Żyła tuż za podium w Sapporo. Kraft znów bez konkurencji

Zaledwie 99 metrów skoczył w kwalifikacjach w Sapporo Johann Andre Forfang, a to oznacza, że nie awansował do konkursu indywidualnego.

133 metry skoczył w pierwszej serii sobotniego konkursu w Sapporo Kamil Stoch, co na półmetku daje mu szóste miejsce. Transmisja z zawodów w Eurosporcie 2 oraz Eurosport Playerze.

W drugiej serii niedzielnego konkursu w Sapporo Piotr Żyła oddał skok na odległość 127 metrów. Polak ukończył rywalizację na czwartym miejscu. Do trzeciego Ryoyu Kobayashiego stracił tylko pół punktu.

Po sobotnim fantastycznym skoku na odległość 148,5 m, rekordzie skoczni i drugiej pozycji w konkursie, w niedzielę Stoch chciał powalczyć o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie w zawodach indywidualnych. A jak wygrywać na Okurayamie, skoczek z Zębu pokazał w 2017 roku.

W odbywających się godzinę przed konkursem kwalifikacjach trzykrotny mistrz olimpijski wypadł najlepiej z Biało-Czerwonych. Uzyskał 128 metrów i zajął szóste miejsce. To był dobry prognostyk przed konkursem. Awans do niego wywalczyło sześciu Polaków. Kwalifikacje należały do Ryoyu Kobayashiego. Japończyk oddał najdłuższy skok - 136 m.

Błysk Żyły

W pierwszej serii niedzielnego konkursu błysnął Żyła. 139,5 m było najdłuższą odległością serii. Po jego próbie jury obniżyło rozbieg, dzięki czemu 135 m pozwoliło Stefanowi Kraftowi, sobotniemu zwycięzcy, objąć prowadzenie. Polaka wyprzedzał jeszcze Słoweniec Timi Zajc - 138,5 m.

Stoch skakał z obniżonej belki. Uzyskał 126,5 m i po pierwszej serii był jedenasty. Dwa metry bliżej, ale w mniej korzystnych warunkach, wylądował lider klasyfikacji generalnej, Kobayashi, który był ósmy.

Genialna seria finałowa Stocha w Sapporo. Polak zaskoczył nawet samego siebie Rekord skoczni i... czytaj dalej » Do finałowej serii awans wywalczyła cała szóstka zawodników trenera Stefana Horngachera. Dawid Kubacki po osiągnięciu 127,5 m był 19., bezpośrednio za nim plasował się Maciej Kot - 125,0, na kolejnej pozycji sklasyfikowany był Stefan Hula - 124,0, a Jakubowi Wolnemu skok na odległość 119,0 m wystarczył do 30. lokaty, ostatniej premiowanej awansem.

Pozycji nie poprawił, bo w drugiej serii skoczył jeszcze gorzej - 110,5 m. Swoich pozycji nie utrzymali Kot i Żyła. Ten pierwszy wylądował na 120. metrze, co dało mu 21. miejsce w konkursie, a drugi poszybował 118 m i zajął 25. pozycję.

W finale wygrywający los w wiatrowej loterii wyciągnął Austriak Jan Hoerl, który skoczył 136,5 m i uzyskał najwyższą ocenę punktową serii, dzięki czemu przesunął się z 28. na 15. miejsce. Poprawił się też, i to znacznie, Kubacki, który uzyskał 130,5 m i konkurs zakończył na 12. miejscu.

Niewykorzystana szansa

Polscy kibice czekali, czy Stocha stać będzie na powtórkę z soboty. Owszem, nasz skoczek poprawił się, ale do własnego rekordu tym razem zabrakło dużo. 131,5 m dało mu prowadzenie, jednak sporo punktów stracił za korzystny wiatr. Najpierw wyprzedził go Kobayashi, który choć znowu skoczył krócej (129,5 m), to ponownie w gorszych warunkach niż Polak. Przed niego wdarli się także Halvord Egner Granerud i Żyła, któremu zmierzono 127 m i łączną notę miał identyczną jak Norweg. Obaj z Kobayashim przegrali o 0,5 pkt.

Tym razem ciśnienie wytrzymał Zajc, któremu w sobotę nie udało się utrzymać miejsca na podium, jakie zajmował na półmetku. Skoczył 125 m, co było 14. wynikiem serii, ale wystarczyło do drugiej pozycji. 18-letni Słoweniec po raz pierwszy w karierze zakończył konkurs Pucharu Świata w czołowej trójce.

Pozycję lidera po pierwszej serii utrzymał Kraft (128,5), który znów wypunktował rywali - 128,5 m wystarczyło do pewnej wygranej, identycznie jak w sobotę z przewagą 9,8 pkt nad drugim w klasyfikacji zawodnikiem. Austriak wygrał po raz drugi w Japonii i trzeci z rzędu. Dzięki temu zwycięstwu wyprzedził Stocha i awansował na drugie miejsce w Pucharze Świata.

Źródło: gettyimges.com Kraft jest w świetnej dyspozycji