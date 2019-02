Niecodziennik Stefana Huli: Polacy już w Seefeld

Kolejny odcinek "Niecodziennika" Stefana Huli. Tym razem polski skoczek opowiada o dobrym występie w mistrzostwach Polski i o przygotowaniach do zbliżającego się Turnieju Czterech Skoczni. Impreza rozpoczyna się już w sobotę. Transmisje w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

Reprezentacja polskich skoczków narciarskich w czwartek dotarła do Niżnego Tagiłu. W swoim "Niecodzienniku" Stefan Hula podzielił się wrażeniami po podróży. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W kolejnym odcinku„Niecodziennika” Stefan Hula podsumowuje weekend w Zakopanem. Dla niego udany, zakończony 17. miejscem w niedzielnym konkursie indywidualnym. Ambasador Eurosportu zadowolony z obowiązków zawodowych zabiera się też za te rodzinne i zapowiada długą i trudną podróż do Japonii na konkursy w Sapporo.

Stefan Hula wraz z reprezentacją Polski udał się do Sapporo, gdzie na skoczni Okurayamie odbędą się kolejne zawody Pucharu Świata. Zobacz podróż ambasadora strony eurosport.pl. PŚ w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kadra polskich skoczków narciarskich dotarła już do swojej bazy na mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Seefeld. W czwartek wejdą na dużą skocznię w nieodległym Innsbrucku, gdzie odbędą się konkursy na większym obiekcie. Odbędą się tam pierwsze treningi.

Zawodnik ze Szczyrku uwiecznił na kamerze ujęcia Tyrolu, malowniczym austriackim regionie, w którym Biało-Czerwonym przyjdzie przygotowywać się do rywalizacji w imprezie sezonu.

Stoch gotowy pomóc paniom. Takiej drużyny jeszcze nie wystawiliśmy Mistrzostwa... czytaj dalej » - Ja już jestem w Seefeld. Zaraz zaczynają się mistrzostwa świata, ale na razie jest tu spokojnie. Dopisuje nam piękna pogoda i równie piękny krajobraz - cieszył się.

Wszystko zacznie się kręcić

Podopieczni Stefana Horngachera nie będą mogli zbyt długo napawać się alpejskimi widokami. Do Seefeld przybyli we wtorek, a już dwa dni później czekają ich pierwsze, na razie próbne, skoki podczas światowego czempionatu.

- Pojutrze (w czwartek – red.) zaczynamy treningi na skoczni w Innsbrucku i tak to wszystko zacznie się kręcić. W weekend zawody, tak że trzymajcie kciuki, my będziemy walczyć, będziemy starali się sprawić wam dużo radości - zwrócił się do kibiców.

Walkę o medale na mistrzostwach świata rozpoczną w piątek, podczas kwalifikacji do sobotniego konkursu na dużej skoczni. Transmisje oczywiście w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Skład reprezentacji Polski na MŚ w Seefeld skoki narciarskie: kobiety - Kinga Rajda, Kamila Karpiel; mężczyźni - Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jakub Wolny, Stefan Hula biegi narciarskie: kobiety - Justyna Kowalczyk, Izabela Marcisz, Monika Skinder, Weronika Kaleta, Urszula Łętocha; mężczyźni - Maciej Staręga, Kamil Buty, Dominik Bury kombinacja norweska: Szczepan Kupczak, Adam Cieślar, Paweł Słowiok, Paweł Twardosz