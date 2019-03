Stoch: po pierwszej serii spadł mi kamień z serca

209 metrów podczas kwalifikacji w Planicy to dobry wynik Jakuba Wolnego. Zobaczcie skok Polaka z czwartku.

Małysz: Horngachera pytam o to każdego dnia

Małysz: Horngachera pytam o to każdego dnia

224 metry dało Kamilowi Stochowi szóste miejsce w kwalifikacjach do piątkowego konkursu indywidualnego w Planicy.

W bardzo dobrym nastroju był Kamil Stoch po czwartkowych kwalifikacjach w Planicy. Zobaczcie, co powiedział przed kamerami Eurosportu nasz skoczek, po tym jak zajął szóste miejsce.

- To nie był dobry sezon. Na początku nie wyszedł mi pierwszy konkurs i później za bardzo chciałem to nadrobić. Zabrakło luzu w moich skokach, ale nie zamierzam się poddawać - powiedział Stefan Hula po czwartkowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

To był Kamil Stoch, którego chcemy oglądać. W piątek najlepszy polski skoczek zawiódł, ale już w sobotę skakał równo i dobrze, na swoim normalnym poziomie. Oto jego druga próba podczas konkursu drużynowego na odległość 221 metrów.

Piotr Żyła przypieczętował wygraną Polaków w sobotnim konkursie drużynowym w Planicy. „Wewiór” poleciał na odległość 242,5 metra, podparł skok, ale mimo słabszych not jego próba wystarczyła do zwycięstwa.

Polscy skoczkowie wygrali sobotni konkursy drużynowy w Planicy, więc zgodnie z tradycją z głośników poleciał nasz hymn. To zawsze piękny i wzruszający moment. Posłuchajcie.

Stoch po mistrzostwach świata w Seefeld się pogubił. W norweskim cyklu Raw Air nie potrafił nawiązać walki z najlepszymi i podobnie było już Planicy. Przynajmniej do soboty.

Dzień wcześniej trzeci skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata indywidualnie był dopiero 18. i Horngacher zdecydował, że w drużynie wystąpi jako drugi, a nie ostatni jak to miało miejsce we wszystkich ważnych zawodach w minionych latach.

Stoch odblokował się pierwszym skokiem

W serii próbnej Stoch klapnął na 174. metr i obawy co do jego dyspozycji tylko się pogłębiły. Polak jest jednak skoczkiem najwyższej klasy i już kilkadziesiąt minut później to udowodnił.

W pierwszym skoku konkursowym pofrunął 227 metrów i tylko powiększył przewagę, którą rekordem życiowym (237,5 m) wypracował Jakub Wolny.

Oglądaj Wideo: Eurosport Stoch w końcu skoczył swoje w Planicy

- Kamień z serca spadł mi już po pierwszej serii. Starałem się po prostu robić to, co umiem - cieszył się przed kamerą Eurosportu.

Polacy szczęśliwi na podium. Mazurek Dąbrowskiego zabrzmiał w Planicy Polscy skoczkowie... czytaj dalej » Później było równie dobrze. Stoch znów wygrał swoją grupę (221 m) i wraz z kolegami czekał aż zwycięstwo przypieczętuje Piotr Żyła. Ten huknął 242,5 m, ale miał ogromne problemy przy lądowaniu i ratował się podpórką.

- Byłem pewien zwycięstwa, mieliśmy duży zapas. Trochę szkoda, bo taki skok ładnie wylądowany, to byłaby piękna kropka nad i, ale Piotrek i tak zrobił dziś super robotę - mówił z szerokim uśmiechem. - To zwycięstwo smakuje pysznie, to wisienka na torcie na koniec sezonu - dodał.

Dzięki fantastycznemu konkursowi Polacy zapewnili sobie w sobotę triumf końcowy w Pucharze Narodów.

- Uważam, że ta klasyfikacja jest bardzo ważna, być może najważniejsza. Inne trochę odleciały, a ta była wciąż w zasięgu i mamy nagrodę. Jako drużyna byliśmy w tym roku najlepsi - podsumował 31-latek.

Oglądaj Wideo: Eurosport Wywiad z Dawidem Kubackim po drużynówce

Wyniki konkursu drużynowego w Planicy miejsce kraj

nota (punkty)

1. Polska

1627,9

2. Niemcy

1619,8 3. Słowenia

1603,1

4. Japonia

1560,8

5. Austria

1520,8

6. Norwegia

1502,6

7. Szwajcaria

1312,1

8. Finlandia

1177,6 9. Czechy

570,2 10. Rosja 430,8