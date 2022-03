Słoweńcy szaleli w powietrzu. Polacy otarli się o podium

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed pierwszym konkursem w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Merk i Formela przed kwalifikacjami do 1. konkursu w Planicy

Merk i Formela przed kwalifikacjami do 1. konkursu w Planicy

Zobacz, co powiedział ekspert Eurosportu Wojciech Topór o zepsutym skoku treningowym Jana Hoerla z czwartkowej rywalizacji w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed przełożonymi czwartkowymi kwalifikacjami w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Zobacz fragment skoku Jana Hoerla podczas czwartkowego treningu w Planicy. Austriak miał problemy podczas dojazdu do progu. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Oto co miał do powiedzenia 11. w piątek Kamil Stoch.

Zobacz, co powiedział Jakub Wolny po piątkowym konkursie w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Oto co miał do powiedzenia reprezentant Polski.

Zobacz, co powiedział Michal Doleżal o zakończeniu pracy z reprezentacją Polski. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Zobacz, co powiedział Michal Doleżal po piątkowym konkursie w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk, Sebastian Szczęsny oraz Jakub Kot o odejściu Michala Doleżala z pozycji trenera reprezentacji Polski. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Zobacz, co powiedział Damian Michałowski o odejściu Michala Doleżala z pozycji trenera reprezentacji Polski. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Zobacz, co powiedział Adam Małysz po piątkowym konkursie w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

- Nowym trenerem reprezentacji Polski nie będzie Maciej Maciusiak. Rozmawiamy z kilkoma kandydatami, będzie to obcokrajowiec – powiedział Adam Małysz. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed konkursem drużynowym w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Zobacz, co powiedzieli Marek Rudziński i Igor Błachut na temat sposobu, w jaki zakończona została współpraca z trenerem Doleżalem. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Zobacz, co powiedzieli Andrzej Stękała i Paweł Wąsek w rozmowie z Kacprem Merkiem podczas konkursu drużynowego w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie drużynowym w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po konkursie drużynowym w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła na temat zakończenia współpracy z trenerem Doleżalem. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w TVN, Eurosporcie 1 i player.pl.

TAK RELACJONOWALIŚMY KONKURS W EUROSPORT.PL



Ostatni konkurs drużynowy sezonu, przedostatni w ogóle. Jak to w Planicy, tradycyjnie rano, w słońcu i przed liczną widownią.

Słoweńcy przyszli się dobrze bawić i obejrzeć zwycięstwo swoich skoczków, bo oni latają ostatnio w innej lidze. Dzień wcześniej wzięli cztery pierwsze miejsca w konkursie indywidualnym. Najlepszy był Ziga Jelar, za nim znaleźli się Peter Prevc, Anze Lanisek i Timi Zajc. Coś niewyobrażalnego.

Stąd każdy inny wynik niż sobotnie zwycięstwo Słowenii należało rozpatrywać w kategorii niespodzianki.

Presja spora. Niewykluczone, że dlatego rozpoczęli od małego falstartu. Jelar uzyskał 224,5 m i był drugi, bo wcześniej Norwegom prowadzenie dał Marius Lindvik po imponujących 240 metrach.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Lindvika z 1. serii konkursu drużynowego w Planicy

Polacy po pierwszej grupie byli na trzecim miejscu. To efekt niezłego lotu Piotra Żyły – 217 m.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Żyły z 1. serii konkursu drużynowego w Planicy

Źródło: Eurosport Wyniki po pierwszej grupie w 1. serii konkursu drużynowego w Planicy

Za moment wszystko wróciło do normy. Prevc odleciał wybornie. 226 m było świetną ripostą na 214 m Norwega. Tyle skoczył Bendik Jakobsen Heggli. Słowenia prowadziła o 0,7 pkt, ale miała apetyt na więcej.

Biało-Czerwoni utrzymali trzecią pozycję, nie mogło być inaczej, skoro Dawid Kubacki poleciał jeszcze dalej niż Żyła (218,5 m).

Źródło: Eurosport Wyniki po drugiej grupie w 1. serii konkursu drużynowego w Planicy

Fenomenalny Zajc

Gdy Zajc wylądował, publiczność wiwatowała. 240,5 m to był wyższy bieg. Słoweńcy odjechali Norwegom (Johan Andre Forfang - 226 m) na niespełna 18 pkt. Jakby przekazali wszystkim: szykujcie się do walki o drugie i trzecie miejsce, bo my na swoim mamucie nie mamy sobie równych.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Zajca z 1. serii konkursu drużynowego w Planicy

Polacy tymczasem robili swoje. Huknął Jakub Wolny (233,5 m), na jego twarzy zagościł szeroki uśmiech. Trzecie miejsce było jak najbardziej możliwe, choć deptali nam po piętach Austriacy (ponad 8 pkt przewagi). Kto wie, może nawet drugie...

Trzeba było poczekać do skoków czwartej grupy, w której Norwegia miała Halvora Egnera Graneruda, a my swojego asa - Kamila Stocha. No właśnie. Granerud skorzystał z wietrznego podmuchu i grzmotnął 244 m! Stoch - 227.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Stocha z 1. serii konkursu drużynowego w Planicy

O drugim miejscu Biało-Czerwoni mogli zapomnieć.

Jeszcze musiała odpowiedzieć Słowenia w osobie Laniska. On uzyskał 225,5 m. Sporo mniej od Graneruda, ale gospodarze wciąż pewnie prowadzili. 15,6 pkt to była wciąż niezła zaliczka.

Niestety, Polacy stracili miejsce na podium. Z trzeciej pozycji strącili ich Austriacy. Wszystko za sprawą Stefana Krafta, który z obniżonego rozbiegu poleciał 237 m. Austria vs. Polska 3,8 pkt różnicy.

Źródło: Eurosport Wyniki 1. serii konkursu drużynowego w Planicy

Tutaj jeszcze wszystko mogło się wydarzyć. Słowenia kontra Norwegia i Polska kontra Austria.

Austria i Polska. Zażarta walka o trzecie miejsce

Zażarta walka o trzecie miejsce trwała w najlepsze. Żyła poszybował 232,5 m, uśmiech nie chciał zniknąć z jego twarzy, ale riposta Michaela Hayboecka była podobna (metr krócej).

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Żyły z 2. serii konkursu drużynowego w Planicy

Austriacy utrzymali podium. Nawet powiększyli przewagę do 4,4 pkt, ale to trzecie miejsce wciąż było na wyciągnięcie ręki Biało-Czerwonych. Na mamuciej skoczni to tyle co nic.

Norwegowie tymczasem nie powiedzieli ostatniego słowa. Lindvik znów błysnął. Udowodnił, że nie przez przypadek jest mistrzem świata w lotach. Pofrunął 241,5 m. Słowenia była pod ścianą. Jelar odpowiedział mocno, ale do Lindvika sporo zabrakło. Skoczył 227 m, a to oznacza, że po pięciu z ośmiu skoków to Norwegia prowadziła!

Ależ emocje! Ależ konkurs!

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Mariusa Lindvika z 2. serii konkursu drużynowego w Planicy

Słowenia znów liderem

I znów pora na polsko-austriacki pojedynek. Kubacki w sobotę jakby z chirurgiczną precyzją, znów poleciał 218,5 m. Dwie równe próby, ale co z tego. Daniel Tschofenig dołożył do tego dwa metry. Przewaga Austriaków wzrosła do niespełna 9 pkt.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Kubackiego z 2. serii konkursu drużynowego w Planicy

Gospodarze przebudzili się dzięki skokowi Prevca. 236 m wobec wpadki Heggliego (ledwie 208 m) oznaczało jedno. Na szczycie znów Słowenia.

Źródło: Eurosport Wyniki po 2. grupie w 2. serii konkursu drużynowego w Planicy

Nas interesowało, co zrobi Wolny. 221,5 m. Nieźle. Odpowiedź Fettnera? Jeszcze okazalsza. O trzy metry. Austriacy dołożyli do przewagi nad Biało-Czerwonymi kolejne punkty. Trzecie miejsce nam odjeżdżało.

Tak jak Norwegom zwycięstwo. Niby Forfang przekroczył barierę 230 m, ale Zajc kolejny raz zadziwił. 241 m! Słowenia otwierała szampany. Kibice szaleli, słoweńskie flagi powiewały.

34 punkty przewagi. Tylko jakaś katastrofa mogła zabrać gospodarzom radość.

Źródło: Eurosport Wyniki po 3. grupie w 2. serii konkursu drużynowego w Planicy

Polakom zabrakło do podium

Została ostatnia grupa zawodników.

Stoch poleciał dalej o dwa metry niż kilkadziesiąt minut wcześniej (229 m). Zadowolenia na jego twarzy zabrakło. Jakby wiedział, że to nie wystarczy do podium.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Stocha z 2. serii konkursu drużynowego w Planicy

Bo za chwilę leciał Kraft. On przyłożył 241 m. Już było jasne. Polska czwarta, Austria trzecia z 22-punktoą przewagą, Norwegia druga, najlepsza Słowenia.

Tak, bo wprawdzie Granerud poleciał 242 m, ale gospodarze mieli w sobotę czterech takich lotników. Lanisek odpowiedział 237,5 m.

Oglądasz Wideo: Eurosport Lot Laniska z 2. serii konkursu drużynowego w Planicy

Szaleństwo w Planicy.