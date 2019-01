Żyła odleciał w Sapporo. Trzeba było obniżyć rozbieg

Zaledwie 99 metrów skoczył w kwalifikacjach w Sapporo Johann Andre Forfang, a to oznacza, że nie awansował do konkursu indywidualnego.

133 metry skoczył w pierwszej serii sobotniego konkursu w Sapporo Kamil Stoch, co na półmetku daje mu szóste miejsce. Transmisja z zawodów w Eurosporcie 2 oraz Eurosport Playerze.

W drugiej serii niedzielnego konkursu w Sapporo Piotr Żyła oddał skok na odległość 127 metrów. Polak ukończył rywalizację na czwartym miejscu. Do trzeciego Ryoyu Kobayashiego stracił tylko pół punktu.

Żyła najlepiej wykorzystał zmienne warunki na olimpijskiej skoczni Okurayama. Odległość 139,5 m była co prawda najdłuższa, choć prowadzenia po pierwszej serii mu nie dała. Po próbie Polaka jury obniżyło rozbieg, dlatego 135 m Stefana Krafta pozwoliło mu objąć prowadzenie. Przed Żyłą był jeszcze drugi Timi Zajc, który osiągnął 138,5 m.



Żyła tuż za podium w Sapporo. Kraft znów bez konkurencji Piotr Żyła był... czytaj dalej » W finałowej rundzie Żyła po skoku na 127 m spadł o jedną pozycję. Na trzecie miejsce wskoczył lider Pucharu Świata Ryoyu Kobayashi (129,5 m). Ciśnienie wytrzymał Zajc, któremu w sobotę nie udało się utrzymać miejsca na podium, jakie zajmował na półmetku. Skoczył 125 m, co było 14. wynikiem serii, ale wystarczyło do drugiej pozycji. 18-letni Słoweniec po raz pierwszy w karierze zakończył konkurs PŚ w czołowej trójce.

Wyprzedził Stocha

Nie zawiódł zamykający stawkę Kraft - 128,5 m wystarczyło do pewnej wygranej, identycznie jak w sobotę z przewagą 9,8 pkt nad drugim w klasyfikacji zawodnikiem.

Austriak skompletował hat-trick, bowiem przed przyjazdem do Azji zwyciężył w Zakopanem. Trzy sukcesy z rzędu (łącznie ma 15 triumfów) sprawiły, że awansował na pozycję wicelidera Pucharu Świata. Kamila Stocha wyprzedza obecnie o 37 pkt, a do niezagrożonego Kobayashiego traci 452.



Stoch był w niedzielę szósty. Dawid Kubacki zajął 12. miejsce, 21. był Maciej Kot, 25. Stefan Hula, a 30. Jakub Wolny.



Za tydzień skoczkowie wracają do Europy i po raz pierwszy w sezonie wystąpią na obiekcie mamucim. W programie zawodów w niemieckim Oberstdorfie są trzy konkursy.

Transmisje w Eurosporcie oraz w usłudze Eurosport Player, relacje na żywo w eurosport.pl.

Wyniki niedzielnego konkursu w Sapporo miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Stefan Kraft (Austria) 248,2 pkt (135/128,5 m)

2. Timi Zajc (Słowenia) 238,4 (138,5/125)

3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 236,6 (124,5/129,5)

4. Piotr Żyła (Polska) 236,1 (139,5/127)

4. Halvor Egner Granerud (Norwegia) 236,1 (131/129)

6. Kamil Stoch (Polska) 232,3 (126,5/131,5)

7. Noriaki Kasai (Japonia)

229,9 (131,5/127,5)

8. Stephan Leyhe (Niemcy) 228,6 (133,5/126,5)

9. Robert Johansson (Norwegia)

227,5 (130,5/125)

10. Johann Andre Forfang (Norwegia)

226,1 (125,5/128)

...





12. Dawid Kubacki (Polska) 221,5 (127,5/130,5)

21. Maciej Kot (Polska)

200,4 (125/119,5) 25. Stefan Hula (Polska) 193,9 (124/118)

30. Jakub Wolny (Polska) 175,5 (119,5/110,5)