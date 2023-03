Kobiety chcą latać na mamutach. Konflikt Norwegów z dyrektorem Pucharu Świata

Zobacz, co powiedzieli Kacper Merk i Dominik Formela przed prologiem do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Aleksander Zniszczoł po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po prologu do sobotniego konkursu w Vikersund. Puchar Świata w skokach narciarskich w TVN, Eurosporcie 1 i Eurosporcie Extra w Playerze.

Przez lata u wielu działaczy FIS utarła się opinia, że kobiety nie powinny startować na największych skoczniach świata, ponieważ jest to dla nich niebezpieczne. W niedawnych zawodach w Vikersund panie latały na nartach aż miło, biły kolejne rekordy i żadnej z nich nic się nie stało.

Norwegowie naciskają

Tak się lata po rekord świata. Autorka "nie może przestać się uśmiechać" W Vikersund pisze... czytaj dalej » Dla Pertile to jednak nie jest wystarczająco mocny argument. Włoski działacz cały czas oficjalnie daje do zrozumienia, że nie widzi szans, by kobiece skoki narciarskie na mamucich obiektach weszły na stałe do kalendarza imprez już przyszłej zimy.

Na takie rozwiązanie najbardziej nalegają Norwegowie. Dyrektor tamtejszych skoków Clas Brede Braathen ogłosił nawet, że jego kraj będzie ubiegać się o organizację zawodów kobiet w Vikersund, które miałyby status Pucharu Świata od 2024 roku.

- To musi być oczywistość. W tej chwili nie widzę ani jednego merytorycznego argumentu, żeby takie zawody się nie odbyły - powiedział Braathen agencji informacyjnej NTB.

Minister ostro o Pertile

Ostry sprzeciw wobec dotychczasowego uporu Pertile wyraziła z kolei minister Trettebergstuen.

- Nie do końca wiem, czy się z tego śmiać, czy płakać. Przede wszystkim jestem wściekła - przyznała w rozmowie z NTB. - W niedzielę byliśmy świadkami historii w Vikersund. Ostatecznie potwierdzono, raz na zawsze, że kobiety potrafią skakać i latać tak samo jak mężczyźni. A potem pojawiają się te same, stare wypowiedzi Pertile z wymyślonymi argumentami na temat tego, dlaczego dziewczyny nie mogą lub nie powinny latać na nartach - złościła się Trettebergstuen.

Pertile znalazł się pod ścianą. Po wypowiedziach Norwegów zaczął też nieco zmieniać front.

- Całkowicie wspieram panie, które przecierają szlaki, a także Maren Lundby, Norweski Związek Narciarski i Clasa Brede Braathena, którzy kontynuują swoją pracę na rzecz zmiany świata sportu - stwierdził Pertile. Kto wie, może więc pod presją wkrótce pomoże kobietom latać na mamutach w ramach PŚ.