Zagraniczne media po złocie Kubackiego: konkurs, który zmienił się w farsę

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Szczepan Kupczak podczas konkursu skoków do kombinacji norweskiej na skoczni dużej. Polak oddał skok na odległość 124 metrów, co dało mu 8. miejsce przed biegiem na 10km.

Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak wywalczył szóstą lokatę po konkursie skoków do zawodów drużynowych w kombinacji norweskiej. Polacy tracą minutę i 45 sekund do pierwszych Niemców.

Kiedy okazało się, że złoty medal mistrzostw świata zdobył Niemiec Markus Eisenbichler, to były skoczek, a obecnie komentator Eurosportu Sven Hannawald wpadł w szał radości. To trzeba zobaczyć!

- Żeby powalczyć, trzeba było wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Każdy z nas ma zrobić to, co potrafi najlepiej - mówił po zajęciu czwartego miejsca w konkursie drużynowym mistrzostw świata Kamil Stoch.

W kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej Stefan Hula oddał skok na odległość 101,5 m, co zapewniło mu awans do piątkowej rywalizacji.

W czwartkowych kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej Dawid Kubacki oddał skok na odległość 104 m. To zapewniło Polakowi 4. lokatę.

Bardzo dobry występ Kamila Stocha w czwartkowych kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej. Polak oddał skok na odległość 107 metrów, co dało mu 3. miejsce.

To nieprawdopodobne! Po pierwszej serii konkursu na skoczni normalnej Dawid Kubacki zajmował dopiero 27. miejsce. W drugiej spisał się dużo lepiej, a rywale lądowali bliżej. W decydującym momencie krócej wylądował również liderujący po pierwszej części Ryoyu Kobayashi. To dało Kubackiemu tytuł mistrza świata, a drugą lokatę wywalczył Kamil Stoch.

- Po pierwszym skoku przeklinałem w myślach, ale cieszę się z tego, że do drugiej serii podszedłem na poważnie. W życiu nie spodziewałem się, że może to zakończyć się wygraną - powiedział Dawid Kubacki, który wygrał konkurs na skoczni normalnej.

Kubacki zajmował na półmetku 27. miejsce, a Stoch był 18. Jednak z uwagi na trudne warunki pogodowe obaj zdołali awansować w drugiej serii na czołowe lokaty.

"Podwójne polskie zwycięstwo. Zmienny wiatr i opady śniegu. Wygraną na skoczni normalnej zapewnił sobie w szalonych zawodach Kubacki, przed rodakiem Stochem i Austriakiem Stefanem Kraftem. Tym samym po raz pierwszy od 2013 roku w indywidualnych zawodach mistrzostw świata nie ma niemieckiego skoczka na podium" - napisali dziennikarze agencji dpa.

Zawody zamieniły się w farsę

To nie koniec emocji. Stoch i Kubacki wytypowani do miksta Trener Stefan... czytaj dalej » "Nieregularne zawody. Przy opadach mokrego śniegu najlepsi skoczkowie w pierwszej serii nie mieli żadnych szans w drugiej. Prowadzący Japończyk Ryoyu Kobayashi spadł na 14. miejsce (...). Kraft z dużą dozą szczęścia sięgnął po brąz w konkursie, który zmienił się w farsę" - zauważyli z kolei komentatorzy austriackiej APA.

Przebiegiem zawodów zdziwiony był też sam Kraft, ale wyniki Austriaka już tak bardzo nie zaskoczyły.

Konkurs nie był zupełnie nie fair

- Gdy ktoś patrzył na to z zewnątrz, to miało to pewnie mało sensu. Ale kiedy zdamy sobie sprawę, że ci najlepsi w treningach i kwalifikacjach teraz też byli w czołówce, to konkurs nie mógł być taki zupełnie nie fair - analizował podwójny mistrz świata sprzed dwóch lat.

Także dziennikarze czeskiej CTK, pisząc o piątkowych zawodach, użyli słowa "szalone".

"Polski skoczek narciarski Dawid Kubacki wyszedł zwycięsko z szalonych zawodów. Przy silnym śniegu i wietrze wywalczył złoto z 27. miejsca po pierwszej serii. Na konkurs w znacznym stopniu wpłynęła pogoda" - napisano.

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Stoch awansował z drugiej dziesiątki na drugie miejsce

Przypomniano również, że to już drugi triumf Polaka na średnim obiekcie.

"Kubacki jest drugim polskim mistrzem na normalnej skoczni. Przed nim udało się zwyciężyć w MŚ jedynie legendarnemu Adamowi Małyszowi w latach 2001, 2003 i 2007. Brąz, ku radości lokalnych kibiców, zdobył Stefan Kraft" - dodano.

Ostatnie zawody w skokach narciarskich w tegorocznych mistrzostwach świata odbędą się w sobotę. Wówczas przeprowadzony zostanie konkurs drużyn mieszanych z udziałem Polaków.

Wyniki konkursu na skoczni normalnej w Seefeld miejsce zawodnik (kraj)

nota (skok)

1. Dawid Kubacki (Polska)

218,3 pkt (93/104,5m)

2. Kamil Stoch (Polska)

215,5 (91,5/101,5)

3. Stefan Kraft (Austria)

214,8 (93,5/101)

4. Philipp Aschenwald (Austria)

214,5 (91/103,5)

5. Richard Freitag (Niemcy)

211,3 (93,5/103,5)

6. Stephan Leyhe (Niemcy)

210,6 (96,5/99)

7. Markus Eisenbichler (Niemcy)

210,5 (91/102,5)

7. Yuki Sato (Japonia)

210,5 (92/99)

9. Michael Hayboeck (Austria)

208,5 (93,5/100)

10. Kilian Peier (Szwajcaria)

207,4 (98,5/98)