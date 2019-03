Żyła w niesamowity sposób uratował skok. "Narty w niego uderzyły"

Zobacz, co powiedział Adam Małysz po piątkowych kwalifikacjach w Vikersund. Cały cykl Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Vikersund Piotr Żyła poleciał na odległość 210,5 m. To dało Polakowi 12. miejsce. Najlepszy był Japończyk Ryoyu Kobayashi. Raw Air na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skok Piotra Żyły z kwalifikacji do konkursu w Vikersund

Jeszcze w czwartek późnym popołudniem zmagania odbywały się w Trondheim. Krótko po zakończeniu rywalizacji zawodnicy polecieli do oddalonego o ponad 500 kilometrów na południe Vikersund. Tam dzień później rozpoczął się ostatni akord tegorocznego turnieju Raw Air. Na początek odbyły się kwalifikacje.

Mógł polecieć o wiele dalej

Żyła startował pod koniec stawki. Od razu po wyjściu z progu miał duży problem. Prawa narta zaczęła się mocno bujać, przez chwilę było naprawdę niebezpiecznie. Wydawało się, że próba będzie bardzo krótka. Tymczasem 31-letni zawodnik pokazał klasę i wielkie opanowanie.

W znany tylko dla siebie sposób udało mu się uzyskać 210,5 metra.

- Widać było, że po wyjściu z progu Piotrek miał sporo problemów nad bulą. Prawie od razu uderzyły w niego narty i jednocześnie nie był w stanie utrzymać bioder odpowiednio wysoko. Musiał od razu korygować sylwetkę, ruszał rękami. To go spowolniło w locie. Gdyby nie ta sytuacja, to na pewno m mógłby w tym skoku uzyskać jeszcze lepszą odległość – powiedział ekspert Eurosportu Krzysztof Biegun.

W kwalifikacjach Żyła ostatecznie zajął 12. miejsce.

Wyniki prologu w Vikersund miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 213,6 (232)

2. Stefan Kraft (Austria) 210,7 (230)

3. Markus Eisenbichler (Niemcy)

197,5 (221)

4. Timi Zajc (Słowenia)

122,4 (219,5)

5. Dmitrij Wassiljew (Rosja)

121,5 (224)

...



6. Dawid Kubacki (Polska) 190,2 (214,5)

12. Piotr Żyła (Polska) 181,8 (210,5) 19. Kamil Stoch (Polska)

174,1 (202,5)

20. Jakub Wolny (Polska) 173,6 (202,5)

41. Stefan Hula (Polska) 152,9 (186,5) 51. Paweł Wąsek (Polska) 143,9 (180,5)