego, który uzyskał aż 129,5 metra.

Oglądaj Kubacki pięknie w sobotę, jeszcze lepiej w niedzielę

Mimo świetnego skoku Polak miał prawo czuć niedosyt. Przy lądowaniu przysiadł na tyłach nart, co przełożyło się na słabsze noty. Za chwilę okazało się, ze jeśli któryś z Biało-Czerwonych ma w niedzielę walczyć o wygraną, to tylko on. Kamil Stoch uzyskał 120 metrów, pół metra bliżej wylądował Piotr Żyła.

Do poziomu Kubackiego zbliżył się tylko lider Pucharu Świata. Ryou Kobayashi poleciał daleko, ale nie dalej od naszego zawodnika. W drugiej serii to on musiał gonić, do odrobienia miał 1,8 punktu.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kobayashi niecałe dwa punkty za Kubackim

Kibice, którzy spodziewali się szaleńczego ataku lidera, mogli poczuć się zawiedzeni. 22-latek uzyskał zaledwie 122,5 metra i ostatecznie zajął siódme miejsce. Gdy na belce usiadł Kubacki, musiał wyprzedzić Krafta. 131,5 metra spokojnie do tego wystarczyło. Polak mógł cieszyć się z premierowego zwycięstwa w karierze, jeśli chodzi o zawody Pucharu Świata.

Powodów do zadowolenia mieliśmy w niedzielę więcej. W drugiej serii bardzo dobrze spisał się Stoch. 128 metrów pozwoliło mu poprawić się o kilka pozycji. Ostatecznie obrońca tytułu zajął trzecie miejsce, tracąc do Krafta 0,3 punktu.

Drugie podwójne podium

To drugie podium naszej dwójki w trakcie tego weekendu. W sobotę Kubacki zajął drugie miejsce, Stoch był trzeci. Wygrał Kobayashi. Szósty raz z rzędu, dziewiąty w sezonie. Jego przewaga w klasyfikacji generalnej pozostaje gigantyczna, mimo braku zwycięstwa w niedzielę.