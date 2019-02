Gasienica w kadrze USA. Syn byłego polskiego skoczka jedzie na mistrzostwa świata

- To był piękny weekend, czterech Polaków w pierwszej szóstce to historyczny wynik. Szkoda Piotrka Żyły, który znów otarł się o podium, ale i tak możemy być szczęśliwi - powiedział Adam Małysz po niedzielnym konkursie w Oberstdorfie. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Cieszę się, że trenerzy dostrzegli moją ciężką pracę. Gdzieś tam z tyłu głowy tliła się nadzieja, ale starałem się o tym za dużo nie myśleć, tylko robić swoje - wyznał cytowany przez skijumping.pl młody sportowiec, dodając, że powołanie do kadry nieco go zaskoczyło.

Śladem ojca

Kot wraca do łask. Roszady w kadrze skoczków Stefan Horngacher... czytaj dalej » Rodzina Gąsieniców wyemigrowała za ocean pod koniec XX wieku, już tam, w 1998 roku, na świat przyszedł przyszły reprezentant USA. Patrick na skoki był wręcz skazany. Narty przypinali jego ojciec, dziadek i wujek, ale największą inspiracją był ten pierwszy. - Odkąd pamiętam, podziwiałem tatę w locie i chciałem robić to samo co on - wspomina młody zawodnik.

Albert był dla syna wzorem, choć sukcesów na najwyższym poziomie nie zaznał. Dość powiedzieć, że jego życiowym osiągnięciem było zdobycie jednego punktu w Pucharze Kontynentalnym, czyli w drugiej lidze skoków. Sport pokochał jednak na tyle, że do dziś startuje w zawodach weteranów.

Skoczyć dalej niż 138 metrów

Ambicje Patricka sięgają wyżej, nawet igrzysk olimpijskich. Mistrzostwa świata w Seefeld mają być początkiem drogi na salony. - Stawiam sobie wysokie cele. Chcę w przyszłości startować w Pucharze Świata i zdobywać w nim punkty. Widzę to, że stale się rozwijam i robię postępy, co jest efektem naprawdę ciężkiej pracy. Oczywiście najwyżej na liście moich celów, do których będę dążył, są igrzyska olimpijskie. Nie może być inaczej - przyznał 20-latek.

W Austrii Gasienica liczy na dobry występ, tylko tyle. Nieśmiało wspomina o pobiciu wynoszącego 138 metrów rekordu życiowego, ale w tej kwestii twardo stąpa po ziemi. - Zdaję sobie sprawę z tego, że nie poprawię go w Seefeld, ale mam nadzieję zakończyć ten sezon startem w Planicy i tam powalczyć o najdłuższy skok w życiu - snuje plany.



Eisenbichler odpuszcza Lahti. "Akumulatory wyczerpane, powinien odpocząć" Niemca Markusa... czytaj dalej » Już sam start u boku najlepszych na świecie, w imprezie mistrzowskiej, będzie dla Patricka życiowym osiągnięciem. Dotąd mógł się pochwalić 41. miejscem w Pucharze Kontynentalnym. W tym sezonie zajmował dziewiąte i 12. miejsce w zawodach FIS Cup (trzeci poziom) w amerykańskim Park City.

Uczyć się od najlepszych

W kadrze USA, obok trenującego w Norge Ski Club w stanie Illinois Gasienicy, znaleźli się Kevin Bickner, Casey Larson i Andrew Urlaub. Szczególnie dobrze zapowiada się kariera tego ostatniego. - Zbliża się do poziomu najlepszych zawodników na świecie w swoim wieku - powiedział o 17-latku trener Jan Druzina.

- Zadaniem dla młodych chłopców jest dobre zaprezentowanie się i nauka od najlepszych - dodał Słoweniec.

Mistrzostwa świata od 20 lutego do 3 marca w austriackim Seefeld. Trener Polaków Stefan Horngacher składu swojej drużyny jeszcze nie ogłosił.