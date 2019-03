Żyła przewidział złoto Kubackiego. "Powoli się robi prorokiem"

W kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej Stefan Hula oddał skok na odległość 101,5 m, co zapewniło mu awans do piątkowej rywalizacji. Mistrzostwa świata w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W pierwszej serii Polacy nie mieli szczęścia do aury - Stoch przy silnych podmuchach w plecy osiągnął 91,5 m i był sklasyfikowany na 18. pozycji. Kubacki był 27., a Stefan Hula plasował się na 29. miejscu. Do finału nie awansował Żyła, zajmując 33. lokatę.



Taki przebieg konkursu był szokiem. Podopieczni trenera Stefana Horngachera bardzo dobrze prezentowali się na treningach oraz w kwalifikacjach. Medalu nigdy nie można być pewnym, ale chyba nikt nie spodziewał się tego, że na półmetku wyżej od trzykrotnego mistrza olimpijskiego będą m.in.: Czech Filip Sakala (szósty), Amerykanin Casey Larson (13.) i Włoch Sebastian Colloredo (15.).

Źródło: Getty Images Kubacki mistrzem świata, Stoch wicemistrzem na normalnej skoczni w Seefeld

Hula już przed kamerą

Polakom nie szło na początku mistrzostw. W Innsbrucku indywidualnie Stoch był piąty, a drużynowo Biało-Czerwoni zajęli czwarte miejsce, choć bronili tytułu i przyjechali jako liderzy Pucharu Narodów. Zapowiadało się, że teraz ich nadzieje na sukces pogrzebie pogoda. Kiedy wkrótce po swoim finałowym skoku w strefie rozmów z mediami pojawił się Hula, to nie przebierał w słowach.



- To jest cyrk. To, co się działo w pierwszej serii, to jakaś katastrofa. Można się tylko śmiać, bo zawodnicy osiągają śmieszne odległości. Po co ten konkurs się odbył? - grzmiał Hula, który ostatecznie zajął 12. miejsce, najwyższe w karierze na MŚ.



Małysz szczęśliwy, ale niepewny. "Obawiam się decyzji Horngachera" To, co stało się... czytaj dalej » Po zawodach krzyknął do dziennikarzy, że chce anulować tę rozmowę. W jej trakcie wzburzony 32-latek nie widział tego, co działo się po jego próbie. Nie miał świadomości, że po bardzo dobrym skoku prowadzenie objął Kubacki, nie widział, że tuż za nim znalazł się Stoch i nikt nie potrafi ich wyprzedzić. Nie zwrócił również uwagi na coraz mocniej padający śnieg. To wszystko obserwował za to Żyła.



- Po drugim skoku Dawida wiedziałem, że ostatecznie zajmie wyższą pozycję. Z czasem zacząłem liczyć na pierwszą dziesiątkę, nawet pierwszą szóstkę. Nagle podszedł do mnie Piotrek i powiedział, że Dawid to wygra, a Kamil będzie na podium - zdradził Adam Małysz, dyrektor ds. skoków i kombinacji w PZN.



- Piotrek stał z boku i cały czas mi mówił, że skoczyłem na medal. Powoli się chyba robi prorokiem - dodał Kubacki.

"Stan umysłu"

Żyła regularnie stara się przekonać dziennikarzy, żeby nie próbowali zrozumieć uprawianej przez niego dyscypliny sportu. - Skoki narciarskie to stan umysłu - powiedział po styczniowym konkursie w Zakopanem.



Dwa tygodnie wcześniej, przy okazji Turnieju Czterech Skoczni, zdradził natomiast, że przed zawodami wprowadza się w stan wyjątkowej koncentracji, który odcina go od bodźców zewnętrznych.



- Jestem tylko ja i skocznia. Nie ma nic więcej. Potrzebuję trochę czasu na wyjście z tego stanu i dlatego po zawodach czasem nie zatrzymuję się na rozmowy - tłumaczył.

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Dawid Kubacki i Kamil Stoch skoczyli po medale w Seefeld



Być może dzięki takim praktykom Żyła widział, co się szykuje. Śnieg zaczął zalegać w torach i uniemożliwiał najlepszym na półmetku nabrać odpowiedniej prędkości na rozbiegu.



Kubacki w drugiej próbie uzyskał 104,5 m, co okazało się najlepszą odległością dnia. Żaden z dziewięciu czołowych po pierwszej serii zawodników nie osiągnął stu metrów.



Szaleństwo w dziupli komentatorskiej. "Trzęsienie ziemi to mało powiedziane" - Powalczyli, nie... czytaj dalej » Analiza prędkości skoczków na progu wypada jednoznacznie. Kubacki w finałowej serii był szybszy od lidera Ryoyu Kobayashiego aż o 2,7 km/h. W pierwszej serii to Japończyk uzyskał o 0,3 km/h większą prędkość.

"Zawody kończą się po dwóch skokach"

Polscy skoczkowie do znudzenia powtarzają, że skupiają się tylko na swojej pracy, że nie myślą o pogodzie, czy rywalach, tylko o tym, aby oddać jak najlepszy skok, gdyż tylko na to mają wpływ. Zapewniali także, że mistrzostwa świata starają się traktować, jak każdy inny konkurs.



- Druga seria była kwestią wiary, ale bardziej chodziło o to, czy ktoś się podda, załamie i powie, że to koniec, czy jednak zrobi to, co potrafi najlepiej, bo zawody kończą się po dwóch skokach - podkreślił Stoch.



Te słowa tylko potwierdzają, że trudno o lepszą definicję skoków narciarskich niż ta Żyły.