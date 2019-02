Cytaty Nykaenena weszły do języka fińskiego. "Pięćdziesiąt na sześćdziesiąt, jak się uda"

Podczas kwalifikacji do konkursu w Kuopio, w sezonie 2012/2013, legendarny Matti Nykaenen otrzymał możliwość wystartowania do skoku ówczesnego lidera Pucharu Świata Gregora Schlierenzauera. To był piękny moment zarówno dla Nykaenena, jak i dla Austriaka.

Wiadomość o śmierci Mattiego Nykaenena - wielokrotnego mistrza olimpijskiego, mistrza świata i zdobywcy Kryształowych Kul - który zmarł w wieku 55 lat, jest główną informacją nie tylko we wszystkich fińskich mediach, ale także w wielu innych krajach.

"Życie to life"

Fińskie dzienniki podkreślają, że Matti Nykaenen zapisał się w historii nie tylko jako jeden z najlepszych skoczków narciarskich świata, ale także zapamiętany zostanie jak autor "legendarnych cytatów" oraz jako twórca "lapsusów językowych". W swoich niezliczonych wystąpieniach czy wywiadach, z czasów sukcesów sportowych, ale także gdy próbował swoich sił np. jako piosenkarz, rzucał co chwilę humorystycznymi powiedzeniami czy celnymi ripostami.



"Życie to life" (oryg. "Elämä on laiffii") - w Finlandii utarło się, że to powiedzenie jest już "klasyką gatunku". Czyż to nie jest najsłynniejszy cytat z Nykaenena? - zapytali retorycznie redaktorzy publicznego radia, wspominając bogatą karierę sportowca oraz jego barwne życie.

"Jutro zawsze będzie przyszłość"

Do jednych z najbardziej humorystycznych powiedzeń należy też: "To tak pięćdziesiąt na sześćdziesiąt, jak się uda" (oryg. "se on ihan fifty-sixty") - tak Nykaenen skomentował raz szanse swojego powodzenia.



Dziennik "Iltalehti" przypomniał również, że nie tylko "wyrafinowane" zapożyczenia z angielskiego, ale także wtrącenia z innych języków często można było usłyszeć od Nykaenena. Np.: "Zawsze gdy mam skoczyć i stanę tam na rozbiegu skoczni, czuje taki 'bon voyage', że już tego wcześniej doświadczyłem".

Odnosząc się do swojego barwnego życia prywatnego Nykaenen potrafił spojrzeć na nie krytycznie, z "autoironią" - fińscy dziennikarze przypomnieli, że "skoczek był żonaty pięciokrotnie", nie ukrywał też tego, że "nie stroni od alkoholu". Z jego opowieści o życiu prywatnym, zapamiętane zostały takie cytaty jak: "Życie jest najlepszym czasem dla człowieka", "Miłość jest jak kłębek włóczki - zaczyna się i kończy" czy "Wszystko jest 'allright', przynajmniej u mnie. Nie wiem jak u innych" - ten ostatni z wywiadu prasowego, w którym tłumaczył swój rozwód.



Komentatorzy zwracają też uwagę, że pomimo różnych kłopotów osobistych nie tracił "wiary". "Jutro zawsze będzie przyszłość" - komentował.



Gdy raz został zapytany, czy żałuje czegoś ze swojego życia, odparł: "Czegoś nie zrobionego nie da się cofnąć".

Bogata kariera

W poniedziałek Matti Nykaenen jest wspominany i żegnany przez wielu znanych fińskich sportowców, przyjaciół, a także polityków i zwykłych mieszkańców. W mieście Jyväskylä, gdzie urodził w 1963 roku, na cześć legendarnego skoczka, flagi w ośrodkach sportowych i rekreacji zostały opuszczone do połowy masztu.



Matti Nykaenen w swojej karierze sportowej zdobył łącznie pięć medali olimpijskich (cztery złote i jeden srebrny) na igrzyskach w Sarajewie (1984) oraz w Calgary (1988 - trzy złote). Zdobył także sześć tytułów mistrza świata (w tym jeden w lotach; indywidualnie po raz pierwszy w wieku 18 lat w Oslo w 1982 r.).