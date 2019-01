Dla tego skoku warto było wcześnie wstać. Stoch bohaterem weekendu w Sapporo

Zaledwie 99 metrów skoczył w kwalifikacjach w Sapporo Johann Andre Forfang, a to oznacza, że nie awansował do konkursu indywidualnego.

Przed tygodniem w Zakopanem Stoch nie wytrzymał presji biało-czerwonego morza kibiców. Co prawda w drużynie wywalczył trzecie miejsce, ale w konkursie indywidualnym nawet nie wszedł do drugiej serii. Zawody w Sapporo, które czterokrotnie kończył na podium (zwycięstwo w 2017 roku), wydawały się idealnym miejscem na odbicie się od dna, jakim było 36. miejsce pod Giewontem.

Sobotni, loteryjny ze względu na wiatr konkurs trzykrotny mistrz olimpijski zaczął spokojnie. Skoczył 133 metry i na półmetku był szósty. Najlepsze zostawił na deser. Kto nie odsypiał gorączki piątkowej nocy i od 8 rano oglądał relację z Sapporo, na pewno nie pożałował.

Lądował na płaskim

W drugiej serii mistrz z Zębu wykorzystał najlepsze przez cały dzień warunki i poszybował na kosmiczną odległość 148,5 metra. Na skoczni o rozmiarze 137 metrów. Dotychczasowy rekord Okurayamy Macieja Kota pobił o 4,5 metra. W ubiegłym roku w Sapporo lider Pucharu Świata Ryoyu Kobayashi uzyskał 148 metrów, ale nie był w stanie ustać skoku. W tym miejscu ląduje się już bowiem na płaskim. Wraz ze Stochem odlecieli komentatorzy Eurosportu Igor Błachut i Marek Rudziński.

Kot spadł na dwie narty

Pozostali Polacy kończyli pierwszy konkurs poza pierwszą dziesiątką. Piotr Żyła doleciał do 11., Dawid Kubacki do 15., a Stefan Hula do 27. miejsca. Punktów nie zarobili 35. Jakub Wolny i... ostatni w konkursie Kot. Wbrew pozorom skoczek z Limanowej mógł być jednak zadowolony. Zakręciło nim w powietrzu i musiał ratować się przed upadkiem. Sytuacja wyglądała bardzo niebezpiecznie, ale na szczęście skończyło się na strachu.

Jak na mamucie

W niedzielę doszło do zmiany warty w polskiej reprezentacji i w Sapporo odleciał Żyła. Brązowy medalista mistrzostw świata z 2017 roku w pierwszej serii skoczył 139,5 metra i był to najdłuższy skok w konkursie. Do rekordu skoczni Żyle zabrakło prawie 10 metrów, do miejsca na podium - zaledwie 0,5 punktu. Oba konkursy wygrał Stefan Kraft. Pierwszego dnia przed Stochem i Robertem Johanssonem, drugiego przed młodziutkim Timim Zajcem i Kobayashim.

Stoch w niedzielę spuścił z tonu i drugi konkurs zakończył na szóstym miejscu, ale on swoje zrobił dzień wcześniej. Bijąc rekord w tak spektakularny sposób, mógł się już poczuć jak na mamucie w Oberstdorfie, gdzie w najbliższy piątek odbędzie się pierwszy z trzech konkursów w lotach.