Żyła goni Niemca i Japończyka, do zdobycia 25 tysięcy euro

Co za próba! Jakub Wolny pokazuje, że przed mistrzostwami świata jest w bardzo dobrej formie.

Piotr Żyła przeskoczył skocznię. Polak w kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Willingen uzyskał najdłuższą tego dnia odległość 147 m. Efekt? Drugie miejsce, tylko za Markusem Eisenbichlerem.

Kamil Stoch zajął dziewiąte miejsce w kwalifikacjach do sobotniej rywalizacji indywidualnej w Willingen. Zobacz skok na odległość 135 m.

Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Willingen

Kilka słów od Jakuba Wolnego, który w piątek zaprezentował się ze świetnej strony w konkursie drużynowym, oraz uzyskał kwalifikację do sobotniej rywalizacji indywidualnej w Willingen.

Jest o co walczyć. W Willingen można zarobić dodatkowo 108 tysięcy złotych. Żyła przed tym weekendem miał na koncie w tym sezonie około 380 tysięcy złotych, Stoch - 50 tysięcy więcej.

Zwycięstwo w konkursie Pucharu Świata wyceniane jest na 10 tysięcy franków szwajcarskich, czyli 38 tysięcy złotych. W jeden weekend w Willingen można przy okazji wzbogacić się o niemal trzykrotność tej kwoty.

Pięć skoków do premii

Piotr Żyła w końcu uśmiechnięty. "Troszkę mnie pokręciło i musiałem lecieć bokiem" Po sobotnim... czytaj dalej » Jak zdobyć premię? Do klasyfikacji Willingen Five liczy się pięć skoków - piątkowy z kwalifikacji, dwa sobotnie i dwa niedzielne.

Po trzech piątych turnieju liderem jest Karl Geiger, który w wielkim stylu wygrał sobotni konkurs. Trzeci po pierwszej serii Niemiec w drugiej próbie uzyskał 150,5 metra, co było najdłuższym skokiem w konkursie. Geigerowi zabrakło tylko półtora metra do rekordu skoczni należącego do Fina Janne Ahonena.

W sobotę drugie miejsce zajął Stoch, ale w klasyfikacji Willingen Five wyżej od niego plasuje się Żyła. 32-letni skoczek traci do Geigera 6,4 punktu. Między nimi jest jeszcze Ryoyu Kobayashi. Niemca i Japończyka dzieli 1,9 punktu.

Czwarty w tegorocznym cyklu Stoch jest ostatnim skoczkiem, który liczy się w walce o premię. Stratę ma jednak sporą. W dwóch niedzielnych skokach musiałby odrobić do Geigera 10,1 punktu.

