- Myślałem o tym, co zrobiłem źle przy drugim skoku, ale nie widzę większych błędów. Może minimalnie opóźniłem wybicie. Przy normalnych warunkach poleciałbym dalej. Na razie brakuje mi "kopa" w moich skokach. A Norwegowie? "Not my business" - powiedział Kamil Stoch po sobotnim konkursie w Ruce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) zastrzegła na Twitterze, że kolejne informacje będą znane o 16.15. Nie jest wykluczone, że konkurs w ogóle się nie odbędzie.



FIS World Cup in #Ruka: The qualification is canceled due to the wind conditions. Competition will start with all 65 athletes. Next Jury Information: 4:15 pm CET.#skijumping#FISskijumping#rukanordic — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) 1 December 2019





W sobotę triumfował Norweg Daniel Andre Tande, a najlepszy z Polaków Dawid Kubacki był 12.