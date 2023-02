Szalony atak Żyły. Bardzo rzadki przypadek w skokach

Zobacz, co powiedziała Nicole Konderla po kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej na MŚ w Planicy.

Mistrzostwa świata ruszyły we wtorek. To, co jednak do tej pory najbardziej ogniskowało uwagę polskich kibiców, wydarzyło się w sobotę.

Skok prosto do historii

W szalonym, często przerywanym przez zbyt mocne podmuchy wiatru, konkursie indywidualnym na skoczni normalnej tytułu bronił Żyła. Apetyty rozbudził już wygraną serią próbną, ale w pierwszym skoku zawodów rywali na kolana nie rzucił. 97,5 m było wynikiem dobrym, ale nie rewelacyjnym. Był 13. i choć strata do najlepszych nie była duża (niespełna sześć punktów do prowadzącego Stefana Krafta), to trudno było wierzyć, że ten wieczór może jeszcze należeć do niego.

On sam wiary nie stracił. Wrócił na górę skoczni i wykonał próbę wartą złotego medalu mistrzostw świata. 105 metrów z wybitnym wręcz telemarkiem. Wiedział, że w tym skoku zgadzało się wszystko, cieszył się jak szalony.

Awans był pewny. Pytanie brzmiało, ilu rywali zdoła minąć. Minął jednego, zaraz drugiego i kolejnych. Napięcie rosło. Kiedy na górze zostało tylko trzech, on był pierwszy przed Dawidem Kubackim i Kamilem Stochem. Wszystko układało się znakomicie. I tak pozostało. Nikt nie dał mu rady. Znów był mistrzem świata.

Żyła zapisał się tym samym na kartach historii. I nie tylko faktem, że poprawił własny rekord najstarszego mistrza świata. Jak wyliczył serwis skijumping.pl, jego skok w klasyfikacji konkursu o medale był piątym największym awansem w powojennej historii imprezy, a trzecim na skoczni normalnej. Również o 12 miejsc przesunął się, z 13. na pierwsze przesunął się w 1970 roku w Wysokich Tatrach Garij Napałkow.

A kto znajduje się na czele zestawienia? Tu również jest biało-czerwono. Największy w historii awans zaliczył Kubacki, który w 2019 roku w Seefeld zamienił 27. miejsce na półmetku na złoto. W tym samym konkursie z 18. miejsca na drugie przesunął się Stoch.

Największe awanse w historii konkursów mistrzostw świata w skokach narciarskich # Zawodnik Kraj Awans Pozycje Mistrzostwa Skocznia 1. Dawid Kubacki Polska +26 27 - 1 Seefeld 2019 normalna 2. Kamil Stoch Polska +16 18 - 2 Seefeld 2019 normalna 3. Encio Hyytiae Finlandia +14 16 - 2 Lahti 1958 duża 4. Nikołaj Kamieński ZSRR +13 15 - 2 Zakopane 1962 duża 5. Garij Napałkow ZSRR +12 13 - 1 Wysokie Tatry 1970 duża 5. Piotr Żyła Polska +12 13 -1 Planica 2023 normalna

Złoto Żyły sprawia, że Polska plasuje się w ścisłej czołówce klasyfikacji medalowej.

A wciąż może być jeszcze piękniej. Bo już od środy skoczkowie przenoszą się na obiekt duży. Tam mocny będzie nie tylko Żyła, ale również wracający do pełni sił Kubacki czy Stoch, który już w sobotę pokazał medalowe aspiracje. Krążek któregoś z nich jest wielce prawdopodobny. A może nie tylko jednego? Na deser zostanie jeszcze konkurs drużynowy, w którym Biało-Czerwoni w obecnej dyspozycji mogą być głównymi faworytami.

