- To nie był dobry sezon. Na początku nie wyszedł mi pierwszy konkurs i później za bardzo chciałem to nadrobić. Zabrakło luzu w moich skokach, ale nie zamierzam się poddawać - powiedział Stefan Hula po czwartkowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

32-latek bardzo dobrze prezentował się już w trakcie czwartkowych treningów i kwalifikacji. Uzyskał w nich aż 247,5 m, ale podparł się przy lądowaniu. W piątek doleciał do 242. i 234. metra, co dało mu trzecią lokatę.

Bajka Żyły. "Wszystkie skoki były dzisiaj bardzo fajne" To był dzień... czytaj dalej » - Piotrek zrobił swoją robotę - ocenił Małysz. - Brakuje mu jeszcze odpowiedniego telemarku, by uzyskiwać lepsze noty, ale on się cały czas uczy. Jego trzecie miejsce oceniam bardzo pozytywnie. To dla niego kolejny ważny krok - zauważył.

Piątkowy konkurs padł łupem Markusa Eisenbichlera, który drugim skokiem wyprzedził prowadzącego po pierwszej serii Ryoyu Kobayashiego.

- Dziś sędziowie przyznawali wysokie noty. W przypadku Eisenbichlera może nawet za wysokie. Ale taki właśnie jest ten sport. Sędziowie oceniają zawodników patrząc z góry, bo tu skoki są bardzo dalekie. My cieszymy się jednak z tego, że Piotrek stanął na podium. Widać, że jest lotnikiem, lubi latać i sprawia mu to przyjemność - zauważył Małysz.

Będzie pociecha z Wolnego

Sporo radości dyrektorowi PZN sprawił też Jakub Wolny, który po pierwszej serii był piąty po skoku na 235,5 m, by ostatecznie skończyć rywalizację na 12. pozycji.

Trzeci kolejny konkurs z życiówką. Wolny błyszczy na mamutach Jakub Wolny... czytaj dalej » - Jestem zły na Kubę, bo zabrał mi rekord (śmiech). Umawialiśmy się na 231,5 m, bo wtedy wyrównałby moje osiągnięcie. Fajnie, że tak tu walczy. Jest on zawodnikiem lubiącym duże skocznie. Ważne, że mam w drużynie skoczka, który jest perspektywiczny w kontekście wszystkich obiektów, także tych mamucich - podkreślił Małysz.

Walka w Pucharze Narodów

Świetnie w drugiej serii piątkowego konkursu zaprezentował się też Dawid Kubacki. Jego 230 m pozwoliło mu awansować z 14. lokaty na siódmą.

- W sobotę mamy konkurs drużynowy i dwa dobre skoki w wykonaniu Dawida Kubackiego byłyby pożądane. Mam nadzieję, że uda nam się przypieczętować triumf w Pucharze Narodów - zaznaczył Małysz.

Na sobotę organizatorzy Planica 7 zaplanowali konkurs drużynowy. W niedzielnych indywidualnych zmaganiach wystąpi czołowa 30 Pucharu Świata. Oba konkursy rozpoczną się o godzinie 10:00. Relacje na żywo w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player.

Wyniki turnieju Planica 7 miejsce zawodnik (kraj)

nota

1. Markus Eisenbichler (Niemcy) 690

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 685,9

3. Timi Zajc (Słowenia) 658,5

4. Piotr Żyła (Polska)

652,5

5. Domen Prevc (Słowenia) 641,8

6. Simon Ammann (Szwajcaria)

630,4

7.

Dawid Kubacki (Polska) 626,2

8.

Stefan Kraft (Austria)

621,8

9. Johann Andre Forfang (Norwegia) 616,7

10. Karl Geiger (Niemcy)

614,4

--- 13. Kamil Stoch (Polska) 601,3

17. Jakub Wolny (Polska) 597,3

34. Maciej Kot (Polska)

342,1

64. Stefan Hula (Polska)

135