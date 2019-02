Polacy zostali dopuszczeni do skoków w złych warunkach. "Horngacher był strasznie wkurzony"

Mamucia skocznia w Oberstdorfie to trudny obiekt

233 metry poleciał Kamil Stoch w pierwszej serii piątkowego konkursu w Oberstdorfie. Dawało mu to pierwsze miejsce na półmetku zawodów na niemieckim mamucie.

Na tak ogromnych obiektach jak ten im. Heiniego Klopfera w Oberstdorfie warunki pogodowe mają jeszcze większe znaczenie niż na pozostałych skoczniach. Najmniejszy podmuch wiatru może spowodować duże problemy w locie. W przeszłości wielu musiało ratować się przed upadkiem, a niektórym to się nie udawało.

W piątek w pierwszej serii warunki wietrzne były bardzo wyrównane i sprawiedliwe. Najlepszy na półmetku był Stoch, który uzyskał 233 metry. Za nim ze stratą ponad dziesięciu punktów plasował się Piotr Żyła (236 metrów). Wydawało się, że obaj Polacy są na znakomitej drodze, aby znaleźć się na podium. Tak się jednak nie stało.

W końcówce drugiej rundy w niemieckiej miejscowości karty rozdawał wiatr. Tak naprawdę ostatnim z zawodników, któremu mocno nie przeszkodził on w próbie, był późniejszy zwycięzca Timi Zajc. Słoweniec skakał jako szósty od końca. Uzyskał aż 233,5 metra i otrzymał tylko nieco cztery punkty rekompensaty. Miał zatem lekki niekorzystny wiatr, ale nie aż tak silny jak kolejni startujący.

Odpowiadający za bezpieczeństwo zawodników Borek Sedlak nie zdecydował się na przerwę. Z każdą kolejną minutą podmuchy były coraz mocniejsze. Czech nie reagował.

Kubacki skorzystał na braku szczęścia u kolegów

Czwarty po pierwszej serii Johan Andre Forfang z Norwegii dostał aż 17,6 punktu rekompensaty. Trzeci Austriak Stefan Kraft otrzymał dodatkowo 14,1 punktu. Równie słabą pogodę do skakania miał Piotr Żyła (14,6), a potem Stoch (15,7). Przy tak niekorzystnym wietrze w plecy nie ma szans na dalekie próby.

Ostatecznie Stoch zakończył rywalizację na piątym, a Żyła na czwartym miejscu. Druga lokata przypadła piątemu po pierwszej serii Dawidowi Kubackiemu, który miał więcej szczęścia niż koledzy z kadry. Wygrał zajmujący po pierwszym skoku szóste miejsce Słoweniec Timi Zajc. Trzeci był siódmy na półmetku Markus Eisenbichler z Niemiec.

- Na pewno jestem troszkę rozczarowany. Nawet nie z chłopaków, bo oni zrobili naprawdę dobrą robotę. Warunki, które były na górze… Hmm. My tego na dole nie widzimy, ale trenerzy już tak. Selekcjoner Stefan Horngacher był strasznie wkurzony na jury i na ten korytarz powietrzny, który ustawili - przyznał po piątkowym konkursie Adam Małysz.

Dyrektor ds. skoków narciarskich PZN miał pretensje do jury, bo warunki, w których startowali ostatni nie były sprawiedliwe. Korytarz powietrzny, a więc wartości graniczne do bezpiecznego skakania, wyznaczone przez jury, tego dnia pozwalały na starty przy tak niekorzystnym wietrze. Potem okazało się, że było to niezwykle niekorzystne.

Stocha "urwało" na końcu progu

Najlepsi na półmetku startowali w zdecydowanie gorszym momencie niż poprzednicy. Wprawdzie otrzymali dużo punktów rekompensaty, ale większe straty ponieśli przez o wiele mniejsze odległości. Przy takim wietrze w plecy po prostu nie było możliwości uzyskania lepszych wyników.

- Jak mnie urwało na końcu progu, to tylko zacisnąłem zęby... - opowiadał o drugiej próbie Stoch. – Na dodatek spóźniłem masakrycznie ten skok, ale można było zachować trochę więcej zimnej krwi. Żal mi tego drugiego skoku, mogłem skoczyć lepiej - kręcił głową. W porównaniu z pierwszą serią ”Rakieta z Zębu” lądowała 36 metrów bliżej.

Początek sobotniego konkursu zaplanowano na godzinę 16. O 14.45 rozpoczną się kwalifikacje. Do rywalizacji przystąpi sześciu Polaków.

Transmisja z drugiej części zmagań indywidualnych w Eurosporcie 1.