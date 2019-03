Polskie złoto i srebro. Medale w Seefeld rozdane

To nieprawdopodobne! Po pierwszej serii konkursu na skoczni normalnej Dawid Kubacki zajmował dopiero 27. miejsce. W drugiej spisał się dużo lepiej, a rywale lądowali bliżej. W decydującym momencie krócej wylądował również liderujący po pierwszej części Ryoyu Kobayashi. To dało Kubackiemu tytuł mistrza świata, a drugą lokatę wywalczył Kamil Stoch.

- Po pierwszym skoku przeklinałem w myślach, ale cieszę się z tego, że do drugiej serii podszedłem na poważnie. W życiu nie spodziewałem się, że może to zakończyć się wygraną - powiedział Dawid Kubacki, który wygrał konkurs na skoczni normalnej. Mistrzostwa świata w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

To właściwie nie miało prawa się stać, ale jednak. Dawid Kubacki - mistrzem świata w skokach narciarskich. Skąd to niedowierzanie? Bo po pierwszej serii, był dwudziesty siódmy. Kamil Stoch w Seefeld zdobył srebro, choć wcześniej był osiemnasty.

Medale biało-czerwoni odebrali z rąk prezesa Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusza Tajnera. - Nie jestem wylewnym człowiekiem, ale te emocje gdzieś tam we mnie są. Na pewno dużo radości. Na podium łezka w oku może się zakręciła, ale nie wyleciała - zdradził Kubacki. - Ja tutaj stoję teraz z medalem, ale ciężko pracował na niego cały zespół. O nich też warto pamiętać, bo mnóstwo pracy i serca wkładają w to, żebyśmy się mogli prezentować na skoczni z jak najlepszej strony - dodał.

Oglądaj Wideo: Eurosport Kubacki i Stoch odebrali medale za konkurs na skoczni normalnej

Po raz pierwszy w historii narciarskich mistrzostw świata dwóch Polaków stanęło na podium w jednej konkurencji. - My już chyba tak mamy, że zdarza nam się osiągać historyczne wyniki. Pozostaje nam się tylko z tego się cieszyć i wyciągnąć wniosek, że wykonujemy świetną robotę - ocenił Kubacki.

Dwa lata temu w Lahti Kubacki razem ze Stochem, Maciejem Kotem i Piotrem Żyłą wywalczyli pierwszy w historii złoty medal w konkursie drużynowym. - Emocji zawsze jest bardzo dużo, ale sukces indywidualny smakuje jednak wyjątkowo. Długo na niego pracowałem i mogę być z siebie dumny - przyznał.

Widowisko dwóch aktorów

28-letni Kubacki w przeciwieństwie do większości kolegów z kadry nie odnosił sukcesów w wieku juniorskim. - Jestem uparty. Wymyśliłem sobie, że będę skakał na nartach i to robię. Nie zawsze wychodzi to tak, jakbym chciał, ale taki jest sport. Ważne jest to, aby po każdym niepowodzeniu zebrać się i na kolejnym treningu dać z siebie wszystko. Rozpamiętywanie słabszych wyników nic dobrego nie daje - podkreślił.

Oglądaj Wideo: Eurosport Dawid Kubacki po konkursie zespołów mieszanych

W ostatnich latach na wielkich imprezach indywidualne sukcesy z Polaków święcił tylko Stoch. - Cieszę się i mam nadzieję, że kibice również, że nie zawsze jest to widowisko jednego aktora - odparł Kubacki z uśmiechem.

To się nigdy nie nudzi

- Nigdy na takiej imprezie nie słuchałem hymnu stojąc obok kolegi, kiedy ten hymn był grany dla niego. Dawid sobie na to wszystko zasłużył - dodał Stoch.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha z 2. serii konkursu na skoczni normalnej

Lista jego sukcesów jest znacznie dłuższa, ale przyznał, że zawsze ma się ochotę na kolejne laury. - To się chyba nie może znudzić. Zawsze wejście na podium daje mi dużo dobrej energii. Szczerze mówiąc czuję ją nawet, gdy jestem czwarty, piąty lub szósty, bo wtedy również jesteśmy dekorowani przed ludźmi. To po prostu wielka nagroda za czas wyrzeczeń, za wysiłek - zaznaczył trzykrotny mistrz olimpijski.