Żyła szykuje się na mamuty. "Za darmo nic nie poleci"

Ryoyu Kobayashi udowodnił, że ten sezon należy do niego. W serii finałowej Japończyk skoczył 141,5 metra i zwyciężył w konkursie w Trondheim zaliczanym do cyklu Raw Air.

Kamil Stoch skoczył 130,5 metra w serii finałowej konkursu w Trondheim. Zawody zaliczane są do cyklu Raw Air.

Piotr Żyła skoczył 132,5 metra w serii finałowej konkursu w Trondheim. Zawody zaliczane są do cyklu Raw Air.

Jakub Wolny poleciał na odległość 133,5 metra w serii finałowej konkursu w Trondheim. Zawody zaliczane są do cyklu Raw Air.

Dawid Kubacki zdecydowanie się poprawił w serii finałowej uzyskując 134,5 metra podczas konkursu w Trondheim. Zawody zaliczane są do cyklu Raw Air.

Kamil Stoch skoczył 132 metry i z 17. wynikiem awansował do serii finałowej konkursu w Trondheim.

- Nie wyspałem się, ale lepiej skaczę niewyspany. Wziąłem się do roboty, bo sezon trwa - mówił w rozmowie z reporterem Eurosportu Piotr Żyła po konkursie w Trondheim. Transmisje z cyklu Raw Air w Eurosporcie 1 i Eurosport Player.

Żyła po pierwszej serii był 13, a w finale osiągnął 132,5 m i przesunął się w górę o dwie lokaty. Zawody wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi.

Łapie wszystkie pokemony

Tylko Żyła zasłużył na pochwały. Zobacz jego skok z drugiej serii Czwartkowy... czytaj dalej » - Moje skoki były w porządku, także jestem zadowolony - ocenił skoczek. - Zawody w Lillehammer trochę przespałem, a teraz znowu wziąłem się do roboty. Bo jeszcze jednak sezon trwa - zauważył w rozmowie z reporterem Kacprem Merkiem.



W programie Raw Air pozostała już tylko rywalizacja na mamucim obiekcie w Vikersund. W piątek odbędą się kwalifikacje do niedzielnego konkursu indywidualnego, a na sobotę zaplanowano zmagania drużynowe. Sezon zakończy się jak zwykle w Planicy (22-24 marca).



- Na mamutach na pewno lata się bardzo przyjemnie. Trzeba jednak pracować, żeby się przyjemnie latało. Za darmo nic nie poleci - wyjaśnił w swoim stylu Żyła. - W drodze do Vikersund na pewno będę oglądał i porządkował pokemony. Na gitarze nie pogram, ale posłucham muzyki. Może pogram jeszcze w gierkę, żeby się trochę obudzić. Łapię wszystkie pokemony - full gaz. Jestem zero-jedynkowy - albo wszystko albo nic - zakończył skoczek.

Transmisja z piątkowych kwalifikacji do niedzielnego konkursu indywidualnego od godz. 17.15 w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze. Relacja na żywo w eurosport.pl. W sobotę konkurs drużynowy.

Wyniki konkursu w Trondheim miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 298,4 (141/141,5)

2. Andreas Stjernen (Norwegia)

288 (137/137)

3. Stefan Kraft (Austria)

280,5 (136,5/135)

4. Timi Zajc (Słowenia)

277,1 (136/132,5)

5. Johann Andre Forfang (Norwegia)

275,6 (134/132,5)

6. Jewgienij Klimow (Rosja)

273,8 (135,5/131,5)

7. Richard Freitag (Niemcy)

273,4 (132/132,5)

8. Karl Geiger (Niemcy)

272,8 (134,5/131,5)

9. Markus Eisenbichler (Niemcy)

272,7 (135/132)

10. Robert Johansson (Norwegia)

270,6 (135/132)

...



11. Piotr Żyła (Polska)

268,8 (133,5/132,5)

13. Jakub Wolny (Polska)

263,5 (126,5/133,5)

17. Kamil Stoch (Polska)

256,8 (132/130,5)

18. Dawid Kubacki (Polska)

256,5 (126,5/134,5)



Klasyfikacja cyklu Raw Air miejsce zawodnik (kraj)

nota

1. Stefan Kraft (Austria)

1356,4

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 1346,9

3. Robert Johansson (Norwegia)

1341,2

4. Johann Andre Forfang (Norwegia) 1259,6

5. Markus Eisenbichler (Niemcy) 1243,8

6. Kamil Stoch (Polska) 1223,6

7. Junshiro Kobayashi (Japonia) 1215,7

8. Philipp Aschenwald (Austria)

1214,2

9.

Dawid Kubacki (Polska) 1213,9

10. Jewgienij Klimow (Rosja)

1211,8

...



14. Jakub Wolny (Polska)

1179,3

24. Piotr Żyła (Polska)

1047,8

32. Stefan Hula (Polska) 746,1

49.

Paweł Wąsek (Polska)

459