Norweskie zawody imprezą "bardzo wysokiego ryzyka". Policja nie chce powtórki skandalu sprzed roku

Multimedalistka olimpijska i mistrzostw świata w biegach narciarskich Marit Bjoergen, która przed rokiem podczas tych zawodów kończyła karierę opisała, że było to "apogeum pijaństwa i zdziczenia" i w najbliższych latach nie zamierza zabierać na te zawody swojego syna.

Więcej stanowczej policji

Raw Air, czyli 10 dni skoków narciarskich z rzędu na żywo w Eurosporcie 1 Już w piątek... czytaj dalej » Dlatego w tym roku będzie więcej policji i zostały zmienione godziny zawodów. Bieg na 50 kilometrów ze startu wspólnego mężczyzn rozpocznie się o godzinie 10, a drużynowy konkurs skoków turnieju Raw Air o 14.30. Przed rokiem bieg rozpoczął się o godzinie 14.30, a konkurs skoków o 17.



- Festiwal narciarski, który co roku był świętem sportu, przerodził się w istne święto pijaństwa, które kompletnie wymknęło się spod kontroli - powiedział Tor Strand, komendant policji chroniącej tegoroczne zawody na Holmenkollen.

- Wcześniejsze godziny sprawią, że ludzie będą spożywać mniej alkoholu i wcześniej wrócą do domów. Przynajmniej taką mamy nadzieję, lecz będzie nas więcej i będziemy bardziej stanowczy niż w roku ubiegłym. Okazało się, że są to zawody bardzo wysokiego ryzyka - ubolewał Strand.

Porażenie prądem, bójki i upadki

W przeddzień kolejnej edycji "Holmenkollen Skifestival" w Oslo wspomina się wydarzenia sprzed roku, kiedy w sobotę 10 marca na wzgórzu Holmenkollen położonym 9 kilometrów od centrum Oslo zebrało się - według ocen organizatorów i policji - ponad 100 tysięcy osób.



Większość przyszła na bieg na 50 kilometrów mężczyzn, który od ponad 100 lat jest największym wydarzeniem sezonu w Norwegii. Kibice tradycyjnie pojawiają się tu już w piątek wieczorem i koczują w lesie przy trasie biegu przy grillach i ogniskach, aby mieć jak najlepsze miejsca.

Źródło: Newspix Wielu kibicom zaszumiało w głowach



Jak opisała policja, tłum kompletnie pijanych ludzi przewracał barierki, atakował policję i żołnierzy pracujących jako wolontariusze. Na peronach metra był taki tłok, że ludzie wpadali na tory i osiem z nich zostało poważnie porażonych prądem. Na pogotowie zgłosiło się kilkaset osób z obrażeniami spowodowanymi przez bójki i upadki. Kilkadziesiąt z nich skierowano do szpitali. Jak przyznali lekarze i pracownicy Czerwonego Krzyża, wszyscy pacjenci byli pijani.

Sytuacja wymknęła się spod kontroli

- Po wyłączeniu prądu w trakcji metra, niekontrolowana masa ludzi udała się pieszo w kierunku miasta - relacjonował inspektor Johan Fredriksen na antenie telewizji NRK. - To był dziki, pijany i rozjuszony tłum załatwiający w ogrodach okolicznych willi najróżniejsze potrzeby fizjologiczne bez żadnego skrępowania. Ci, którzy nie mogli już iść, leżeli na poboczu. Nikt nie słuchał naszych poleceń, ludzie przewracali barierki i rzucali w nas kulami ze śniegu i lodu. Sytuacja kompletnie wymknęła się spod naszej kontroli. Po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z tak masowym pijaństwem i agresją i to na zawodach sportowych, na które czekamy przez cale rok - powiedział Fredriksen



Szwedzki biegacz Daniel Rickardsson opisywał, że chciał zakończyć bieg po wulgarnych wyzwiskach i kilkakrotnym obrzuceniu puszkami i butelkami po piwie. - Przy celnym trafieniu tłum wył z radości - wspominał.



Wstrząśnięty rzecznik szwedzkiej reprezentacji w biegach narciarskich Torbjoern Norvall jeszcze podczas transmisji w NRK stwierdził, że "to byli dorośli ludzie, wielu w wieku emerytalnym, ale nie pod lekkim wpływem alkoholu tylko totalnie pijani, jak zwierzęta".

W lesie można pić

Kadra Polaków na wyczerpujący Raw Air. Kolejna szansa dla młodego Wąska Sześciu Polaków... czytaj dalej » Norweski skoczek Johann Andre Forfang opisał, że stojąc na szczycie skoczni widział w dole dziesiątki niebieskich lamp policyjnych. - Zaniepokoiłem się czując, że na dole coś się dzieje, lecz na skoczni było w miarę spokojnie - zauważył.



Bjoergen z kolei powiedziała, że w sobotę przed południem trenowała na trasie męskich 50 kilometrów. - Już w wtedy widziałam, że przy setkach ognisk i namiotów pije się dużo alkoholu i słyszałam bełkotliwe krzyki, więc szybko zakończyłam trening - przyznała.



Policja oceniła, że jeszcze nigdy w Oslo nie miała do czynienia z taką liczbą pijanych osób, a organizatorzy, że nigdy nie widzieli tylu butelek po wódce leżących w śniegu wzdłuż trasy biegu. Podkreślono też, że początkowe podejrzenia, że byli to głównie polscy kibice, którzy od lat tysiącami przychodzą na konkurs skoków, okazały się bezpodstawne.



- Na trybunach skoczni było spokojnie. To norwescy kibice biegów narciarskich przesadzili z ilością spożywanego alkoholu. Nasze prawo zakazuje picia go na obiektach, lecz w lesie już nie - wyjaśnił inspektor Fredriksen.

