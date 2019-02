Złota ekipa norweskich skoczków w rozsypce. "Pozostało pół drużyny"

121 metrów w kwalifkacjach w Lahti skoczył Maciej Kot, co dało mu spokojny awans do niedzielnego konkursu głównego.

122,5 metra osiągnięte w piątkowych kwalifikacjach w Lahti dały Jakubowi Wolnemu sporo satysfakcji i pewny awans do niedzielnego konkursu.

123,5 metra z kwalifikacji w Lahti dały Dawidowi Kubackiemu najlepsze z Polaków piąte miejsce i rzecz jasna spokojny awans do konkursu głównego.

Tylko 111 metrów skoczył w kwalifikacjach w Lahti Piotr Żyła. Zapewniło mu to awans do konkursu niedzielnego, ale też sporo powodów do niepokoju.

Kamil Stoch skoczył 120,5 metra w piątkowych kwalifkacjach w Lahti i do konkursu niedzielnego awansował jako dziewiąty skoczek zawodów.

Stoch załapał się do czołowej dziesiątki

Stoch: Najważniejsze to wyczuć obiekt

Dobry występ Dawida Kubackiego w pierwszej serii niedzielnego konkursu w Lahti. Polak oddał skok na odległość 124,5 m, co dało mu 9. miejsce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Stefan Horngacher po niedzielnym konkursie w Lahti. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Andreas Stjernen nie doszedł do siebie po upadku w sobotniej sesji treningowej w Lahti. Kilkadziesiąt minut później w pierwszej serii konkursu drużynowego poleciał kompletnie bez wiary i wylądował na zaledwie 83. metrze.

Norweska drużyna w składzie Andreas Stjernen, Robert Johansson, Daniel Andre Tande i Johann Andre Forfang przed rokiem zdobyła złoty medal olimpijski w Pjongczangu i mistrzostwo świata w lotach narciarskich w niemieckim Oberstdorfie.



Celem na Seefeld był złoty medal w konkursie drużynowym i jak skomentowały norweskie media "czysty hat-trick w tej konkurencji w wykonaniu tej żelaznej czwórki, w dodatku w kraju ich trenera".

Dwa upadki

Wielka impreza znów bez Freunda. "Nie osiągnął wystarczającej formy" Jeden z... czytaj dalej » Sytuacja jednak diametralnie się zmieniła po ostatnich zawodach Pucharu Świata w ubiegły weekend w fińskim Lahti, gdzie dwóch skoczków, Tande i Stjernen, miało upadki.



- Teraz po tych kontuzjach pozostało nam niestety tylko pół drużyny. Tej zimy nie mamy szczęścia, a wiatr wieje nam w oczy - powiedział trener norweskich skoczków Alexander Stoeckl, nawiązując do urazów oraz serii dyskwalifikacji za nieregulaminowe kombinezony.

"Efekt psychiczny"

Stjernen i Tande widziani byli na lotnisku w Oslo po przylocie z Lahti, jak idąc wyraźnie kuleli. We wtorek i środę przeszli szczegółowe badania.



Stjernen przyznał, że na szczęście nie wykazały żadnych złamań. - Niestety jestem cały poobijany, a ból biodra, na które upadłem w Lahti, nie pozwala mi na razie trenować. Poza tym pozostaje jeszcze efekt psychiczny. Ten upadek dalej siedzi mi w głowie - stwierdził.



Tande z kolei nie może wyprostować stopy i dalej odczuwa ból lewego kolana, które - jak ocenili lekarze - "lekko skręcił" w Finlandii.



- Rezonans magnetyczny nie wykazał nic poważnego, tylko trochę płynu w kolanie. Musi on jednak zniknąć, aby mówić o starcie w mistrzostwach świata. Dlatego będziemy czekali z ogłoszeniem składu możliwie jak najdłużej. Tande jest dla nas bardzo ważny, ponieważ jest spoiwem psychicznym drużyny, kiedy liczy się walka - wyjaśnił dziennikarzom Stoeckl.



Wraca Hula. Horngacher wybrał kadrę na Willingen Trener kadry... czytaj dalej » "W ten sposób walka o medal w konkursie drużynowym, który stał się naszą specjalnością, tym razem w Seefeld staje pod znakiem zapytania i to wielkim" - skomentował norweski portal sporten.com.

Trójka w formie

Pozostali członkowie kadry A Johann Andre Forfang, Halvor Egner Granerud i Robert Johansson znajdują się zdaniem Stoeckla w bardzo dobrej formie.



- Niestety, jakby nie liczyć jest to tylko trzech skoczków. W tej sytuacji jesteśmy zmuszeni pracować tylko z nimi i czekać na poprawę stanu zdrowia Tandego i Stjernena, co można nazwać walką z czasem - powiedział.



W najbliższy weekend w konkursach Pucharu Świata w Willingen do tej trójki dołączą Anders Fannemel, Marius Lindvik i Thomas Aasen Merkeng.

Mistrzostwa świata w Seefeld rozegrane zostaną w dniach 20 lutego - 3 marca.