Odważne słowa Żyły. "Nie mamy trenera, planu"

Piotr Żyła zły na to, co się wydarzyło z trenerem

Polacy w Planicy zajęli czwarte miejsce, długo plasując się na podium.

Ale wynik przyćmiło to, co się wydarzyło dzień wcześniej. Wtedy Doleżal ogłosił, że nie przedłuży umowy z Polskim Związkiem Narciarskim. Miał dość zwodzenia. Czech będzie pracować z inną reprezentacją.

Polscy skoczkowie nie są zadowoleni.

- Przykre to. Nie wiemy nic. Sezon się praktycznie skończył. My nie mamy trenera, nie mamy planu. Wiem z mediów, że na innych trenerów ich nie stać. Cały system był dobry. Gorszy sezon był, ale motywacja i chęci do pracy były – Żyła nie wyglądał na kogoś, kto miał przejść nad tym do porządku dziennego.

Miał wyraźnie żal do PZN o to, że bez żalu odpuszczono czeskiego trenera.

- Końcówka sezonu jest fajna, gdzieś to się zazębiło – utyskiwał.