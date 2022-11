Nicole Konderla: kiedyś płakałam, nie było kontaktu z bazą

20-letnia Konderla ma za sobą najlepsze lato w karierze i jasno sprecyzowane plany zarówno na ruszający w Wiśle sezon, jak i kolejne lata swojej kariery.

W sobotę konkurs pań.

KACPER MERK: Odliczasz już godziny przed początkiem sezonu startowego?

NICOLE KONDERLA: Jestem podekscytowana, bo zaczynamy w domu, w Wiśle, na dodatek to pierwsze zawody Pucharu Świata kobiet w Polsce. Zapowiada się wielkie wow. Z mojego punktu widzenia tym większe, że latem w końcu polubiłam się ze startowaniem w zawodach. Od początku przygotowań czułam, że mojej skoki są lepsze niż poprzedniej zimy. Udało mi się wyciągnąć z niej sporo wniosków, ten ogromny bagaż doświadczeń na pewno mi pomógł.

Więcej było dobrych czy złych doświadczeń?

Metryka przeciwko Stochowi. O wygrane może być trudno Nowy sezon... czytaj dalej » W kontekście całej mojej kariery myślę, że kiedyś powiem, iż to był jeden z najważniejszych sezonów. Byłam na igrzyskach olimpijskich i choć otoczka dotycząca wyniku była negatywna, to ja wspominam je jako bardzo pozytywny moment. Największa impreza na świecie, duże wsparcie od męskiej kadry, to coś nie do przecenienia. Poza tym przejechałam cały Puchar Świata, pokazywałam pojedyncze dobre skoki, choć wiem, że brakowało mi stabilności. Ale zdobytych doświadczeń naprawdę nikt mi nie zabierze, coraz trudniej będzie mnie też zaskoczyć.

To chyba ważne, bo wygląda na to, że chwilowo całe kobiece skoki spoczywają na twoich barkach.

Absolutnie nie, chociaż nie ukrywam, że swoimi wynikami chciałabym przetrzeć drogę młodszym zawodniczkom. Chciałabym, żeby także w kobiecych skokach pojawiła się ciągłość, żeby miały przykład, jaki młodym chłopcom dają nasi najlepsi zawodnicy. To moje małe marzenie, żeby kiedyś stać się wzorem do naśladowania dla zaczynających dziewczynek.

Młodszym zawodniczkom - powiedziała dwudziestolatka...

Patrząc na rozwój skoków kobiet w naszym kraju, kolejnymi które będą walczyć o starty w Pucharze Świata są jeszcze młodsze dziewczyny.

I z jednej strony wiem, że wskoczenie do szeroko rozumianej światowej czołówki to u nas zadanie dużo prostsze, niż w męskich skokach. A z drugiej by walczyć o najwyższe pozycje, nawet przy odpowiedniej pracy, potrzeba czasu. Nie da się pójść na skróty i zniwelować dystansu do nich w miesiąc czy dwa. Ale zdobywanie punktów Pucharu Świata nie jest nie wiadomo jak wielkim wyzwaniem. Poczułam to na własnej skórze w Klingenthal, w trakcie finału Letniego Grand Prix. Byłam dziesiąta po pierwszej serii i nagle siedziałam obok dziewczyn, które zazwyczaj oglądam z dołu skoczni, już po swoich próbach.

Nad czym głównie pracowałaś latem?

Nad fazą lotu, ułożenie rąk w powietrzu to nadal moje największe nieszczęście. Nie kontroluję tego do końca, mam wrażenie jakbym podświadomie szukała podparcia w powietrzu. To jakaś reakcja organizmu na to, co się dzieje w tracie lotu. Raczej nie wynika ze złych nawyków nabytych na początku treningów, bo mój początek skończył się szybciej, niż się zaczął i nie zdążyłam się ukształtować. Mam jednak poczucie, że nadal nie wszystko udało się poprawić, ale to też pokazuje, że w tym elemencie drzemią bardzo duże rezerwy.

Źródło: Newspix Nicole Konderla

Faktycznie szybko trzeba było stać się tą dorosłą.

Już po trzech latach treningów pojechałam na mistrzostwa świata do Oberstdorfu i nigdy nie zapomnę sytuacji, gdy ważyły się losy występu w konkursie indywidualnym. Trener wybierał pomiędzy mną a Asią Szwab. Kiedy okazało się, że to będę ja, nie do końca wiedziałam, co się dzieje. Zamiast się ucieszyć, usiadłam w szatni i zaczęłam płakać. Rok później kolejny szok – startowałam na igrzyskach. Myślę, że dopiero teraz dotarło do mnie, gdzie jestem i co robię.

W drodze na kolejne mistrzostwa świata.

I to w Planicy, którą bardzo lubię. Duża skocznia jest chyba najlepszą, na jakiej skakałam.

Szykuje się też kolejny pozytywny szok, bo w tym sezonie w kalendarzu pojawiły się loty narciarskie kobiet.

Realne oczekiwania Małysza wobec skoczków w nowym sezonie Adam Małysz liczy... czytaj dalej » Z jednej strony to kusząca perspektywa, bo ciągnie mnie do wielkich obiektów, ale z drugiej powiedziałam sobie: mam czas. Jeśli nie będę czuła się w 100 procentach pewna, to nie zamierzam rzucać się na głęboką wodę, jaką są loty narciarskie.

Tym bardziej że na największej dużej skoczni, w Willingen, miałaś w zeszłym sezonie sporo problemów.

Trenowałam tam ostatnio w Deluxe Ski Jumping, słynnej grze komputerowej, i czuję, że nadchodzi przełamanie. Pierwszy skok w grze wyszedł mi lepiej, niż w zeszłym sezonie wszystkie w rzeczywistości.

Zły skok nadal powoduje wyrzut negatywnych emocji?

Radzę sobie coraz lepiej. Kiedyś gdy zepsułam skok to świat się kończył i absolutnie nic nie miało już sensu. Siedziałam w szatni i płakałam, przez kilka godzin po konkursie nie było kontaktu z bazą. Wiadomo, że nadal potrafię uronić łzę, ale od dwóch lat pracuję z panią psycholog i czuję, że bardzo mi to pomaga. Nauczyłam się, że zepsuty skok jest zepsutym skokiem, a nie końcem świata.

To czego oczekujesz sama od siebie w rozpoczynającym się sezonie?

Nie nastawiam się na konkretny cel wynikowy. Pojawiają się małe oczekiwania, ale nawet jeśli nie uda się ich zrealizować, to cały sezon nie będzie skreślony. Tej zimy chodzi głównie o stabilne prezentowanie swoich aktualnych możliwości. Celem długofalowym są Igrzyska w Mediolanie w 2026 roku.

Puchar Świata w skokach w Wiśle. Program zawodów:

4 listopada (piątek)

17.30 - początek studia w Eurosporcie 1

18.15 - kwalifikacje mężczyzn

5 listopada (sobota)

11.50 - początek studia w Eurosporcie 1

12.00 - pierwsza seria konkursowa kobiet

15.10 - początek studia w Eurosporcie 1

16.00 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn

6 listopada (niedziela)

11.50 - początek studia w Eurosporcie 1

12.00 - pierwsza seria konkursowa kobiet

13.30 - początek studia w Eurosporcie 1

14.30 - kwalifikacje mężczyzn

16.30 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn