Ostatni sprawdzian za nimi. Polacy w formie przed mistrzostwami świata

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po niedzielnym konkursie w Willingnen. Polak zajął w nim trzecie miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Po triumfie w konkursie drużynowym był apetyt na kolejne sukcesy w Willingen. No i mamy powody do radości, choć do pełni szczęścia odrobinę zabrakło. Kamil Stoch zajął drugie miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Willingen. Zwyciężył Niemiec Karl Geiger, a trzecie miejsce zajął lider klasyfikacji generalnej Japończyk Ryoyu Kobayashi.

- Jest trochę niedosytu. Myślałem, że trochę lepiej pójdzie, ale i tak dałem z siebie wszystko. Muszę się zadowolić tym, co jest - powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie w Willingen, w którym zajął 7. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Piotr Żyła wywalczył miejsce na podium. W drugiej serii Polak oddał skok na odległość 137,5 metra, co dało mu trzecią pozycję. Drugi był Markus Eisenbichler, a pierwszy Ryoyu Kobayashi. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Biało-Czerwoni właściwie nie wypadają w tym sezonie z czołówki, tylko w siedmiu konkursach któregoś z nich zabrakło w pierwszej trójce zawodów. Na szczęście rywalizacja w Willingen tego stanu rzeczy nie zmieniła.

Najpoważniejsze ostrzeżenie rywalom przed Seefeld Polacy wysłali w piątek, na początek trzydniowego maratonu. Konkurs drużynowy został rozegrany nadprogramowo, w zastępstwie grudniowej drużynówki z Titisee-Neustadt, która nie odbyła się z powodu problemów pogodowych.

Określenie rywalizacji bitwą o co najwyżej drugie miejsce nie byłoby przesadą. Wszystko z powodu zjawiskowej dyspozycji Polaków. Ci rozpoczęli drużynówkę bombą Żyły na 146. metr i objęli prowadzenie, którego nie utracili aż do ostatniego skoku. Wszyscy - od Żyły (129 m w drugiej serii), przez wreszcie powtarzalnego Jakuba Wolnego (140,5 i 141,5 m), po potwierdzających klasę Dawida Kubackiego (120,5 i 135 m) i Stocha (132 i 133 m) - sprostali oczekiwaniom.

Od drugich tego dnia Niemców byli lepsi o niemal 80, od trzecich Słoweńców o ponad sto punktów. W żadnym z trzech wcześniejszych konkursów drużynowych tego sezonu różnice między zwycięzcami a resztą podium nie były tak okazałe. Słowem – pogrom.

Los w końcu się uśmiechnął

Wobec odniesionego w tak spektakularnym stylu sukcesu nadzieja na kolejne tylko rosła. I choć Biało-Czerwoni nie dominowali już w kolejnych dniach, to poniżej pewnego – przede wszystkim bardzo równego - poziomu nie schodzili. W sobotę Stoch po dwóch skokach na 144,5 i 144,5 metra zajął drugą lokatę, przegrywając tylko z Karlem Geigerem. Reszta kadry podążyła za liderem, Kubacki (144 i 141,5 m) był piąty, Żyła czwarty. Jego pechowa czwórka prześladowała, tuż za podium uplasował się w piątym z sześciu ostatnich konkursów. Na szczęście w niedzielę także do niego w końcu uśmiechnął się los. W pierwszej serii poleciał 142, w drugiej 137,5 metra i zawody zakończył na trzecim miejscu. Pozycję wyżej uplasował się natomiast w klasyfikacji Willingen Five, w której zliczano wyniki z obu konkursów indywidualnych, a także piątkowych kwalifikacji.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha z pierwszej serii w Willingen

Gdyby nie trudne warunki z serii finałowej, to Żyle na dwa razy na podium towarzyszyliby rodacy. Stochowi i Kubackiemu przeszkadzał jednak wiatr, dodatkowo – jak sami przyznawali – popełniali błędy, przez co wypadli z walki o najważniejsze lokaty zarówno w konkursie indywidualnym, jak i w całym niemieckim turnieju. W niedzielę byli - kolejno - na siódmym oraz piątym, a w Willingen Five na czwartym i piątym miejscu.

Bez Kota

Po dwa złota zdaje się jechać Kobayashi. Japończyk - nawet wtedy, kiedy chwilowo wpadnie w dołek formy i zdarzają mu się dni, w których przeplata skoki dobre ze słabymi - za chwilę wraca na właściwy tor. Wygrał 11 z 22 indywidualnych konkursów sezonu, w czołowej trójce nie pojawił się tylko sześciokrotnie. Dodatkowo wygrał wszystko, co było do wygrania. W styczniu cieszył się z Wielkiego Szlema na Turnieju Czterech Skoczni, w lutym z Willingen Five.

Jak zaprezentuje się w imprezie sezonu?

Trener Stefan Hornacher w niedzielę późnym popołudniem ogłosił, że do Seefeld zabierze Stocha, Żyłę, Kubackiego, Wolnego oraz Stefana Hulę. - Podjęliśmy decyzje razem z Maćkiem Kotem, że skoro w obecnej dyspozycji skakałby tylko na treningach, to lepiej, by wrócił do Pucharu Kontynentalnego i tam spróbował się odbudować – tłumaczył Austriak swoją decyzję.

Mistrzostwa rozpoczną się 20 lutego.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Ryoyu Kobayashiego z 1. serii niedzielnego konkursu w Willingen