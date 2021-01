Najstarsza fanka skoków w Polsce? Rywali czaruje, naszym mówi: leć!

Oglądaj skoki narciarskie w Eurosport Playerze

Powtórka mile widziana. Program niedzielnych zawodów w Titisee-Neustadt Tak jak w sobotę,... czytaj dalej » 14 stycznia Anna Kusiak będzie obchodziła 94. urodziny. Taki wiek mógłby oznaczać spokojną starość, ale nie dla niej. Pani Ania wieku 85 lat wyemigrowała do Wielkiej Brytanii, a gdy skończyła 92 lata, zaczęła prowadzić konto na Instagramie (@zycie_zaczyna_sie_po_90), gdzie opowiada o swoich pasjach. Ma blisko 50 tysięcy obserwujących.

- Jeżeli człowiek jeszcze ma troszeczkę rozumu, to może sobie porozmawiać z kimś, pooglądać coś, no i jest to fajne. Jakoś chce się kontaktu z ludźmi - opowiada.

Od dziecka lubiła lekkoatletykę i łyżwiarstwo, ale szczególne miejsce w jej sercu zajmują skoki narciarskie, czemu niejednokrotnie dawała wyraz na Instagramie.

Zaczęło się od małyszomanii

I tak trafiła do Eurosportu. Przed sobotnim konkursem wywiad z panią Anią przeprowadził prowadzący studio Michał Korościel.

- Mnie się zaczęło najbardziej od tej małyszomanii. Kiedyś to było trochę mniej, nie było Polaków tak dużo. A w tej chwili pięknie, pięknie! Cała drużyna jest. Wszyscy wchodzą, są w pięćdziesiątce. Potem to trzydziestki czasem się ktoś nie dostanie, ale ci, co trzeba, to się dostają i skaczą pięknie - mówi.

Oglądaj Wideo: Eurosport Pani Ania - prawdopodobnie najstarsza polska fanka skoków narciarskich

W tym sezonie szczególnie emocjonowała się konkursem w Innsbrucku, gdzie tak jak w sobotę w Titisee-Neustadt była szansa na całe polskie podium. Ostatecznie w czwórce było trzech Polaków. Wygrał Kamil Stoch, trzeci był Dawid Kubacki, a między nich na podium wmieszał się Anże Lanisek.

- Mówiłam mu: zejdź, zejdź, zejdź, czarowałam, a on nie zszedł... Naszym bym tak nie powiedziała. Naszym zawsze mówię: leć! - zapewnia. Za Polaków trzyma kciuki, ale docenia wszystkich skoczków. - Pięknie skaczą i tylko podziwiać, że ktoś się w powietrzu tak długo utrzymuje - podkreśla.

W sobotę mogło się spełnić marzenie pani Ani o w całości polskim podium w zawodach Pucharu Świata, ale Kamila Stocha i Piotra Żyłę rozdzielił tym razem lider Pucharu Świata Halvor Egner Granerud. W niedzielę Biało-Czerwoni będą mieli okazję się poprawić.

Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich w Eurosporcie i Eurosport Playerze