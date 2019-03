Wstydu nie było. Polacy na szóstym miejscu w mikście

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Szczepan Kupczak podczas konkursu skoków do kombinacji norweskiej na skoczni dużej. Polak oddał skok na odległość 124 metrów, co dało mu 8. miejsce przed biegiem na 10km.

Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak wywalczył szóstą lokatę po konkursie skoków do zawodów drużynowych w kombinacji norweskiej. Polacy tracą minutę i 45 sekund do pierwszych Niemców.

Kiedy okazało się, że złoty medal mistrzostw świata zdobył Niemiec Markus Eisenbichler, to były skoczek, a obecnie komentator Eurosportu Sven Hannawald wpadł w szał radości. To trzeba zobaczyć!

- Żeby powalczyć, trzeba było wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Każdy z nas ma zrobić to, co potrafi najlepiej - mówił po zajęciu czwartego miejsca w konkursie drużynowym mistrzostw świata Kamil Stoch.

W kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej Stefan Hula oddał skok na odległość 101,5 m, co zapewniło mu awans do piątkowej rywalizacji.

W czwartkowych kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej Dawid Kubacki oddał skok na odległość 104 m. To zapewniło Polakowi 4. lokatę.

Bardzo dobry występ Kamila Stocha w czwartkowych kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej. Polak oddał skok na odległość 107 metrów, co dało mu 3. miejsce.

To nieprawdopodobne! Po pierwszej serii konkursu na skoczni normalnej Dawid Kubacki zajmował dopiero 27. miejsce. W drugiej spisał się dużo lepiej, a rywale lądowali bliżej. W decydującym momencie krócej wylądował również liderujący po pierwszej części Ryoyu Kobayashi. To dało Kubackiemu tytuł mistrza świata, a drugą lokatę wywalczył Kamil Stoch.

- Po pierwszym skoku przeklinałem w myślach, ale cieszę się z tego, że do drugiej serii podszedłem na poważnie. W życiu nie spodziewałem się, że może to zakończyć się wygraną - powiedział Dawid Kubacki, który wygrał konkurs na skoczni normalnej.

Wspólna rywalizacja pań i mężczyzn przyszła dzień po zwariowanym, nieprawdopodobnym konkursie piątkowym, który potoczył się znakomicie dla Polaków, choć po pierwszej serii nic nie wskazywało na to, że mogliby liczyć się na czołowe lokaty. Stochowi udało się przypuścić atak z 18. na drugiego miejsce, co było jednak niczym przy tym, czego dokonał jego reprezentacyjny kolega. Kubacki zdobył złoto, choć do serii finałowej ledwo awansował i po pierwszym skoku był 27. Gdy Stefan Horngacher ogłosił więc, że obu medalistów zgłosi do konkursu mieszanego, stało się jasne, że sobotni konkurs będzie w wykonaniu naszych zawodników co najmniej bardzo interesujący.

Pierwsza seria mikstu, w której Polacy na mistrzostwach świata rywalizowali po raz pierwszy, przekroczyła oczekiwania nawet największych optymistów z naszego kraju. Po czterech skokach biało-czerwona ekipa bowiem zajmowała sensacyjne, trzecie miejsce. 18-letnia Rajda oraz rok młodsza Karpiel zaprezentowały się, zwłaszcza jak na debiutantki w imprezie, bardzo przyzwoicie. Obie skoczyły po 91,5 meta.

Starsi i bardziej utytułowani koledzy potwierdzili z kolei, że choć piątkowy konkurs przepełniał przypadek, to ich osiągnięcia przypadkowe nie były. Tyczy się to zwłaszcza Kubackiego, który poleciał jak na mistrza świata przystało. Wylądował na 112. metrze i aż o 3,5 metra przebił dotychczasowy rekord obiektu należący do Ryoyu Kobayashiego. Stoch aż tak spektakularnej próby nie oddał, aczkolwiek równe 100 metrów w bardzo trudnych warunkach dawało nadzieję na to, że kolejny dzień z rzędu w Seefeld podium będzie biało-czerwone.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamila Stocha z 2. serii konkursu zespołów mieszanych

Na półmetku przegrywaliśmy tylko z walczącymi o złoto Niemcami i Austriakami, o 0,6 punktów wyprzedzając czwartą Japonię.

Dobrze, ale rywale jeszcze lepiej

Jak na ironię jeszcze lepsze skoki zawodniczek Marcina Bachledy z drugiej serii nie pozwoliły utrzymać podium. Karpiel i Rajda absolutnie nie rozczarowały, znów wylądowały w tym samym miejscu, tym razem na 97. metrze, lecz ich rywalki poprawiły się jeszcze bardziej.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Kamili Karpiel z 2. serii konkursu zespołów mieszanych

W walce o megasensację, jaką byłby medal dla naszych reprezentantów, nie pomogły też kolejne dobre próby podopiecznych Horngachera. Kubacki znów poleciał fenomenalnie, tym razem na 110. metr, Stoch z kolei 105,5 metra.

Kobayashi odzyskał rekord

Ostatecznie osiem bardzo przyzwoitych skoków dało Polakom szóste miejsce, które należy traktować jako spory sukces, zważywszy na to, że dla polskich zawodniczek sam start na tej imprezie był wielkim wydarzeniem. Trzecie z rzędu mistrzostwo świata w mikście przypadło Niemcom, wicemistrzostwo Austriakom, brązowe medale Norwegom, tuż za podium znalazła się Słowenia, tuż przed Polską Japonia.

Oglądaj Wideo: Eurosport Skok Ryoyu Kobayashiego z 2. serii konkursu zespołów mieszanych

Zawodnicy z Kraju Kwitnącej Wiśni wyprzedzili naszą kadrę głównie dzięki temu, że w ostatniej próbie aż 113 metrów poleciał Kobayashi, który tym samym odzyskał rekord obiektu w Seefeld.