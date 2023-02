Granerud chce zgarnąć worek medali. Ambitne plany na mistrzostwa świata

Zobacz co powiedział Dawid Kubacki przed piątkowymi kwalifikacjami w Lake Placid

Granerud nie wystąpi w kolejnych zawodach Pucharu Świata Halvor Egner... czytaj dalej » - Nie sądzę, aby było to zbyt wyczerpujące, ponieważ w Pucharze Świata przyzwyczajeni jesteśmy do wielu skoków w krótkim terminie - powiedział Norweg, tłumacząc swoją decyzję o startach we wszystkich czterech konkurencjach, jakie będą rozgrywane na skoczniach w Planicy.

Do mistrzostw świata, które rozegrane zostaną w dniach 21 lutego - 5 marca Granerud zrobi przerwę i będzie trenować w Trondheim, gdzie ma mieszkanie tuż obok kompleksu skoczni Granasen, zmodernizowanego na MŚ w 2025 roku.

Najpierw odpoczynek

Pochodzący z Oslo Norweg zdecydował się na zamieszkanie tam z powodu swojej partnerki, pochodzącej z tego miasta Karoline Nilsen.

- Jak na razie sezon jest tak intensywny, że muszę się zregenerować, przede wszystkim psychicznie i nie ma dla mnie nic ważniejszego niż po tylu nocach spędzonych w hotelach wyspanie się we własnym łóżku - powiedział skoczek.

Dodał, że dzięki lokalizacji swojego apartamentu na skocznie chodzi spacerem i może trenować kiedy chce, a w przerwach chodzi na posiłki do domu.

- Patrzyłem, jak je przebudowywano. 1 lutego obiekty zostały otwarte, więc muszę teraz poskakać u siebie. Uważam, że to bardzo dobre obiekty do treningu przed MŚ - zaznaczył.

Mistrzostwa świata w narciarstwie klasycznym rozpoczną się 21 lutego.

