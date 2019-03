Małysz miał swojego faworyta na trenera. "Obawiał się, że będzie mu trudno zastąpić Horngachera"

- To nie był dobry sezon. Na początku nie wyszedł mi pierwszy konkurs i później za bardzo chciałem to nadrobić. Zabrakło luzu w moich skokach, ale nie zamierzam się poddawać - powiedział Stefan Hula po czwartkowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Piotr Żyła przypieczętował wygraną Polaków w sobotnim konkursie drużynowym w Planicy. „Wewiór” poleciał na odległość 242,5 metra, podparł skok, ale mimo słabszych not jego próba wystarczyła do zwycięstwa.

Co za lot Piotra Żyły! W 1. serii niedzielnego konkursu w Planicy Polak wylądował na 248. m i tym samym poprawił swój rekord życiowy. To dało mu 3. miejsce przed drugą serią.

Ryoyu Kobayashi zdominował rywalizację w Planicy już po pierwszej serii niedzielnego konkursu. Japończyk wylądował na 252. m i tym samym ustanowił nowy rekord Letalnicy. Wcześniej należał on do Kamila Stocha (251,5 m).

- Podjąłem decyzję. Zdecydowałem się nie przedłużać kontraktu z reprezentacją Polski. To nie był głos serca, tylko rozumu. To były wspaniałe trzy lata i bardzo dziękuję wszystkim za pomoc oraz współpracę - powiedział Stefan Horngacher po ostatnim konkursie w Planicy.

- Wiedziałem, że będę kontynuował pracę z reprezentacją Polski. To będzie dla mnie ogromne wyzwanie, ale z tym zespołem, który mamy, to nie boję się pracy. Na pewno spróbujemy odmłodzić kadrę – powiedział nowy trener kadry Polski Michal Dolezal.

Do zmiany warty, już oficjalnie, doszło po ostatnim konkursie sezonu w Planicy. Horngacher ogłosił, że odchodzi po trzech sezonach spędzonych w Polsce. Karierę szkoleniową ma kontynuować jako trener niemieckiej kadry.

Doleżal rzucony na głęboką wodę. "Z tym zespołem niczego się nie boję" Przez ostatnie... czytaj dalej » Następcą Austriaka został Doleżal. - Wiele czynników zdecydowało o jego nominacji. Przede wszystkim kontynuacja tego, co robił Stefan. Cały czas chcemy rozwijać się w tym kierunku - wyjaśnił Małysz w rozmowie z reporterem Eurosportu.

Został w Szwajcarii

41-letni Czech, dotychczasowy asystent Horngachera, wcale nie był kandydatem numerem jeden.

- Nie ukrywamy, że rozmawialiśmy z kilkoma trenerami, jak choćby z Hornschuhem, który był najpoważniejszym kandydatem. Daliśmy mu czas do zastanowienia się, a on zdecydował, że ma jeszcze sporo do zrobienia w reprezentacji Szwajcarii. Obecnie trenuje przecież brązowego medalistę ostatnich mistrzostw świata Killiana Peiera. Ronny przyznał, że dla niego to było wielkie zaskoczenie, że się nim interesujemy. Dodał, że obawiał się, że przy wielkim zainteresowaniu skoków w Polsce, będzie mu trudno zastąpić Horngachera - wyjaśnił dyrektor PZN.

Źródło: Newspix Ronny Hornschuh prowadzi kadrę Szwajcarii

Nie ustalono, przynajmniej oficjalnie, do kiedy Doleżal będzie pracował z polską reprezentacją. - Michal rozmawiał już z Apoloniuszem Tajnerem na temat warunków i to prezes związku podejmie decyzję, jak długo będzie u nas pracował. Przed Doleżalem duża odpowiedzialność. Nie jest przecież trenerem, który ma za sobą wspaniałą przeszłość. To osoba, która była obecnie odpowiedzialna za cały nasz sztab. Wiedzieliśmy, że będzie to kontynuował, ale że ma też swoje pomysły. Zresztą wielokrotnie podpowiadał Horngacherowi, obserwując skoki z wieży sędziowskiej - powiedział Małysz.

Oglądaj Wideo: Eurosport Małysz: Dolezal będzie rozliczany z pracy podobnie jak Horngacher

Bez rewolucji w sztabie

Kto będzie w sztabie nowego trenera? - W tym momencie chyba żaden ze współpracowników Horngachera nie odchodzi. Do sztabu zostaną włączone także kolejne osoby. Mamy różne pomysły i wiele rzeczy do zrobienia. Nie osiądziemy na laurach, musimy dalej walczyć. Wiemy, że w tym sporcie, jeśli się nie rozwijasz, to nagle cię nie ma. Michal miał propozycję, żeby iść ze Stefanem do Niemiec, ale cieszy nas to, że już wcześniej zapowiedział, że zostaje, choć nie było jeszcze od nas oferty. On dobrze czuje się w naszym kraju. Może się tutaj rozwijać, a przy okazji polskie skoki - skwitował dyrektor sportowy.