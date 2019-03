Coś niesamowitego. Zobacz złoty skok Kubackiego

Bardzo niewiele zabrakło Maciejowi Starędze do awansu do ćwierćfinałów sprintu stylem dowolnym w mistrzostwach świata w Seefeld. Polak zajął 31. miejsce, pierwsze, które nie dawało awansu. Najlepszy okazał się Szwed Viktor Thorn. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

116,5 oraz 115,5 metra w czwartkowych treningach w Innsbrucku uzyskał Stefan Hula. Kiepskimi próbami nie przekonał do siebie Stefana Horngachera i decyzją trenera nie weźmie udziału w trenera piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu mistrzostw świata na dużej skoczni.

Z bardzo dobrej strony pokazał się Szczepan Kupczak podczas konkursu skoków do kombinacji norweskiej na skoczni dużej. Polak oddał skok na odległość 124 metrów, co dało mu 8. miejsce przed biegiem na 10km. Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Paweł Słowiok i Szczepan Kupczak wywalczył szóstą lokatę po konkursie skoków do zawodów drużynowych w kombinacji norweskiej. Polacy tracą minutę i 45 sekund do pierwszych Niemców. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Kiedy okazało się, że złoty medal mistrzostw świata zdobył Niemiec Markus Eisenbichler, to były skoczek, a obecnie komentator Eurosportu Sven Hannawald wpadł w szał radości. To trzeba zobaczyć! MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Żeby powalczyć, trzeba było wznieść się na wyżyny swoich możliwości. Każdy z nas ma zrobić to, co potrafi najlepiej - mówił po zajęciu czwartego miejsca w konkursie drużynowym mistrzostw świata Kamil Stoch.

W kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej Stefan Hula oddał skok na odległość 101,5 m, co zapewniło mu awans do piątkowej rywalizacji. Mistrzostwa świata w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W czwartkowych kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej Dawid Kubacki oddał skok na odległość 104 m. To zapewniło Polakowi 4. lokatę. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bardzo dobry występ Kamila Stocha w czwartkowych kwalifikacjach do konkursu na skoczni normalnej. Polak oddał skok na odległość 107 metrów, co dało mu 3. miejsce. MŚ w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Po pierwszym skoku przeklinałem w myślach, ale cieszę się z tego, że do drugiej serii podszedłem na poważnie. W życiu nie spodziewałem się, że może to zakończyć się wygraną - powiedział Dawid Kubacki, który wygrał konkurs na skoczni normalnej. Mistrzostwa świata w Seefeld na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

To nieprawdopodobne! Po pierwszej serii konkursu na skoczni normalnej Dawid Kubacki zajmował dopiero 27. miejsce. W drugiej spisał się dużo lepiej, a rywale lądowali bliżej. W decydującym momencie krócej wylądował również liderujący po pierwszej części Ryoyu Kobayashi. To dało Kubackiemu tytuł mistrza świata, a drugą lokatę wywalczył Kamil Stoch.

Zaledwie 1,2 punktu dzieliło polskiego skoczka od odpadnięcia z dalszej rywalizacji po lądowaniu na 93. metrze w pierwszej serii. Piąty zawodnik klasyfikacji generalnej Pucharu Świata zajmował dalekie 27. miejsce.

Warunki atmosferyczne i krótki rozbieg uniemożliwiały zawodnikom walkę o dalekie skoki w pierwszej serii piątkowego konkursu na Toni-Seelos-Olympiaschanze. Gęsto padający śnieg wypełniał tory najazdowe, przez co skoczkowie mieli problemy z osiągnięciem odpowiednich prędkości na progu. Kubacki uzyskał jedynie 93 metry przy wietrze 0,46 m/s w plecy. Tylko niezawodny Ryoyu Kobayashi, oddający swoją próbę w warunkach zbliżonych do Polaka, i Karl Geiger zdołali przekroczyć punkt konstrukcyjny.

Skoczył po złoto

Przed rozpoczęciem drugiej serii organizatorzy zdecydowali się wydłużyć rozbieg do 16. belki (konkurs startował z 9., później został wydłużony do 13.). Nie każdy zawodnik zajmujący miejsce w trzeciej dziesiątce po pierwszej serii potrafił to wykorzystać. Najlepiej udało się to Kubackiemu, który skoczył 104,5 metra przy wietrze 0,67 m/s w plecy. W stosunku o poprzedniej próby poprawił się aż o 11,5 metra. Polak zdecydowanie objął pozycję lidera i pozostało mu czekać, aż 26 kolejnych zawodników odda swoje skoki. Jak się wkrótce przekonaliśmy, nikt nie zdołał pobić jego wyniku. Kubacki wyprzedził Kamila Stocha o 2,8 pkt oraz Stefana Krafta o 3,5 pkt i został mistrzem świata w skokach narciarskich na normalnej skoczni w Seefeld.