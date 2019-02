Polacy mają co wspominać z Oberstdorfu. Pierwszy taki weekend w sezonie

Piękne chwile w Oberstdorfie, gdzie wybrzmiał hymn Polski. To zasługa Kamila Stocha, który zwyciężył niedzielny konkurs na Heini-Klopfer-Skiflugschanze. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po niedzielnym konkursie w Oberstdorfie. Polak okazał się najlepszy i po raz pierwszy w tym sezonie stanął na najwyższym stopniu podium. PŚ w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Weekend z rywalizacją na mamucie w Oberstdorfie przyszedł w trudnym momencie. W czwartek gruchnęła wieść o tym, że trener reprezentacji Niemiec Werner Schuster nie przedłuży upływającego po sezonie kontraktu, co automatycznie zwiększyło obawy o przyszłość Stefana Horngachera. Jeżeli polscy skoczkowie mieli go przekonać do pozostania, ze swojego zadania wywiązali się znakomicie.

Od mamuta do mamuta

Najważniejszym wydarzeniem weekendu jest zwycięstwo Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski wielokrotnie zbliżał się w tym sezonie do triumfu, ale za każdym razem czegoś brakowało. Nawet w piątek był już bliski tego, aby w końcu się przełamać. Prowadził po pierwszej serii, ale w drugiej spadł na piąte miejsce. Odwrotną drogę przebył w sobotę - wtedy awansował z lokaty dziesiątej na szóstą. W niedzielę pozbył się kłopotów z powtarzalnością i w końcu mógł usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego.

Oglądaj Wideo: Eurosport Ceremonia po zwycięstwie Kamila Stocha w Oberstdorfie

W pierwszej serii oddał taki skok, na jaki pozwalały trudne warunki. Poleciał 214,5 metra przy niesprzyjającym wietrze, był piąty i miał kontakt z czołówką. W finale skoczył 227,5 metra i objął prowadzenie, którego nie oddał już do samego końca. Na 32. pucharowy triumf czekał niemal jedenaście miesięcy, od kończącej zeszły sezon rywalizacji na mamuciej skoczni w Planicy.

Oglądaj Skok Kamila Stocha z 2. serii niedzielnego konkursu w Oberstdorfie

Przekraczanie granic

- Bestia padła - cieszył się Stoch w rozmowie z Eurosportem. Bestię w Oberstdorfie ujarzmił wspólnie z innymi Biało-Czerwonymi. W niedzielę Stoch był pierwszy, Kubacki trzeci, Żyła czwarty, a Wolny szósty. Czterech Polaków w pierwszej szóstce. Żadnej nacji w tym sezonie taka sztuka się nie udała.

Oglądaj Skok Dawida Kubackiego z 2. serii niedzielnego konkursu w Oberstdorfie

W weekend przełamał się nie tylko Stoch. Kubacki przez całą karierę nigdy nie załapał się do czołowej dziesiątki zawodów w lotach, a na niemieckim mamucie był drugi w piątek i trzeci w niedzielę. Z kolei w wykonaniu Wolnego pierwszy konkurs był najlepszym w karierze. Dodatkowo w pierwszej piątkowej serii pofrunął 223 metry i wynik ten stał się jego nowym życiowym rekordem. W niedzielę z kolei przekroczył kolejną granicę. Po raz pierwszy w życiu załapał się do czołowej dziesiątki zawodów.

Oglądaj Wideo: Eurosport Jakub Wolny poleciał po życiówkę

Zakładnik czwartego miejsca

Słodko-gorzki weekend ma natomiast za sobą Piotr Żyła. "Wewiór" dorobił się niespotykanej regularności, choć trzy (a łącznie z Sapporo już cztery) konkursy z rzędu zakończone na czwartym miejscu jeszcze nie spełniają jego ambicji.

Oglądaj Wideo: Eurosport Piotr Żyła po niedzielnym konkursie w Oberstdorfie

Dzięki bardzo dobrym wynikom całej drużyny Polska po weekendzie w Oberstdorfie umocniła się na prowadzeniu w Pucharze Narodów. Nad drugimi Niemcami ma już 414 punktów przewagi, a na horyzoncie mistrzostwa świata w Seefeld, gdzie Polacy będą bronili złota w drużynie.