Żyła poszybował na podium w Planicy. Stoch zawiódł

- To nie był dobry sezon. Na początku nie wyszedł mi pierwszy konkurs i później za bardzo chciałem to nadrobić. Zabrakło luzu w moich skokach, ale nie zamierzam się poddawać - powiedział Stefan Hula po czwartkowych kwalifikacjach w Planicy. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Przeczytaj, jak relacjonowaliśmy piątkowy konkurs

W czwartkowych kwalifikacjach spore nadzieje na udany konkurs dał Żyła, który poleciał zdecydowanie najdalej z Polaków – 247,5 metra. Z awansu cieszyli się również Stoch, Kubacki, Wolny i Kot. Jako jedyny zawiódł Stefan Hula, dla którego był to kompletnie nieudany sezon.

W walce o małą Kryształową Kulę w lotach przed piątkowym konkursem prowadził Ryoyu Kobayashi przed Markusem Eisenbichlerem. Japończyk miał 16 punktów przewagi nad Niemcem i 20 nad Stochem.

W pierwszej serii znakomity skok oddał Jakub Wolny. Polak poszybował na 235,5 metra, co oznacza, że pobił swój rekord życiowy. Po swoim skoku prowadził również w samym konkursie. To właśnie on był najjaśniejszym punktem polskiej ekipy obok Piotra Żyły, który potwierdził dobrą formę z kwalifikacji i poleciał na 242. metr. Zawiedli Kubacki (222 m) i Stoch (211 m). Drugi z wymienionych po pierwszej serii zajmował dopiero 15. miejsce, co oznaczało, że praktycznie odpadł z walki o małą Kryształową Kulę.

Równie daleki skok, co Żyła oddał Kobayashi, ale otrzymał lepsze noty za styl i zajmował pierwsze miejsce. Natomiast skoczek z Wisły uplasował się na trzeciej pozycji, ze stratą dwóch punktów do drugiego Eisenbichlera. Wolny był piąty.

Jako jedyny do serii finałowej nie zakwalifikował się Kot, który uzyskał zaledwie 197 metrów i zakończył zmagania na 35. miejscu.

Wolny nie dał rady

W drugiej serii poprawił się zwłaszcza Kubacki, który skoczył na 230. metr.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Dawida Kubackiego z serii finałowej w Planicy

Natomiast ponownie rozczarował Stoch – uzyskał zaledwie 209,5 metra. Tym samym stało się jasne, że zawodnik z Zębu wypadnie poza pierwszą dziesiątkę.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha z 2. serii konkursu w Planicy

Wysokiego miejsca nie zdołał utrzymać Wolny, który skakał w dobrych warunkach, ale poleciał tylko na 214. metr. Wyprzedził go m.in. niezniszczalny Simon Ammann (238 m).

Po raz drugi tego dnia świetnie spisał się Żyła. Polak wytrzymał próbę nerwów i wyprzedził prowadzącego w konkursie Timiego Zajca skokiem na 234. metr. Tym samym stało się jasne, że stanie na podium.

Po Polaku skakał Eisenbichler. Niemiec nie zawiódł, uzyskał 233 metry i w ostatecznym rozrachunku to on cieszył się z pierwszego miejsca, albowiem Kobayashi zepsuł skok (220 m). Japończyk wyprzedził trzeciego Żyłę o zaledwie 0,8 pkt. Dla Eisenbichlera to pierwsze zwycięstwo w karierze.

W sobotę o 10:00 odbędzie się konkurs drużynowy. Sezon zakończy się w niedzielę ostatnim konkursem indywidualnym. Transmisje w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze, relacje w serwisie eurosport.pl.