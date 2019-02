Żyła nie poddaje się. "Trzeba coś zjeść, pograć na gitarze i jutro będzie dobrze"

233 metry poleciał Kamil Stoch w pierwszej serii piątkowego konkursu w Oberstdorfie. Dawało mu to pierwsze miejsce na półmetku zawodów na niemieckim mamucie.

Pech prześladuje Żyłę. Kobayashi najlepszy w sobotę Ryoyu Kobayashi... czytaj dalej » Scenariusze były identyczne. W piątek i w sobotę Żyła po pierwszej serii zajmował drugą pozycję. W finałowej rundzie było już gorzej. To rywale skakali dalej.



W drugich zawodach Polak notował 218,5 i 221,0 m. Do trzeciego Austriaka Krafta zabrakło mu 4,5 pkt. Drugi Niemiec Markus Eisenbichler i zwycięzca Japończyk Ryoyu Kobayashi byli poza zasięgiem.



Żyła przyznał, że drugi skok mógł być lepszy. - Trochę mi przeleciało przez kolano i za bardzo wyszedłem do przodu z progu. Nie było tej wysokości, żeby odlecieć dalej - tłumaczył.



- Ogólnie jestem zadowolony. Dobrze się tu latało, fajna pogoda i skoczna - dodał.

Do trzech razy sztuka

W niedzielę Żyła będzie miał ostatnią szansę, żeby wskoczyć na podium w Oberstdorfie.



- Będziemy walczyć. Trzeba iść coś zjeść, trochę pograć na gitarze i jutro będzie dobrze - skwitował.

W klasyfikacji generalnej PŚ jest czwarty z dorobkiem 777 punktów. Na prowadzeniu umocnił się Kobayashi, który w sobotę odniósł dziesiąte zwycięstwo w sezonie - 1352. Japończyk wyprzedza Krafta - 881 i Kamila Stocha - 829. Piąty jest Kubacki - 681.



Początek niedzielnego konkursu o godzinie 16. Transmisja w Eurosporcie 1 oraz w usłudze Eurosport Player. Relacja na żywo w eurosport.pl.





Wyniki sobotniego konkursu w Oberstdorfie miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia)

427 (224/234)

2. Markus Eisenbichler (Niemcy) 426,5 (219,5/237,5)

3. Stefan Kraft (Austria) 421,7 (213/230)

4. Piotr Żyła (Polska) 417,2 (218,5/221)

5. Robert Johansson (Norwegia)

414,4 (211,5/229)

6. Kamil Stoch (Polska)

411,3 (207/228,5)

7. Philipp Aschenwald (Austria)

408,7 (216/220)

8. Johan Andre Forfang (Norwegia)

408,3 (204,5/230,5)

9. Timi Zajc (Słowenia)

404,3 (213,5/228,5)

10. Yukiya Sato (Japonia)

403,3 (211,5/222)

...





16. Jakub Wolny (Polska) 390,8 (201,5/218,5)

22. Dawid Kubacki (Polska) 373,2 (199/207)