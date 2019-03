Wspaniałe loty Polaków w Planicy. Piękna wygrana w konkursie drużynowym

209 metrów podczas kwalifikacji w Planicy to dobry wynik Jakuba Wolnego. Zobaczcie skok Polaka z czwartku.

Małysz: Horngachera pytam o to każdego dnia

224 metry dało Kamilowi Stochowi szóste miejsce w kwalifikacjach do piątkowego konkursu indywidualnego w Planicy.

W bardzo dobrym nastroju był Kamil Stoch po czwartkowych kwalifikacjach w Planicy. Zobaczcie, co powiedział przed kamerami Eurosportu nasz skoczek, po tym jak zajął szóste miejsce.

- To nie był dobry sezon. Na początku nie wyszedł mi pierwszy konkurs i później za bardzo chciałem to nadrobić. Zabrakło luzu w moich skokach, ale nie zamierzam się poddawać - powiedział Stefan Hula po czwartkowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

To był Kamil Stoch, którego chcemy oglądać. W piątek najlepszy polski skoczek zawiódł, ale już w sobotę skakał równo i dobrze, na swoim normalnym poziomie. Oto jego druga próba podczas konkursu drużynowego na odległość 221 metrów.

Piotr Żyła przypieczętował wygraną Polaków w sobotnim konkursie drużynowym w Planicy. „Wewiór” poleciał na odległość 242,5 metra, podparł skok, ale mimo słabszych not jego próba wystarczyła do zwycięstwa.

Polscy skoczkowie wygrali sobotni konkursy drużynowy w Planicy, więc zgodnie z tradycją z głośników poleciał nasz hymn. To zawsze piękny i wzruszający moment. Posłuchajcie.

Tak relacjonowaliśmy na żywo zawody w Planicy.

Polacy ostatni raz triumfowali w drużynówce 15 lutego 2019 w Willingen (w tym sezonie wygrali też 17 listopada 2018 w Wiśle). W Niemczech skakali w identycznym składzie, w jakim ruszyli do boju w sobotę w Planicy. Plany mieli na pewno ambitne.



Biało-Czerwoni udanym startem w Słowenii chcieli przede wszystkim wymazać z pamięci konkurs drużynowy PŚ w Vikersund sprzed tygodnia. W nim zajęli czwarte miejsce, tracąc podium po kończącej zawody próbie Stocha. To był niecodzienny konkurs dla naszej drużyny. Doskonale spisali się w nim Żyła i Wolny, słabiej Kubacki, a bardzo kiepsko Stoch. Polscy kibice i zawodnicy liczyli, że w Planicy sytuacja się nie powtórzy.

Zaczęło się od trzęsienia ziemi

Wolny nadal lata jak nakręcony. Kolejny rekord życiowy w Planicy 23-letni zawodnik... czytaj dalej » Forma prezentowana w ostatnich dniach przez naszych skoczków napawała optymizmem. Już zsumowanie wyników z piątkowego konkursu indywidualnego pokazywało, że możemy walczyć o zwycięstwo.

Konkurs faktycznie zaczął się genialnie. Oto bowiem Jakub Wolny huknął w premierowej próbie 237,5 metra, czyli popisał się nowym rekordem życiowym. To było jak trzęsienie ziemi. Sam Wolny sprawiał wrażenie, jakby nie wierzył w to, co się stało. Dzięki jego wyśmienitej próbie Polacy od razu wyszli na prowadzenie (7 pkt nad drugimi Niemcami).

W sobotę wyjątkowo jako drugi w zespole skakał Stoch. W ten sposób trener Stefan Horngacher chciał najwyraźniej zdjąć trochę presji z barków skoczka z Zębu, który ostatnio gorzej radził sobie jako zawodnik kończący konkurs. I udało się.

Stoch nie zawiódł i wylądował na 227. metrze. Przewaga nad drugimi Niemcami wzrosła do 20 punktów. Powiększył ją jeszcze trzeci w drużynie Kubacki. 229,5 metra to była kolejna fantastyczna odległość. Kończący pierwszą serię Żyła tylko przypieczętował dobry występ Polaków. Po jego skoku na 226,5 metra prowadziliśmy ze Słoweńcami o 23 punkty, a z Niemcami o 25,5 pkt.

Powiększanie przewagi

Przed serią finałową nastroje w polskiej kadrze były doskonałe. Nie zepsuł ich drugi występ Wolnego. Polak poszybował tym razem na odległość 228,5 metra. Miał bardzo dobre noty za styl i kilkupunktową bonifikatę za niekorzystny wiatr. Przewaga Biało-Czerwonych nad resztą stawki ciągle rosła.

Drugi Stoch wylądował w pięknym stylu na 221. metrze. Trzykrotny mistrz olimpijski był najlepszy w swojej grupie. Niemcy tracili do Polaków 31 punktów, a Słoweńcy już niemal 50.

Rewelacyjnie zaprezentował się także Kubacki. 230 metrów, bardzo wysokie noty za styl i szczera radość Polaka. Przed ostatnim Żyłą Polacy mieli 28.4 pkt przewagi nad drugimi Niemcami. Skoczek z Wisły miał tylko dopełnić formalności. Trochę postraszył go Markus Eisenbichler, który z obniżonego rozbiegu skoczył 246 metrów. Żyła odpowiedział w wielkim stylu. 242,5 metra było kapitalną odległością. Gorzej, że Polak wyraźnie podparł skok i nerwowo trzeba było oczekiwać na końcowy wynik. Ostatecznie podopieczni Horngachera zwyciężyli z przewagą 8.1 pkt.

To była szósta wygrana w Pucharze Świata pod wodzą austriackiego szkoleniowca i zapewne ostatnia. W niedzielę trener ma ogłosić decyzję w sprawie przyszłości. Wszystko wskazuje na to, że od nowego sezonu będzie prowadził Niemców.

Polacy w sobotę przypieczętowali triumf w Pucharze Narodów. Drugi w historii.