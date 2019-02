Optymizm u Polek po konkursie skoków. "Można wejść na wyższy poziom"

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Szczepan Kupczak podczas konkursu skoków do kombinacji norweskiej na skoczni dużej. Polak oddał skok na odległość 124 metrów, co dało mu 8. miejsce przed biegiem na 10km.

Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak wywalczył szóstą lokatę po konkursie skoków do zawodów drużynowych w kombinacji norweskiej. Polacy tracą minutę i 45 sekund do pierwszych Niemców.

Kiedy okazało się, że złoty medal mistrzostw świata zdobył Niemiec Markus Eisenbichler, to były skoczek, a obecnie komentator Eurosportu Sven Hannawald wpadł w szał radości. To trzeba zobaczyć!

- Żeby powalczyć, trzeba było wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Każdy z nas ma zrobić to, co potrafi najlepiej - mówił po zajęciu czwartego miejsca w konkursie drużynowym mistrzostw świata Kamil Stoch.

- Kindze troszkę zabrakło do awansu do finałowej serii. Jednak myślę, że to, co się stało w środę, wiele da nie tylko jej, ale też Kamili. Dzięki nowemu doświadczeniu będą wiedziały, że w samym konkursie wystarczy oddawać normalne skoki. Wtedy bez problemu można wchodzić najpierw do czterdziestki, a potem do trzydziestki - dodał.

"Potrzeba czasu"

17-letnia polska skoczkini zszokowana debiutem. "Nie wiedziałam, że to tak się skończy" Za polską... czytaj dalej » Karpiel w środę w pierwszej serii uzyskała 97,5 m. To przez długi czas był wynik dający jej miejsce w czołówce.

- Myślę, że może skakać jeszcze lepiej. Wiadomo, że są drobne elementy, które trzeba wypracować i poprawić. Obu zawodniczkom potrzeba czasu i to wszystko na pewno będzie fajniej funkcjonować. To nie są jeszcze takie dobre skoki, których oczekuję. Myślę, że dziewczyny będą teraz inaczej patrzyły na występy w zawodach o stawkę. Teraz będą pewne, że konieczne są takie próby jak na treningach. Trzeba pracować, aby wejść na wyższy poziom - zaznaczył trener kadry kobiet.

Obie młode skoczkinie to osoby pozytywnie podchodzące do życia i sportu. Praktycznie cały czas są uśmiechnięte. - Kamili to pomaga się odstresować. Kinga jest bardziej spokojna i musi się mocniej skoncentrować przed skokiem.

Myślą o igrzyskach

We wtorek w Seefeld odbył się konkurs drużynowy pań. Polki nie wzięły w nim udziału. Oczywiście stało się tak dlatego, że brakowało jeszcze dwóch zawodniczek do zespołu.

Historyczny start Polek. Do najlepszych zabrakło sporo Dużych emocji... czytaj dalej » - Na pewno szkoda, że nie startowaliśmy w tych zmaganiach. Wiem, że trzeba myśleć przyszłościowo. Chodzi mi o igrzyska olimpijskie w Pekinie w 2022 roku. Trzeba zbudować zespół. Są w Polsce młode dziewczyny, ale potrzeba im trochę nauki. Sądzę, że do rozpoczęcia tej imprezy uda się stworzyć drużynę - dodał Bachleda.

Wystąpią u boku idoli z męskiej kadry

Przed Karpiel i Rajdą wielkie wydarzenie w sobotę. Tego dnia odbędzie się konkurs drużyn mieszanych. Na razie nie wiadomo jeszcze, którzy dwaj skoczkowie wystąpią z podopiecznymi Bachledy.

- Podchodzę tak samo do tego konkursu jak ostatniego. Ja nie patrzę na wyniki i nie liczę na to, co się może zdarzyć. Chcę, aby dziewczyny oddawały po prostu takie skoki, na jakie je w tym momencie stać. To wystarczy. Wtedy ja jestem zadowolony i one. Generalnie to optymistycznie patrzę w przyszłość - skwitował Bachleda.

Selekcjoner męskiej kadry, a więc Stefan Horngacher w piątek po konkursie indywidualnym podejmie decyzję w sprawie wyznaczenia dwójki na ostatnią rywalizację w skokach narciarskich podczas tych mistrzostw.

Z Seefeld – Krzysztof Srogosz, eurosport.pl