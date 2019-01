Niesamowite skoki w Zakopanem. Rekord Kubackiego i minimalne zwycięstwo Niemców

Ponad 130 m dało Jakubowi Wolnemu awans do pierwszej serii niedzielnego konkursu PŚ w Zakopanem.

Czwarty skoczek klasyfikacji generalnej Pucharu Świata znakomicie prezentował się w piątkowych treningach. Dawid Kubacki oba wygrał. W kwalifikacjach było nieco gorzej. Uzyskał 125,5 metra i to dało mu dziesiąte miejsce.

124 m i 21. miejsce Kamila Stocha w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu PŚ w Zakopanem.

Słabsza forma lidera PŚ? 120 m dało Ryoyu Kobayashiemu awans do 1. serii niedzielnego konkursu indywidualnego w Zakopanem, ale dopiero z 31. miejsca.

Kilka słów od Aleksandra Zniszczoła, który był najlepszym z biało-czerwonych w piątkowych kwalifikacjach do konkursu indywidualnego w Zakopanem. Zniszczoł zajął w nich szóste miejsce.

130 m Kamila Stocha na Wielkiej Krokwi. Nie by łto zły skok, ale tego dnia byli znacznie lepsi.

ZAPIS RELACJI NA ŻYWO

Jak zawsze w ostatnich latach pod Wielką Krokwią zgromadził się komplet ponad 30 tysięcy kibiców. Większość kibiców przebrana w biało-czerwone barwy liczyła na kolejny dobry występ naszej ekipy.

Przed rokiem Polacy wygrali w Zakopanem w znakomitym stylu. Dobrą dyspozycję przed własną publicznością potwierdzili w tym sezonie w listopadzie w Wiśle. Na skoczni im. Adama Małysza także okazali się najlepsi. Teraz selekcjoner Stefan Horngacher zdecydował się na zestawienie: Piotr Żyła, Maciej Kot, Kamil Stoch i Dawid Kubacki.

Od początku zmagania stały na niebotycznym poziomie, ale nieco odstawali Polacy. W naszej drużynie nie najlepiej zaprezentował się Żyła. Po jego próbie na 126,5 metra Polacy tracili do trzecich Norwegów ponad dziesięć punktów. Z dużą przewagą prowadzili Niemcy. W ich zespole świetnie zaprezentował się Karl Geiger.

Kot spisał się na medal

W drugiej kolejce wystąpił Maciej Kot. Jego obecność w składzie reprezentacji to było wielkie zaskoczenie. Zawodnik z Limanowej w tym sezonie ma zupełnie niespodziewane problemy. Skacze bardzo słabo. W piątek w treningach i kwalifikacjach także nie spisał się dobrze. Mimo to, selekcjoner Stefan Horngacher zdecydował się właśnie na Kota. Można domyślać się, że austriacki trener chciał go podnieść na duchu. Kot nie zawiódł. Uzyskał 130 metrów i Polacy utrzymali piątą pozycję. Nadal z dużą przewagą prowadzili Niemcy, którzy wyprzedzali Austriaków oraz Norwegów

Trzeci w naszej drużynie zaprezentował się Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski osiągnął 136 metrów i został bardzo dobrze oceniony przez sędziów. Nasza ekipa kosztem Słoweńców przesunęła się na czwartą lokatę. Nadal po za zasięgiem byli Niemcy.

Znakomicie w ostatniej kolejce pokazał się Kubacki. Po jego 134 metrach do Norwegów traciliśmy tylko 7,3 punktu. Po pierwszej serii rywalizację zakończyli Finowie i Rosjanie. Pozostałe osiem drużyn walczyło dalej.

W finałowej rundzie w naszej ekipie poprawił się Piotr Żyła. 130 metrów zawodnika z Wisły to nie była jednak odległość, która mogłaby wiele dać w klasyfikacji generalnej. Po tej serii traciliśmy do trzecich Norwegów 18 punktów.

Bohaterem drugiej grupy w drugiej serii był Markus Eisenbichler. Niemiec doleciał aż dla 143. metra i tym samym pobił zeszłoroczny rekord Kamila Stocha. Rakieta z Zębu w zeszłym sezonie uzyskała półtora metra mniej. Jak się potem okazało to nie był koniec tak wybitnych prób tego dnia.

Tymczasem znów dobrze pokazał się Kot (132,5 metra). W klasyfikacji generalnej nic się nie zmieniło.

W trzeciej kolejce rundy finałowej wiele się działo. Najpierw do skoku nie został dopuszczony Johan Andre Forfang. Norwega zdyskwalifikowano jeszcze przed próbą za nieprzepisowy kombinezon. To praktycznie oznaczało, że Polacy zakończą zmagania na najniższym stopniu podium.

Straszny upadek Niemca

Chwilę po tej wiadomości fatalny upadek zaliczył David Siegel. Młody Niemiec uzyskał 142,5 metra, ale po lądowaniu mocno się poturbował. Długo leżał na zeskoku. Został zniesiony na noszach. Bardzo narzekał na bolące kolano. Po chwili obniżono belkę. Stoch spokojnie zaliczył 131,5 metra.

Cały czas prowadzili Niemcy, ale ich przewaga nad Austriakami zmalała tylko do 1,2 punktu. Wszystko zatem miało rozstrzygnąć się w ostatniej, ósmej serii skoków tego dnia.

Genialnie pokazał się Kubacki. Uzyskał 143,5 metra i odebrał rekord obiektu Eisenbichlera sprzed kilkunastu minut.

Ostatni w gronie Austriaków skakał Stefan Kraft. Doleciał aż do 141. metra i wydawało się, że to właśnie jego drużyna wygra zmagania. Tak się nie stało. Niemiec Stephan Leyhe zaliczył 137 metrów.

Okazało się, że nasi zachodni sąsiedzi mieli łącznie 1157,5 punktu. Aż trudno w to uwierzyć, ale wyprzedzili Austriaków o 0,1 punktu. Niesamowite.

W niedzielę o 16:00 zostanie rozegrany konkurs indywidualny. Relacja na żywo w Eurosporcie 1.

