Jak co roku, problemy na Bergisel. "W końcu jesteśmy w Austrii"

Słaby skok w kwalifikacjach w Oberstdorfie oddał Maciej Kot. Polak zaliczył zaledwie 108,5 metra, a to oznacza, że nie zobaczymy go w niedzielnym konkursie. Transmisje z Turnieju Czterech Skoczni w Eurosporcie 1 oraz Eurosport Playerze.

29.12 | W kwalifikacjach do konkursu w Oberstdorfie, otwierającego Turniej Czterech Skoczni, był ósmy, ale nie załamuje rąk. Kamil Stoch jak to on - jest spokojny. Wie, co ma poprawić. - To małe detale - skwitował.

31.12 | Japoński zawodnik kontynuuje świetną formę. Ryoyu Kobayashi skoczył najdalej ze wszystkich 140 metrów, ale ku uciesze polskich kibiców przegrał kwalifikacje do konkursu w Garmisch-Partenkirchen z Dawidem Kubackim. Konkurs Turnieju Czterech Skoczni w Ga-Pa od Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze we wtorek od 13:45.

Dawid Kubacki został zwycięzcą sylwestrowych kwalifikacji do noworocznego konkursu 67. Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Reprezentant Polski triumfował dzięki próbie na odległość 135,5 m. - Bardzo pozytywny akcent na koniec 2018 roku, co utwierdza mnie w pracy - powiedział w rozmowie z Eurosportem.

- Pierwszy skok był trochę za bardzo skierowany do góry, zabrakło też prędkości. W drugim to nadrobiłem i wyszło lepiej - powiedział Kamil Stoch, który zdołał awansować z 16. na 6. pozycję w konkursie w Garmisch-Partenkirchen. - Cieszę się z tego, co jest. Fajnie byłoby wygrywać, ale nie można mieć wszystkiego naraz - dodał Polak. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1.

Kamil Stoch nie zachwycił w kwalifikacjach w Innsbrucku, ale zadanie wykonał. Polak oddał skok na odległość 114 metrów, co dało mu 24. miejsce i awans do piątkowego konkursu. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Piotr Żyła awansował do konkursu w Innsbrucku. W kwalifikacjach Polak oddał skok na odległość 115,5 metra, co dało mu 31. miejsce. Najlepszy był Japończyk Ryoyu Kobayashi. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Dawid Kubacki skokiem na odległość 121 metrów zajął siódme miejsce w kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. - Oddałem całkiem fajny skok i to na pewno jest pozytyw - przyznał w wywiadzie dla Eurosportu trzeci 3. zawodnik klasyfikacji generalnej Turnieju Czterech Skoczni. Transmisja z trzeciego konkursu od 13:30 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

03.01.2019| Kolejny dzień skakania w Turnieju Czterech Skoczni i po raz kolejny najlepszym z Biało-Czerwonych okazał się Dawid Kubacki. - Skacze solidnie. To nie są torpedowe próby, na które go stać, ale cały czas jest w grze i na pewno będzie walczył o to podium - chwalił młodszego kolegę po kwalifikacjach w Innsbrucku Adam Małysz.

Chwile grozy przeżył Sabirżan Muminow. Kazachski skoczek nie zdążył wyhamować po oddanym skoku i z dużą prędkością uderzył w bandę. Muminow nie pochylił się, przez co wykonał salto i spadł po drugiej stronie. Na szczęście po chwili wstał i dał znać, że nic mu się nie stało. Do wydarzenia doszło podczas 1. treningu przed kwalifikacjami do konkursu w Innsbrucku. TCS na żywo w Eurosporcie 1.

120-tysięczne miasto znajduje się w sercu Tyrolu, malowniczego regionu w Alpach Wschodnich. W przeciwieństwie do Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchen czy Bischofshofen nie jest opustoszałą mieścinką, na której ulicach przeważa lokalna społeczność.

W Innsbrucku można spotkać turystów z całego świata, ludzi w każdym wieku, praktycznie każdej narodowości czy rasy. Dodatkowo każdy znajdzie tam coś dla siebie. Młodzi mogą oddać się imprezom, osoby starsze odpocząć i napawać górskimi widokami, a także saksońską architekturą budynków.

Ci, którzy chcą spędzić czas aktywnie, praktycznie na każdym z obrzeży miasta natrafią na stoki narciarskie. Fanom kultury wypada zwiedzić muzeum Swarovskiego czy Goldenes Dachl, dawną rezydencję Habsburgów, dziś muzeum miasta. Trudno znaleźć osobę, która nie wskazywałaby tego przystanku turniejowej drogi jako najpiękniejszego. Także ze względu na Bergisel.

Istniejąca od 1927 roku "Staruszka" jest fenomenalnie usytuowana. Widać z niej panoramę miasta oraz znajdujące się w jego tle tyrolskie góry. Bergisel dodaje uroku futurystyczny kształt wieży, z której puszczani są zawodnicy. Za pomysł przywołujący na myśl kask skoczka narciarskiego odpowiadała słynna brytyjska architekt irackiego pochodzenia Zaha Hadid. Warunki do odbywania zawodów są zatem w Innsbrucku do pozazdroszczenia. Szkoda, że ich organizacja już nie.

Skoczkowie nie mają czasu na podziwianie pięknych widoków

Trochę śmiesznie, trochę strasznie

- Sami widzieliście, jak wylądowałem w muldzie umieszczonej zaraz za czerwoną linią. Zresztą dzisiejszy zwycięzca Ryoyu Kobayashi też się w nią wbił. Nie mam wpływu na warunki i na to, co się tutaj dzieje – żalił się Kamil Stoch po skoku drugiej serii piątkowego konkursu na Bergisel, w którym poleciał daleko, 131,5 metra, ale zachwiał się przy lądowaniu, głównie z powodu fatalnie przygotowanego miejsca do lądowania.

Mówienie o złym, przypominającym w niektórych miejscach kartoflisko, rozbiegu na Bergisel brzmi jak zdarta płyta. Tam od kilku lat lądowanie we właściwy technicznie sposób jest wielkim wyzwaniem. Wszystko przez wszechobecne wyrwy i muldy powstałe w śniegu. Dwa lata temu poharatał się tam Stoch, który jednak pomimo obrażeń dalej brał udział w ówczesnej edycji Turnieju i nawet ją wygrał. Tyle szczęścia nie miał w 2018 roku Richard Freitag. On po upadku przed rokiem z pierwszej serii w finałowej już nie wziął udziału w zawodach i pożegnał się z marzeniami o dogonieniu kroczącego wówczas po cztery kolejne turniejowe zwycięstwa Stochowi.

Rok temu mocno poturbował się na Bergisel Richard Freitag

Mogło dziwić, że zeskok wygląda jak wygląda, skoro jeszcze dzień wcześniej, podczas kwalifikacji, nie było co do niego żadnych zastrzeżeń. Był na całej długości gładki i regularny. Dzień skakania jednak wszystko zepsuł, a że na Bergisel z powodu konstrukcji obiektu nie wjadą ratraki, to stanem miejsca, w którym skoczkowie kończą swoje skoki, zajmują się pracownicy fizyczni ekipy technicznej, tak zwani deptacze.

Ci udeptują zeskok, czasem grzęznąc w nim i zostawiając jeszcze większy bałagan niż ten, który zastali. W XXI wieku, ba, w przededniu jego trzeciej dekady takie problemy w pełni zawodowym sporcie brzmią trochę śmiesznie, a trochę strasznie.

Efekt inny od zamierzonego

Gdyby na tym organizacyjny chaos się skończył, to może skoczkowie i trenerzy byliby to w stanie zaakceptować. W trakcie piątkowego konkursu FIS kompletnie nie radził sobie jednak także z korygowaniem pozycji startowych zawodników. Tego dnia w Innsbrucku przeważał wiatr pod narty, więc organizatorzy w trosce o zawodników na dojeździe dokooptowali belkę o numerze 0. Wszystko po to, aby skoczkowie osiągali najmniejsze możliwe prędkości dojazdu i dzięki temu w takich warunkach nie przeskoczyli obiektu. Jak to często w przypadku takich innowacji bywa, efekt był kompletnie inny od zamierzonego.

Odpowiadający za start zawodników Borek Sedlak i dyrektor PŚ w skokach Walter Hofer urządzili sobie taniec z belkami oraz warunkami wietrznymi, w którym skoczkowie niekoniecznie chcieli brać udział. W drugiej serii myślący o podium całego turnieju Dawid Kubacki poleciał w praktycznie bezwietrznych, jak na standardy tego konkursu, warunkach i nie dość, że nie osiągnął dobrej odległości (116 m), to jeszcze miał aż 5,3 pkt. odjęte za wiatr.

Taki mamy klimat. Austriacki

Nieszczęścia w przypadku nowotarżanina chodziły parami. W pierwszej serii huknął pięknie 130 metrów, ale szansę na miejsce w czołówce znów zabrała mu weryfikacja wietrzna. W tym przypadku zabrała aż 15 punktów.

– Nie wiem, co tam się dzisiaj działo, nie czułem huraganu pod narty, a miałem odjęte tak dużo punktów. W drugiej serii warunki też nie pomogły. No cóż, jesteśmy w Austrii – rozkładał ręce w rozmowie z polskimi dziennikarzami pod Bergisel.

Kompletnie bez sensu

Na podwójnego pecha mógł także narzekać Stoch. Jego i Yukiyę Sato jury postanowiło puszczać z trzeciej platformy, co wiązało się rzecz jasna z odejmowaniem większej liczby punktów. Tuż po skoku Kamila belka powróciła na pierwszą pozycję, choć warunki wcale się nie pogorszyły. A gwoli ścisłości też niespecjalnie polepszyły się, gdy na belce siadał Polak.

– To było dla mnie niezrozumiałe, kompletnie bez sensu. Ja jechałem z trójki, Dawid z jedynki, lądujemy w podobnym miejscu, a noty dostajemy zupełnie inne. 8,6 punktu na minusie już na starcie to nie najlepsza pozycja wyjściowa – zauważał trzykrotny mistrz olimpijski.

Negatywne wyniki testu

Przedstawicielom polskich mediów z frustracji spowodowanej przebiegiem piątkowych zawodów zwierzył się tez trener kadry Stefan Horngacher. – Dwukrotnie zostaliśmy trochę wykiwani. Najpierw Dawid poleciał w złych warunkach, a później podwyższono belkę Kamilowi, choć skakał przy takim samym wietrze jak wszyscy inni. Odebrano mu sporo punktów i być może szansę na podium – analizował szkoleniowiec Biało-Czerwonych.

Warto pamiętać, że w Innsbrucku odbędą się dwa z trzech konkursów mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym, które organizuje niemal sąsiednie, położone o 20 km na północny-zachód Seefeld. Piątkowy konkurs miał być ostatnim testem przed imprezą sezonu. Wynik testu jest w stu procentach negatywny.

Turniej Czterech Skoczni przenosi się teraz do Bischofshofen, gdzie w sobotę odbędą się kwalifikacje przed kończącym zabawę niedzielnym konkursem. Transmisja od 16:30 w Eurosporcie 1.

Z Innsbrucku Michał Błażewicz, Eurosport.pl.